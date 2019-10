Ljubavni krah manekenke i nogometaša: sve je započelo na društvenim mrežama

Bruno Petković, jedan od najboljih igrača Građanskog nogometnog kluba Dinamo Zagreb ponovno je slobodan, na radost mnogih obožavateljica. Informaciju o prekidu ljubavne veze potvrdila nam je Brunina, sada već bivša, djevojka, 20-godišnja manekenka Tea Slavica.

Lijepa Zagrepčanka koju je javnost upoznala u veljači ove godine kao djevojku našeg nogometaša u poruci nam je napisala “da je Bruno Petković od sada slobodan dečko”. Sa svog Instagram profila, na kojem ima oko 7,000 pratitelja, obrisala je sve slike s Dinamovim igračem. Na istaknutim pričama koje se nalaze na njezinom profilu još uvijek se mogu vidjeti neke zajedničke fotografije sada već bivšeg para.

Foto: instagram.com/tea_slavica

Nakon što smo ju upitali o razlozima prekida rekla nam je kako “ne želi davati komentare na svoju bivšu vezu”, čime nam je potvrdila da je između njih zaista gotovo. Kontaktirali smo i Petkovića koji nam također nije htio davati nikakve komentare vezane uz prekid s Teom Slavicom. Nekoliko sati kasnije, i s njegovog su Instagram profila nestale njihove zajedničke fotografije. Tko je koga ostavio još uvijek nije do kraja jasno, no sigurno je da par već neko vrijeme ima problema u vezi koja je rezultirala prekidom.

Nogometaš i manekenka već su neko vrijeme pod povećalom medija. Upoznali su se preko društvenih mreža, a ubrzo nakon toga Bruno je Teu pozvao na prvi spoj. Zbog raznih obaveza, prohodali su nekoliko mjeseci poslije. Tea je Brunu do sad pratila na svim njegovim utakmicama, što je često objavljivala i na društvenim mrežama. - Prije utakmice, moja dužnost kao djevojke je da ne nabijam nikakav presing, te da budem tu ako treba razgovor i da mu stojim kao podrška - rekla je 20-godišnjakinja prije nekoliko mjeseci u razgovoru za jedne hrvatske dnevne novine. Jedno drugome bili su velika potpora, što je potvrdio i Bruno u jednom od svojih intervjua. - Uz moju obitelj i prijatelje, najveća podrška mi je Tea. Ona me podržava svaki dan - komentirao je za medije u ožujku.

Tea studira međunarodno poslovanje na Rochester Institute of Technology u Zagrebu. Ove je godine osvojila titulu prve pratilje na natjecanju za Miss Universe Hrvatske, no ipak ne voli kada ju u javnosti oslovljavaju kao manekenku. - Kada mediji pišu o meni, uvijek navode da sam manekenka, a to je najmanji dio mog života. Bila sam na nekoliko revija, bila sam pozvana i u Milano, ali škola mi je bila bitnija, nisam htjela toliko izostajati. Nikada nisam, zapravo, htjela biti manekenka - ispričala je početkom mjeseca medijima.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Vjerno je Tea pratila našeg reprezentativca i na utakmici koja se nedavno odigrala na Poljudu, na kojoj je Bruno briljirao sa čak dva pogotka protiv Mađarske. Nakon utakmice, za jedan je portal priznala da veza s nogometašem nije bajna kako ju javnost ponekad percipira. - Koliko god da sam ponosna na njega zbog svega, to mi donosi više negativnih etiketa i predrasuda u javnosti. Ja sam s njim isključivo zbog njega kao osobe, a ne posla kojim se bavi - objasnila je atraktivna Zagrepčanka koju je, kako je navela, 25-godišnji nogometaš između ostalog osvojio “razinom komunikacije”.

Iako je na Instagramu objavljivao fotografije s Teom, Bruno izbjegava razgovor o privatnom životu u medijima. Vezu s manekenkom nikada nije skrivao, ali poneki detalj ipak mu se omakne. - Mislim da bi svaki pravi muškarac trebao osvajati svoju ženu, a ne obrnuto. Nije ona mene osvojila nego ja nju - priznao je tada.