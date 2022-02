Vraćaju se dva jaka TV aduta! Za gledanost će se boriti zanimljivim natjecateljima, novim voditeljima i žirijem

Provjereni televizijski aduti "Ples sa zvijezdama" i "Zvijezde pjevaju" ponovno se vraćaju na televizijske ekrane. Zvijezde će i ove godine plesati na Novoj TV, a svoje vokalne sposobnosti od 19. ožujka gledateljima će pokazivati na javnoj televiziji. Iako se još uvijek ne zna službeni početak emitiranja "Plesa sa zvijezdama", iz dana u dan curi sve više informacija o emisijama koje će se ponovno u prime time terminima boriti za gledanost.

S Nove TV najavljuju brojne novosti u "Plesu za zvijezdama", no iako o konkretnim promjenama još uvijek ne žele službeno govoriti, emisija će, kako doznajemo, doživjeti brojne izmjene, a jedna od njih su voditelji.

Promjene voditelja

U medijskim kuloarima može se čuti da u novoj sezoni više nećemo gledati Miju Kovačić i Janka Popovića Volarića, koji su kandidate vodili tijekom prošle sezone, a prvi put u ovom bi se formatu, i to u voditeljskoj ulozi, trebala okušati jedna poznata pjevačica. Uz nju bi, kako se može čuti, emisiju trebao voditi i glumac kojeg smo već i gledali u voditeljskoj ulozi, ali nikada do sada u "Plesu sa zvijezdama". Imena ovogodišnjih natjecatelja cure na kapaljku, a među potvrđenima su za sada plus size model Lucija Lugomer, pjevačica Domenica te naša prošlogodišnja predstavnica na Euroviziji Albina Grčić.

U plesnim cipelicama trebali bismo vidjeti i nekadašnju televizijsku voditeljicu Vlatku Pokos, koja se nedavno vratila u Hrvatsku nakon što je nekoliko godina provela u Kanadi. Bit će to Vlatkin povratak na TV ekrane nakon gotovo šest godina. Posljednji put gledatelji su je imali priliku vidjeti u emisiji "Škola kuhanja", koja se prikazivala na HRT-u 2016. godine. Muške snage u showu branit će, među ostalima, i zgodni Brazilac Pedro Soltz, koji je u braku s hrvatskom manekenkom i voditeljicom Iris Cekuš. Hrvatski zet, kako ga mnogi nazivaju, svojedobno je proglašen najseksepilnijim muškarcem na svijetu, a u Lijepoj Našoj živi posljednjih šest godina zajedno sa suprugom Iris te njihovom kćeri Larom. Pojavljivanje pred kamerama nije mu strano, iza njega je mala uloga u seriji "Kud puklo da puklo", a osim toga pojavljuje se i u Severininu spotu za pjesmu "Tutorial". Koga ćemo još gledati u emisiji, doznat ćemo sljedećih tjedana.

Novi žiri

I dok se natjecatelji "Plesa sa zvijezdama" već uvježbavaju za nove plesne pokrete, kandidati HRT-ova showa "Zvijezde pjevaju" već su počeli zagrijavati svoje glasnice. Svoj glazbeni talent gledateljima bi, kako se može čuti u medijskim krugovima, među ostalima trebali pokazati i redatelj Mario Kovač, voditeljica Maja Ciglenečki, glumica Iva Jerković te radijska voditeljica Edita Lucić Jelić. Kao jedan od parova spominju se i Slavonci – glumica Areta Ćurković i frontmen grupe Fluentes Goran Bošković, koji je ranije u showu bio mentor Elli Dvornik. U mentorskim ulogama trebale bi se naći i Lara Antić-Prskalo, Gina Damjanović, Ivana Kindl te Lu Jakelić, a hoće li biti još iznenađenja kada su u pitanju natjecatelji i njihovi mentori, doznat ćemo vrlo brzo. U desetoj sezoni showa i žiri će biti u nešto izmijenjenom sastavu. Danijeli Martinović, Jurici Pađenu i Marku Tolji u novoj sezoni u ulozi sutkinje pridružuje se i splitska diva Zorica Kondža, a zanimljivo je da se velika promjena dogodila i kada je riječ o voditeljima. Naime, prvi put emisiju će voditi muški voditeljski par, a kako najavljuju s HRT-a, ovog puta za to će biti zaduženi Mario Lipovšek Battifiaca i Robert Ferlin.

