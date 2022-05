Ljubi 18 godina mlađeg! Naša glumica i mlađi partner snimljeni su u rijetkom izlasku

Na premijeru predstave 'Zločin na kozjem otoku', koja je održana na zagrebačkom Brodarskom institutu Senka Bulić(58) stigla je u društvu partnera Damira Josipovića. Karizmatična glumica i redateljica, te intendantica HNK Varaždin u vezi s 18 godina mlađim odabranikom uživa već nekoliko godina, a o svojem odnosu rijetko govore u javnosti.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL 18.05.2022., Zagreb - Na Brodarskom institutu odrzana je premijera predstave "Zlocin na kozjem otoku" Uga Bettija u reziji Paola Magellija. Senka Bulic i Damir Josipovic Photo: Josip Regovic/PIXSELL

Ipak, Senka je jednom prilikom napravila iznimku i otkrila ponešto odnosu s mlađahnim bubnjarom.

– Ja uvijek mislim da je on stariji od mene, ja sam kao neko dijete o kojem se on brine jer stalno nešto radim, non-stop sam u umjetnosti, a on je dosta racionalan iako je muzičar. Nekako je puno organiziraniji od mene, baš je zreo čovjek tako da ja zapravo ne osjećam nikakvu razliku u godinama – objasnila je tada Bulić.

Senka Bulić je, inače, nova intendantica HNK Varaždin. Zanimljivo je da se Senka Bulić za ovo mjesto kandidirala i 2019. godine, kada je samo jedan od petero članova Vijeća podržao njezinu kandidaturu. – Kandidatkinja Senka Bulić uspješna je kazališna umjetnica, osnivačica Kazališta Hotel Bulić s ravnateljskim iskustvom u Velikoj Gorici i na splitskom festivalu. Predložila je inovativan i suvremen četverogodišnji program varaždinskog kazališta, ali smatramo da nije dovoljno razrađen i obrazložen – napisali su tada.

VIDEO Jandroković obradio Konstraktinu pjesmu: 'Zastupnica mora biti zdrava...'