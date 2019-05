Lidiji Bačić slijede novi skandali

Iako njezine pjesme nisu dobile pohvale struke Lidija Bačić ima odličan glas i muzikalna je. Još uvijek nije pronašla način da to pokaže i potvrdi, prvenstveno zato jer je tvrdoglava i buntovna.

Horoskop otkriva puno pobune protiv autoriteta, a prvi autoritet u životu žene je otac, a potom se to usmjeri na sve muškarce, na sve koji joj postavljaju granice. Iznimno je tvrdoglava a tvrdoglavost je uvijek odraz unutarnje nesigurnosti i prikrivene emocionalnosti. Njezine emocije su tople i zaštitničke i uvijek ima želju nekome pomoći i pod cijenu vlastite žrtve. Dovoljni su stihovi ili jedna romantična pjesma da izazove u njoj sjećanje na posebne trenutke u životu.

Verbalna komunikacija nije joj draga i prije će se izraziti negiranjem nego pohvalama, a vrlo lako ju povrijedi kritika. Tada uzvrati dosta grubo i dugo pamti nanesenu povredu. Često je okružena ljudima koji joj žele nametnuti disciplinu i biti superiorni nad njom. A upravo to Lidija ne podnosi. Ona ima mušku energiju. Njezina seksepilnost nije nježna ni krhka ženstvenost nego je izazovna.

Iz aspekata Venere s Neptunom i Plutonom proizlazi prenaglašena izazovnost i vrlo provokativan način skretanja pozornosti na sebe. Ona tjelesne atribute koristi za materijalnu dobitak. Vrlo svjesno. Psihološki to je kompenzacija za ljubav. Lidija nikome ne šteti, možda samoj sebi, ali to ona sama mora procijeniti. Ove godine će imati neočekivane skandale i intrige, razočarenja. Tako će realnije sagledati svijet oko sebe, barem u onoj mjeri u kojoj jedna astrološka Lavica to sebi bude priznala.

Za više astro-analiza posjetite stranicu astrologinje Anđelke Subašić.

Pogledajte kako naši glazbeni kritičari komentiraju Eurosong u galeriji na vrhu članka.