Lorena iz 'Braka na prvu': 'U vezi sam s jednim Francuzom. Nikad nisam bila zaljubljena u Stefana'

Lorena Frakač bivša je sudionica showa 'Brak na prvu' u kojem su je eksperti spojili sa Stefanom Modrićem. Eksperti su do posljednjeg trenutka vjerovali da će se između ovog para razviti ljubav, no to se nije dogodilo. Naime, Lorena je u vezi s jednim Francuzom kojeg je upoznala dok je tamo studirala. Potvrdila je da joj se Stefan sviđao, no da nije bila zaljubljena u njega, a naglasila je da se između nje i Darija ništa nije dogodilo.

- U niti jednom trenu nisam bila zaljubljena u Stefana. Ekstrovert sam te se s osobama koje su mi bliske tako i ponašam. S obzirom na to da je on muško, ljudi mogu pogrešno protumačiti stvari. No da mi je bio jako drag i da mi se sviđao - to je istina - rekla je za RTL.hr.

Kazala je i kako su ona i Stefan danas u odličnim odnosima.

- Stefan i ja smo si odlični danas. Smatram da smo od svih parova ostali u najboljem odnosu. Čujemo se i viđamo dosta često, ali naravno - sve na prijateljskoj bazi punoj poštovanja. Volim se naći s njim i samo pričati o stvarima, veliki smo prijatelji.

Priznala je kako ima dečka i da njihova ljubav traje nešto više od četiri mjeseca.

- Imam dečka od studenoga 2022. godine. Moram reći da sam u veoma sretnoj vezi i da se osjećam predivno. Riječ je o jednom dečku iz Francuske kojeg sam upoznala dok sam pet mjeseci studirala ondje. Iskreno, nisam očekivala ljubav, bila sam jako protiv veza, no ovaj mi je dečko uspio ukrasti srce. Planiramo useljenje skupa u bliskoj budućnosti s obzirom na to da on živi u Francuskoj, a ja u Hrvatskoj.

Kao i Dario ranije, naglasila je da se ništa između njih nije dogodilo.

- Ništa se nije dogodilo između mene i Darija. Mi smo od samog početka isključivo prijatelji, i to se neće promijeniti.

Podsjetimo treću sezonu zatvorili su Lorena i Stefan, a eksperte je odmah zanimalo jesu li skupa.

''To što smo mi rekli da ostajemo, nije ni jednom trenutku značilo da smo ušli u neku vezu. Željeli smo nastaviti u odnosu u kakvom smo bili pa ćemo vidjeti što će vrijeme donijeti'', rekla je Lorena.

''Definirali ste jednu dobru, staru vezu bez obaveza'', rekla je Nelly, dok je Stefan žestoko odmahivao glavom.

''Nismo u nikakvoj vezi bez obaveza, mi smo u prijateljskom odnosu, da definiramo jednom za svagda'', rekao je, dok su ostali kandidati šaputali međusobno kako im je danas nekako čudan i tužniji nego inače.

''Možda mi nismo dobro vidjeli stvari. Možda je to što ti nazivaš poljupcem drugačije od naše definicije poljupca… Naša definicija bliskosti, intimnosti, seksualnosti možda je drugačija nego vaša'', nastavio je stručnjak Boris.

''Voljeti nekog kao prijatelja i voljeti nekog kao nešto više… Osjećaji su ono što dijeli prijateljstvo i vezu, a ne seksualni i intimni odnos'', odvratila je Lorena.

Prilog ih je podsjetio na njihov odnos, a ostali su prvi put mogli vidjeti sve detalje.

''Vaš video je bio najemotivniji do sada'', rekla im je Nelly, dok je Iva priznala da ju je dotakla Stefanova emocija dok je sve gledao.

''On je osoba koju ja jako volim, poštujem i cijenim. Osjećam jednu posebnu ljubav prema njemu… Ako bih željela neki veći odnos s njim, od njega bih trebala tražiti promjenu, a ne želim da se mijenja. Prihvaćam ga kao osobu, prijatelja, on je jedina osoba s kojom se dopisujem na dnevnoj bazi'', rekla je Lorena.

Eksperti su ponovili kako Lorena i Stefan i dalje ne žele definirati svoj odnos kao vezu, nego kao bliskost, tj. dogovor.

''Taj odnos može biti jednostavna poruka ostalima kako ne... U vezi i braku, graditi odnos na temelju uloga i dogovora jer nešto što ne vodi u dobro. To je jedan od temeljnih uzroka razvoda jer su ljudi godinama glumili i igrali uloge'', rekao im je Boris.

''Ne pružaš mi osjećaj zaljubljenosti koji ja želim od osobe. Vrijeme nakon showa mi je samo potvrdilo da ne mislim na tebe svaki dan. Želim biti u vezi s nekim za kim sam lud. I treće, fale ti neke karakteristike koje bih ja želio i volio'', iskreno je priznao Loreni.

''Znaš da sam osoba koja je ovisnik o pažnji, volim fizički kontakt, maženje, ti nisi osoba od toga, tu se radi i o energiji, kad sam s tobom, meni osjećaj energije padne. Naučena sam šutjeti s tobom… Osjećam zastoj'', i ona je rekla Stefanu što mu smeta.

''Čekali smo da kažeš kako se osjećaš bez osmijeha i bez poliranja'', bili su zadovoljni eksperti.

''Od početka naš odnos nitko nikada nije razumio osim nas dvoje'', rekla je.

Nelly je pitala Lorenu je li ikad bila zaljubljena u Stefana.

''Nisam nikad bila zaljubljena, ali sam imala te tople, bliske emocije'', rekla je Lorena, a Stefan je to i potvrdio.

Za kraj, eksperti su zahvalili kandidatima na sudjelovanju i njihovom putu u trećoj sezoni ''Braka na prvu''.

