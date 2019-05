Napadnuta Večernjakova novinarka: Takvu agresiju u životu nisam vidjela

Na društvenoj mreži Facebook pojavile su se fotografije te snimka kojima jedna korisnica optužuje poznatu splitsku pjevačicu Lidiju Bačić za napad i prijetnje.

U Varšavskoj ulici u strogom centru Zagreba prema navodima korisnice pjevačica je fizički nasrnula na njezinu majku Ljiljanu Fajfer i majčinu prijateljicu te njezinog psa. Inače, napadnuta žena je novinarka Večernjeg lista preko tri desetljeća.

Podsjetimo, Ljiljana Fajfer je stala u obranu svoje bolesne prijateljice, naše novinarke, nakon što je pjevčica nasrnula na nju kad je ova zakačila njezin retrovizor nakon što je Bačić nepropisno bila parkirana na nogostupu gdje su žene htjele proći.

- Na nogostupu u Varšavskoj bio je parkiran jedan crni Audi cijelom širinom nogostupa. Morale smo sići da bi ga zaobišle, a prijateljica je išla ispred mene i pokucala je na staklo da bi ju upozorila kako nije u redu da se tako parkira - rekla je za Večernji Ljiljana, a napadnuta novinarka tvrdi isto.

- Nas dvije nismo mogle proći. Bolujem od karcinoma i posljedica kemoterapija je da nemam ikakav osjet u stopalima. Popiknula sam se na nešto i doista je lupilo kad sam se naslonila na njezin retrovizor. Kad smo prošle kraj auta, ona je izjurila kao furija iz njega... - priča potreseno naša novinarka, koja se nije željela medijski eksponirati budući da se oporavlja od teške bolesti.

- Naučila sam hodati s utrnutim nogama, ali tko god mene 'trkne', ja nemam stabilnost. Trenutno me boli vrat i rame, zapravo nadlaktica gdje me ona zgrabila - objasnila je ona i dodala da se danas u šetnju sa svojim psićem Rokijem uputila s velikim strahom. Kaže kako se i on boji te da je neobično miran. Ponašao se čudno kad smo izašli van - rekla je zabrinuto.

- Takvu agresiju u svom životu nisam vidjela... Ona je krenula na mene, a ja sam se pokušala obraniti i nogom je opalila mog malog psića, havanezera od 7 kila. Ima 9,5 godina. To je stariji pas - ispričala je žena.

- Kad se povukla u auto i udaljila se, ja sam slikala auto odostraga zbog registracija kako bih ju prijavila. Kad je vidjela da slika, opet je izletila iz auta i mene i prijateljicu počela mlatiti. Na mene je tako naletila da sam ja odletila nekakvih 5-6 metara i lupila glavom u zid. Ljiljanu je također pokupila i završila je na podu. Danas mi je Ljiljana rekla da ju boli koljeno - rekla nam ona i dodaje kako je Lidija pobjegla u autu kad je shvatila da je jedna na podu, a druga udarila glavom.

- Takva snaga i takva agresija u toj ženi... nisam to nikad u svom životu osjetila. Da je ona mene u tom trenutku zaista dohvatila, ja mislim da danas ne bi bila živa - ispričala nam je potreseno.

Menadžer Lidije Bačić Faruk Buljubašić Fayo nam tvrdi da priča nema veze s istinom i da nemaju komentara. Lidija Bačić danas se oglasila na svom Instagramu i objavila mudru misao na engleskom:

- Svaka priča ima dvije strane. Zapamtite to prije nego budte sudili - napisala je Bačić.

Foto: Instagram

Policija je medijima potvrdila kako su dobili prijavu o napadu, te kako još uvijek utvrđuju sve činjenice.



Pogledajte koji su glumci i voditelji poginuli za vrijeme snimanja.