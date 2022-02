Lucija Lugomer pokazala posljedicu napornih proba: 'Ponekad u životu treba izdržati'

Uskoro na Novoj TV s emitiranjem kreće nova sezona showa 'Ples sa zvijezdama', a jedna od natjecateljica u showu bit će i plus size model Lucija Lugomer (28). Lucija je već krenula s probama, a svojim je pratiteljima pokazala i kako njezina stopala izgledaju nakon napornih plesnih aktivnosti

- Ponekad u životu treba izdržati. Sada se još više DIVIM plesačima i svim plesnim koracima...a do tad, volim se gibat gibat -napisala je Lucija u opisu fotografije bolnih stopala.

Ispod su se odmah javili pratitelji koji su joj poručili da se suosjećaju s njom. "Da, to boli", "Auch", "No pain, no gain", pisali su joj. Bilo je i onih koji su joj davali i savjete kako da si olakša trenutne nakon teških proba. - Sad lijepo noge u zrak, potkoljenice namazati sa Lioton gelom, na stopala Cicalfate kremu i jedan Lekadol od 500 mg. Sutra opet na ples! - poručila joj je jedna pratiteljica.

Uz Luciju u showu će se kao natjecateljica pojaviti i pjevačica Domenica te naša prošlogodišnja predstavnica na Euroviziji Albina Grčić. U plesnim cipelicama trebali bismo vidjeti i nekadašnju televizijsku voditeljicu Vlatku Pokos, koja se nedavno vratila u Hrvatsku nakon što je nekoliko godina provela u Kanadi. Bit će to Vlatkin povratak na TV ekrane nakon gotovo šest godina. Posljednji put gledatelji su je imali priliku vidjeti u emisiji "Škola kuhanja", koja se prikazivala na HRT-u 2016. godine.

Muške snage u showu branit će, među ostalima, i zgodni Brazilac Pedro Soltz, koji je u braku s hrvatskom manekenkom i voditeljicom Iris Cekuš. Hrvatski zet, kako ga mnogi nazivaju, svojedobno je proglašen najseksepilnijim muškarcem na svijetu, a u Lijepoj Našoj živi posljednjih šest godina zajedno sa suprugom Iris te njihovom kćeri Larom. Pojavljivanje pred kamerama nije mu strano, iza njega je mala uloga u seriji "Kud puklo da puklo", a osim toga pojavljuje se i u Severininu spotu za pjesmu "Tutorial". Koga ćemo još gledati u emisiji, doznat ćemo sljedećih tjedana.

