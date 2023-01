Kristina je s Ciglom imala užasan odnos u 'Braku na prvu', a to se nije popravilo ni nakon showa

Bivša natjecateljica 'Braka na prvu' Kristina Belčić vratila se u Hrvatsku nakon što je u Njemačkoj provela godinu dana. Tamo je vozila kamion, a osim prebivališta opet je promijenila i zanimanje.

Kristina je nakon showa bila u kratkoj vezi, no nije uspjela pronaći pravu ljubav. Radila je za svog ujaka kao vozačica kamiona, ali odlučila se vratiti u Veliku Goricu i sada vozi autobus.

Otkrila je i u kakvom je odnosu s Tomislavom Ciglenečkim s kojim je u showu bila u braku.

- O Cigli mi se uopće ne da razgovarati, to je čovjek koji je u nekom svom filmu. Mi smo dva različita svijeta i ne možemo mi nikako - rekla je za RTL.

U jednom intervjuu nakon showa Kristina o Tomislavu nije imala puno lijepih riječi.

- Nažalost dobila sam takvog lika kakvog stvarno ne bih nikome poželjela - naglašava i dodaje:

- Nakon showa nismo ostali u dobrim odnosima, ali onda mi se on počeo javljati dosta često. Jednom prilikom smo čak otišli na kavu. Ja nisam htjela, ali on je to forsirao. Pa sam pristala jer nisam znala što je on toliko ružnu pričao o meni, a htjela sam saznati. Na kavi je rekao da se ispričava meni, ali ne toliko meni, koliko mojoj mami, baki...

Kristina je u nastavku priznala da se nije zaljubila u Tomislava, ali i da nakon svega ipak nije izgubila vjeru u ljubav.

- Nije da sam ja izgubila neku vjeru u muškarce, on mi je pao u očima skroz. Ali eto, desilo se to što desilo prije par mjeseci, da sam upoznala nekoga i promijenilo se što se toga tiče - zaključila je.

Tomislav i Karistina bili su par koji se u showu isticao svojim ponašanjem. Naime, Kristina j bila zainteresirana za Tomislava no ona njega nije zanimala. Zbog toga ju je ogovaro s drugim parovima i opisivao ju je ružnim riječima.

- To je najveća tračerica koju sam upoznao u svom životu. Kaj da joj to kažem u facu?! Da joj kažem da nema jedan posto ženstvenosti? Da je kao tuljan, kao morž koji je izašao iz vode na obalu?! - rekao je Cigla jednom prilikom i dodao: - Ona će to saznati nakon showa, nakon emitiranja na televiziji, ja to njoj u lice ne mogu reći. Ja je očima vidjeti ne mogu i ne mogu joj to reći u facu, to je užasno zločesta cura.

Na jednoj od ceremonija nakon toga, Kristina je odlučia da više ne želi ostati u emisiji jer se osjećala jadno i tužno,

- Osjećam se jadno i tužno, nisam ljuta. Krenula sam iskreno u ovo i s namjerom da se dogodi ljubav. Prihvatila sam da mu treba vremena i postavila se prema njemu kao prema prijatelju, ali među nama nema komunikacije. Mi živimo zajedno, a ni ne pogledamo se - rekla je tada.

