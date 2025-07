Laura iz 'Gospodina Savršenog': 'Dosta mi je Savršenih, sad tražim savršeno dobrog nogometaša'

Laura Prgomet, jedna od najzapaženijih kandidatkinja četvrte sezone RTL-ovog showa "Gospodin Savršeni" ovog lketa ima pune ruke posla. Kako je kazala za Story.hr, "nije stigla ni do Mumbaija ni do Maldiva" jer je bila prezauzeta poslom. Otkrila je i čime se bavi.

- Promocije putem Instagrama, snimanja, glume u spotovima, bila sam u još jednoj emisiji, uskoro ćete i to vidjeti. Bavim se satovima pjevanja trenutačno, tako da možda i to možete očekivati uskoro. Nema gdje me neće biti.a jako volim pjevati, oduvijek. Moj veliki san je barem jednu pjesmu za svoju dušu snimiti. Međutim, tek sam krenula, vidjet ćemo što se da napraviti s tim glasom. Tko sve pjeva, što ne bih i ja. Nebo je granica. Bila sam tek na jednom satu, znam da nisam Beyoncé nažalost, ali mislim da ima potencijala, vidjet ćemo. Potrudit ću se, dat ću sve od sebe, poručila je. Također, progovorila je o odnosu sa Šimom Elezom.

- Odnos nam je nepostojeći. Dosta mi je Savršenih, sad tražim savršeno dobrog nogometaša, kaže. O drugom Gospodinu Savršenom, Milošu Mićoviću, ima samo riječi hvale.- Čujem se s Milošem, on mi je top. Za razliku od Šime, za njega znam da bilo kad da ga nazovem, da će se vjerojatno javiti. Miloš mi je baš drag, rekla je. Otkrila je i da je slobodna, ali da ima nekog tko joj se sviđa. Kazala je i kakve osobine mora imati njen budući izabranik.

- Meni se cijeli život sviđaju ružni muškarci da se ne lažemo. Svi se pitaju kako se meni taj netko sviđa. Sad su mi se počeli sviđati ovi lijepi, konačno. Znači tamne oči, brada, lijep osmijeh, kosa, utreniran i naravno ambiciozan, da zna što radi u životu, a ne neki da ga ja moram financirati, zaključila je.

Četvrta sezona popularnog reality showa RTL-a "Gospodin Savršeni", snimana na idiličnom grčkom otoku Rodosu, od samog je početka dobila svoju apsolutnu zvijezdu. Iako su se za naklonost dvadeset djevojaka borila dvojica muškaraca, Splićanin Šime Elez i Beograđanin Miloš Mićović, svu je pažnju ukrala Laura Prgomet. Ova 24-godišnjakinja iz Dugog Sela postala je glavna tema društvenih mreža zahvaljujući svojoj osebujnoj osobnosti, grimasama i, sada već kultnom, pitanju koje je na prvom spoju uputila Šimi: "Koji ti je datum rođenja?". Ta je rečenica postala viralni hit, inspirirala je brojne memeove, a njezine izjave remiksirale su se i puštale u noćnim klubovima, potvrđujući da je Laura fenomen koji je nadišao okvire televizijskog ekrana.

Njezin put u showu bio je jednako turbulentan i pamtljiv kao i njezin ulazak. Od samog početka pokazala je zavidnu dozu samopouzdanja, postavši prva djevojka koju je Šime poljubio, što je izazvalo lavinu reakcija među ostalim natjecateljicama. Njihov odnos, koji je i sama kasnije u podcastu "Inkubator" opisala kao "ljubav-mržnja", bio je ispunjen strastvenim poljupcima, ali i dramom. Iako je priznala da ju je Šime na prvu privukao, kasnije joj se činilo da se "previše umislio", a otkrila je i da je razmišljala o Milošu. Unatoč snažnim emocijama, Laura je show napustila dramatično, prije samog finala, i to bez pozdrava sa Šimom, ostavljajući gledatelje u šoku i potvrđujući svoju nepredvidivu prirodu.

Iako je široj javnosti postala poznata tek kroz reality format, ovo nije bio njezin prvi izlet u svijet showbiza. Pažljiviji gledatelji prepoznali su je s natjecanja za Kraljicu Zagreba, gdje se pojavila godinu ranije. Također, svoju je atraktivnost i energiju pokazala i u glazbenom spotu za pjesmu "Zavjet" mladog pjevača Nikole Markovića, poznatog kao Dzoni. Prije nego što je odlučila ostvariti san o influencerskoj karijeri, Laura je radila kao pomoćnica u nastavi. Sebe opisuje kao jedinstvenu mješavinu introvertiranosti i oštroumnog, sarkastičnog humora. "Kad me ljudi prvi put vide, mislim da većini djelujem nepristupačno i pomalo zločesto. Definitivno se bolje slažem s dečkima nego curama", iskreno je priznala 24-godišnjakinja.

Nakon završetka showa, Laura je pokazala iznimnu vještinu u kapitaliziranju stečene slave. Otključala je svoj Instagram profil, gdje je broj pratitelja munjevito rastao, premašivši 65 tisuća. Pohvalila se i impresivnom statistikom od 11,2 milijuna pregleda profila u samo 30 dana. Pametno je iskoristila vlastiti viralni status snimivši duhoviti skeč s influencerom Antoniom Korajcem, u kojem je ponovila svoje slavno pitanje, što je izazvalo oduševljenje publike. Komentari poput "Ovako se uzimaju pare i gradi karijera" i "Jedna rečenica koju cijela nacija zna, to treba znati postići" najbolje svjedoče o tome kako je publika prepoznala njezin poduzetnički duh.