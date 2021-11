Kraljevska obitelj planira bojkotirati BBC zbog novog dokumentarca, princ Willam ih je već ranije prozvao

Kraljica Elizabeta, princ Charles i princ William ujedinili su snage kako bi se požalili BBC-u i bojkotirali moguće projekre u budućnosti, ako palača ne dobije šansu odgovoriti na navode iz najnovijeg dokumentarca 'The Princess and the Press'.

U novom dokumentarcu, koji izlazi u dva dijela biti će između ostalog riječ o vezi Harryja i Meghan i njihove odluke da odstupe od kraljevskih dužnosti i presele se u Ameriku.

Nitko s dvora nije prije prikazivanja vidio dokumentarac, a navodno su bili uvjereni da u njemu ima i priča u kojima se William i Harry svađaju preko svojih pomoćnika.

Sve dvorske službenike i kraljevsku obitelj ponajviše smeta što nikada nisu imali priliku vidjeti dokumentarac prije no što je izašao u javnost.

Kako tvrde s dvora, nitko od pomoćnika nikada nije bio uključen u neku svađu kraljevske obitelji, štoviše, gotovo svi su odbili biti dio tih trzavica.

U prvoj epizodi ipak, nema previše skandaloznog materijala. štoviše, riječ je kraljičinom dijamatnom jubileju koji je proslavila 2012., te o tome kako su mladi članovi obitelji odlično prihvaćeni u javnosti. Drugi dio u kojem će biti detalji o svađi, na BBC- u Two biti će prikazan idući ponedjeljak.

S BBC-a se nisu oglasili oko situacije s kraljevskom obitelji, već tvrde da je dokumentarac snimljen s namjerom da se otkrije o tome kako se radi novinarski posao u vezi s kraljevskom obitelji i u njemu sudjeluju brojni novinari od onih s TV-a do drugih koji rade u tiskanim medijima.

Ovo nije prvi put da kraljevska obitelj vodi rat s BBC-jem. William je ranije ove godine napao televiziju kada je otkriveno da je novinar Martin Bashir lagao princezi Diani, ali i lađirao dokumente kako bi mu dala ekskluzivni intervju.

On i Harry zajedno su zaustavili show u kojem je trebalo biti riječi o tome kako su se planirali javno blatiti i kako su tajno ostavljali dokaze jedan protiv drugog.

