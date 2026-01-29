Najveseliji bend na ovim prostorima, Gustafi, rasplesat će zagrebačku publiku! Ne propustite veliku feštu u klubu Boogaloo 21.02.2026!

Gustafi su glazbeni sastav kojeg su 1980. u Vodnjanu osnovali Edi i Vlado Maružin, Čedomir Mošnja, Igor Arih i Livio Morosin pod imenom Gustaph i njegovi dobri duhovi. Krajem godine, točnije 27.12. održavaju u Vodnjanu prvi javni nastup na dan koji od tada slave kao svoj rođendan.

Prvi od svojih 11 albuma, izdali su pet godina kasnije. Gustafi su prepoznatljivi po spajanju rock glazbe s istarskom narodnom glazbom, bluesom i tex-mexom, te se smatraju jednima od glavnih predstavnika ča-vala, a zašto je tomu, pokazat će i ovaj put u Boogaloou.

S albumom F.F. 2007. su osvojili nagradu Porin za najbolji rock album. Svoj posljednji studijski album “Maneštra” izdali su u prosincu 2015. Gustafi vole Boogaloo, a i Boogaloo voli njih.

Četrdeset i pet je godina prošlo od kako su Gustafi održali svoj prvi koncert i kako su počeli uveseljavati svijet. 27. prosinca 1980. godine u tadašnjem Omladinskom domu u Vodnjanu, zajedno s Naftom (poslije KUD Idijoti), Visokim Naponom (poslije Spoonsima) i Kamilicom, pod imenom Gustaph y njegovi dobri duhovi, odsvirali su nezaboravan koncert koji je definirao rock scenu Istre, a moglo bi se reći I cijele regije, osamdesetih godina.

U početku eksperimentalni punk rock kasnije zamjenjuju utjecaji istarske etno glazbe, kao i ostale svjetske etno scene iz čega se stvorio osebujni zvuk Gustafa po kojem su i sada poznati. Mješavinom svega što su slušali i čuli (od bluesa, countryja, texmexa, cajuna, keltske glazbe, balkanske tradicionalne glazbe, ruskoukrajinskih veselica sve do ortodoksne istarske kante) stvorili su jedan zarazni sublimat koji osvaja ljude gdje god dođu, od Portugala, Španjolske, Švicarske do Izraela i Brazila. Puni ritma, emocija i pozitive stvorili su si prijatelje i ljubitelje svugdje. Svirali su i sviraju gdje ih pozovu, od svadbi i konoba, oštarija, barova, klubova, do velikih koncertnih i sportskih dvorana i festivala po cijeloj Hrvatskoj, a sve više i po Europi. Obljubljeni koliko kod kritike, toliko i kod publike, album „FF“ izdali su 2006. za kojeg su dobili i Porina za najbolji rock album. 2009. godine izdaju novi studijski album "Chupacabra", na kojemu čine veći zaokret prema korijenima, sa puno eksperimentalnih zvukova, found sounda, kompjutera. 2012/13. izdali su album "Kanibalkanska" koji je pobrao sve pohvale kritičara i smatra se jednim od njihovih najboljih albuma već sada. 2015. godine svjetlo dana ugledao je i jedanaesti album "Maneštra", a u planu su i novi CD i DVD uzivo.

Sadašnju postavu koja nikad nije fiksna čine Edi Maružin, autor tekstova i glazbe, pjevač i gitarista, Čedomir Mošnja – bubanj, Ang Maružin- bas, Jimi Grgić - gitara, Alen Peruško - harmonika, Bernarda Ravnić - vokal, percussion, Boris Mohorić – truba i vokal, Luka Horvat - truba, Antun Ferenčić - trombon, Aldo Foško - klarinet, klavijature, Mirjan Derossi – truba, Marko Šišović - trombon i još dosta prijatelja koji se povremeno pridružuju. S veseljem kreću u nove pohode, u nove svirke popularno zvane „Štala“

https://www.youtube.com/watch?v=werFd9_AVpw

Gustafi već preko 45 godina sa svojim prepoznatljivim zvukom istarske etno glazbe i svjetske etno scene uveseljavaju mnoge posjetitelje i podižu razinu energije čim stanu na pozornicu. Stari hitovi, kao i neke novije pjesme njihovoj prepoznatljivoj uzavreloj atmosferi biti će odsvirani kao da je to prvi put, bez zadrške ili umora. Idealno da nakon uspavanog i za neke depresivnog siječnja razgibate nožice i dobro se zabavite u veseloj atmosferi.

Ulaznice po early bird cijeni od 15.eura dostupne su do 29.01.2026 nakon čega će im pretprodajna cijena biti 18 eura, a mogu se kupiti preko sustava Entrio i na njihovim prodajnim mjestima. Na ulazu će koštati 20 eura, ukoliko ih ostane na zalihama.