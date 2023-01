Harmonija disonance mnogima je najveće iznenađenje Dore 2023., i stranci ih žele na Eurosongu

Ženski vokalni sastav tradicijske glazbe inspiriran posebnim pričama s terena i prašnjavim arhivama ujedinjen pod nazivom Harmonija disonance mnogima je najveće iznenađenje ovogodišnje Dore, koja će se održati 11. veljače u Opatiji. Harmoniju disonance čini 12 djevojaka iz raznih dijelova Hrvatske koje svojom glazbom čuvaju hrvatsku tradiciju i ističu prirodne ljepote Lijepe Naše. Njihova pjesma "Nevera (Lei, Lei)" zapravo je posveta Neretvi i neretvanskom kraju te je već na prvu osvojila publiku i zasjela na sam vrh hrvatskog YouTube trendinga. "Nevera" je oduševila ljubitelje Eurovizije ne samo u Hrvatskoj nego i u cijelom svijetu. Mnogi smatraju da bi upravo ovaj sastav Hrvatsku predstavio u najboljem svjetlu u Europi, a hoće li se to doista i dogoditi, vidjet ćemo za nekoliko tjedana. Ususret nastupu na Dori razgovarali smo s Hanom Zdunić, članicom i menadžericom grupe, koja nam je otkrila brojne pojedinosti o skupini koja je pravo osvježenje na komercijalnoj glazbenoj sceni.

Za nešto manje od mjesec dana publici ćete se predstaviti na Dori. Kako ste se odlučili prijaviti na natječaj? Ovo vam nije bila prva prijava...

Tako je, ovo je naš sretni drugi pokušaj! Naime, prije dvije godine nas je kontaktirao naš prijatelj Bartol Stopić i pitao bismo li htjele snimiti njegovu pjesmu Zima koju je prijavljivao na natječaj na Doru 2021. Međutim, tada Zima nije prošla. Naš zajednički put se nastavio kada nam je Bartol prošle godine predložio novu suradnju s pjesmom Nevera (Lei, lei). Nama se pjesma jako svidjela, snimile smo ju i prijavile na natječaj. Autori glazbe su Bartol Stopić; tekst su napisali Sanja Daić, Bojan Petrović, Bartol Stopić (tekst); dok su na aranžmanu radili Anja Papa, Bartol Stopić, Luka Vidović.

Odmah nakon što su pjesme objavljene, "Nevera (Lei, Lei)" dospjela je na sam vrh trendinga na YouTubeu. Jeste li se nadali takvom uspjehu? Pjesmu ne hvale samo Hrvati nego i stranci koji su uvjereni da bi Hrvatsku upravo ova pjesma trebala predstavljati na Euroviziji...

Moramo priznati da se ni u najluđim snovima nismo nadale baš ovakvom odazivu publike, tako da smo svi skupa, i autori i producenti, najugodnije iznenađeni. Svakako bismo iskoristile i ovu priliku da još jednom svima koji nas na ovom putu podržavaju iz srca zahvalimo.

Kako je nastala pjesma i što je, prema vašem mišljenju, glavni razlog što ju je publika već na prvu odlično prihvatila?

Jezgra pjesme nastala je još na početku 2021. godine kao prirodni nastavak suradnje između autora i nas, Harmonije disonance, nakon naše prve zajedničke pjesme "Zima". Međutim, tek u svibnju 2022. godine autori su dobili inspiraciju kako točno krenuti dalje – najprije je nastao demo s finalnim tekstom, zatim nas je Bartol Stopić kontaktirao, potom Anju i Luku iz Pocket Palme, a sve ostalo je povijest! Pjesma je ovakvim odazivom pokazala da je postala veća od nas samih, stoga se čini da glavni razlog njezina prihvaćanja leži u svakome tko je u njoj pronašao nešto vrijedno.

Kako će izgledati vaš nastup na Dori? Što se sprema na pozornici?

Dobili smo puno različitih savjeta kako bi nastup trebao izgledati i zapravo su svi bili konstruktivni, no ne bismo voljele puno reći o nastupu, već ćemo sve "odati" 11. veljače. Radimo s vrhunskom akademskom plesačicom i koreografkinjom Mijom Zalukar. Ono što svakako možemo reći jest da nastup neće biti previše statičan, ali moramo priznati da nećemo baš biti kao Chanel s pjesmom "SloMo" na prošlogodišnjoj Euroviziji!

Tko sve čini Harmoniju disonance? Predstavite nam se malo...

U Harmoniji disonance trenutačno aktivno pjevaju Francesca Paleka, Franka Kesić, Hana Zdunić, Jana Radić Franić, Katarina Mandić, Lucija Cvitan, Magdalena Cvitan, Marija Jozić, Marta Cvitan, Mira Crnčić, Mirna Pavličević i Petra Crnčević. Nekolicina nas nalazi se u Zagrebu, a dio je u Splitu, no uspijevamo održavati i zajedničke koncerte. Isto tako, zaista dolazimo iz različitih dijelova Hrvatske, većina nas radi ili studira, raznih smo struka i osobnosti, ali uspijevamo itekako dobro surađivati i privatno se družiti.

Na glazbenoj sceni pojavili ste se 2016. godine. Kako su izgledali vaši počeci? Kako ste odlučili da je tradicionalna glazba smjer kojim želite ići? Je li bilo teško pronaći put do publike s obzirom na to da se ne bavite komercijalnom glazbom?

Harmonija disonance počela je djelovati 2016. godine kao projekt na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, ali danas se kao samostalni ženski vokalni sastav, koji usko surađuje s vrsnim poznavateljima i kazivačima tradicijske glazbe, bavi njezinim skupljanjem, očuvanjem i interpretacijom. Želja nam je ukazati na bitnost tradicijske glazbe, ali i kulture općenito, svima onima koji nisu možebitno njezini aktivni članovi jer, u suštini, svi smo dijelom te kulture, bez obzira na našu urbanost. Kao što smo rekle, zaista smo različitih pozadina i osobnosti, a ljubav prema tradicijskoj glazbi i važnost njezina očuvanja održala nas je i povezala. Nikad nam nije bio cilj profitirati od ovoga što radimo, svaka od nas ima neki drugi posao, već je tu želja da oživimo tradicijsku glazbu koju "pronađemo" direktno na terenu ili u različitim arhivama koje sadrže stare snimke napjeva koje možda nitko dosad uživo nije čuo. Cilj nam je dati priliku da se čuju glasovi "običnih" ljudi koji su u tim glazbama pričali svoje životne priče, inspirirali generacije na najsuptilnije načine i učile nas onome što škola možda nikada nije mogla. Spajamo istraživanje i izvođenje i to je ono što nas najviše uveseljava.

Jeste li preslušali sve pjesme ovogodišnjeg izbora? Kako gledate na konkurenciju?

Naravno! S veseljem smo čekale da ih čujemo i sve smo ih preslušale. Trebali ste vidjeti kako je izgledalo premijerno puštanje pjesama na radiju, bile smo jako uzbuđene i pri slušanju smo se zaista dobro zabavile. Što se tiče konkurencije, ne gledamo ni na koga tako, dapače, vjerujemo da svatko od natjecatelja ima za reći nešto drugačije i svoje, pa tako i mi. Ustvari, jako se veselimo uživo upoznati sve one koji će biti na ovogodišnjoj Dori i nadamo se da ćemo se u Opatiji svi obogatiti jednim lijepim iskustvom.

Nadate li se pobjedi na Dori? I što biste izdvojili kao svoje najveće prednosti kada bi vam se pružila prilika da predstavljate Hrvatsku na Euroviziji u Liverpoolu?

Svakako se nadamo najboljem mogućem ishodu ovog nastupa, kakav god on bio. Tu smo da naučimo nešto novo i vidimo kako funkcionira svijet s ove strane glazbe. Prije svega želimo biti zadovoljne svojim nastupom i dobro se osjećati na pozornici, a ako se i sam plasman na Euroviziju dogodi, to je samo plus. Što se tiče naših prednosti, možda se one najviše nalaze u samoj izvedbi i pjevanju, no zaista dobro funkcioniramo kao grupa i pokušavamo one koji su ljubitelji tradicijske glazbe (a i one koji to možda nisu, nego će tek postati) okupiti oko sebe.

Iza vas su brojni nastupi, koje pamtite kao najupečatljivije do sada?

Kao bitne trenutke našeg djelovanja izdvojile bismo: koncert održan u suradnji s Jazz ansamblom Muzičke akademije u ciklusu Lisinski subotom (2017.), samostalni koncert Pjevat ću, ne ću stat u mûku u Crkvi svetog Donata u Zadru (2019.), zajednički koncert s KUD-ovima iz različitih mjesta diljem Banije održan u sklopu Međunarodne smotre folklora Zagreb u Petrinji Pjesme moje u škatuli stoje (2022.). Koncerata je u ovih 8 godina uistinu bilo puno i svaki od njih pružio nam je neko novo iskustvo i posebna poznanstva.

Trenutačno je fokus usmjeren na Doru, a što nakon toga? Prije četiri godine izdali ste svoj prvi album "Harmony of Dissonance – Traces of Croatian Traditional Singing", godinu prije toga HRT je snimio i dokumentarni film o vama. Imate li već neke planove za dalje, radite li već na novom albumu?

Nakon Dore nastavljamo putem kojim smo uvijek išle - istraživati i izvoditi tradicijsku glazbu ovih prostora. Nadamo se da ćemo nastaviti istraživati što više različitih izričaja diljem Hrvatske i šire, a vjerujemo da se ta riznica neće nikada iscrpiti jer je njezino bogatstvo nepresušno. Svakako, ako nam se otvore i različite prilike i suradnje, ostajemo otvorene i za njih.

Foto: Križan J. Cvitan

