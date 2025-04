Laura iz 'Savršenog' pohvalila se da je bila ne estetskoj korekciji: Kad te dugo nitko ne prozove da si umjetna

U četvrtoj sezoni showa "Gospodin Savršeni" gledatelji su upoznali i Lauru Prgomet koja je pokušala osvojiti srce Gospodina Savršenog Šime Eleza, ali joj to na kraju nije uspjelo. Gledateljima je brzo postala zanimljiva, a sada se Laura na Instagramu u novom videu pohvalila kako ide ne jednu estetsku korekciju. "U redu djevojke, mislim da je vrijeme da vam otkrijem dugo čuvanu tajnu, a to je gdje radim usta. Budući da me to svakodnevno pitate i uvijek pohvalite. Došla sam se danas malo 'piknuti', budući da nisam još od prije Rodosa pa da malo ta usta refreshamo. Kad te dugo nitko ne prozove da si umjetna, znaš da je vrijeme da se odeš malo bocnuti", prenosi RTL Laurinu izjavu koji je objavila u videu na društvenim mrežama. Nedavno je pričala o tome kako ima problema sa samopouzdanjem jer je u zadnjih par mjeseci dobila par kilograma viška. Ispričala je kako joj se u zadnje vrijeme svašta dogodilo u životu te kako je sve i dobro podnijela.

- Preselila sam se od mame i tate, snalaženje u novom kvartu, potpuno sama, a dosad sam imala mamu i tatu u zaleđini. Nisam se morala sama brinuti o svemu... Nekako sam utjehu više nego ikad pronalazila u hrani. Sad se gledam u ogledalo... Nikad prije nisam imala celulit, ovoliko kilograma, problem s time da ja ne mogu stati u neku odjeću. Ne osjećam se toliko samopouzdano i mislim da je vrijeme da se discipliniram - ispričala je.

Laurin izlazak iz showa bio je obilježen ne samo iznenađenjem gledatelja, već i teškom obiteljskom situacijom. Naime, Laura je otkrila da je na dan odlaska iz 'Gospodina Savršenog' saznala da je njezin otac doživio tešku prometnu nesreću, a o tom tužnom događaju progovorila je na Dan očeva: - Malo znana činjenica bilo kome osim članovima moje šire obitelji i prijateljima, ali na dan kad sam se vraćala s Rodosa jer sam ispala iz emisije, sestra mi je javila da nam je tata imao nesreću (17 lomova i napuknuća ukupno) tako da mislim da mi je jednostavno bilo suđeno tada ići doma i biti s obitelji. Sretan Dan očeva mojoj stijeni. Volim te, tata - napisala je. Iako nije osvojila Šimino srce, Laura sebe smatra pobjednicom. - Ja sam u svojim očima pobjednica i u očima mnogih ljudi, trenutno.

