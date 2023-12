Luce iz 'Kumova' u vezi je s glazbenikom koji se nedavno razveo, zajedno i žive

Glazbenik Faris Pinjo u vezi je sa zvijezdom serije 'Kumovi', Anom Uršulom Najev. Kako nam je potvrđeno, u vezi su već neko vrijeme, te žive zajedno. Sinoć su objavili i prvu zajedničku fotku, a na njoj se vidi kako su se Ana Uršula i Faris lijepo proveli na zagrebačkom Adventu, a glazbenik je svoju ruku stavio na rame glumice.

Faris se nedavno rastao od glumice Tare Thaller, nakon godinu i pol braka.

30.06.2023., Split - 63. Festival zabavne glazbe Split 2023. Vecer mladih izvodjaca. Faris Pinjo Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

– Istina je, Tara i ja zajednički smo donijeli ovu odluku. Pokušali smo spasiti brak, no brojne poslovne obveze koje smo oboje imali proteklih mjeseci jednostavno su dovele do toga da smo se međusobno udaljili. Znam da će ovo biti medijski zanimljiva tema, oboje smo javne osobe pa nam je jasan i interes javnosti, no želim reći da smo brak okončali bez gorčine, bez negativnih emocija i bez raščlanjivanja krivice. Imali smo i divnih zajedničkih trenutaka i siguran sam da smo na njima oboje zahvalni, ali sada je došlo vrijeme da krenemo svatko svojim putem – iskreno nam je potvrdio tada mladi glazbenik koji je još 2015. sudjelovao u regionalnom talent showu ''X Factor Adria''.

Mentor mu je bio Tonči Huljić koji ga je svrstao u grupu 9 Control. Pinjo je tada s bendom došao do superfinala natjecanja, no sada se želi posvetiti autorskom radu i vlastitim skladbama.

