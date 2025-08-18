Naši Portali
NARUŠENO ZDRAVLJE

Kopa po smeću i živi na ulici, a na ruci joj blista Rolex: Evo što se dogodilo nekoć poznatoj manekenki i milijunašici

Foto: Profimedia
1/2
VL
Autor
Vecernji.hr
18.08.2025.
u 18:00

S obzirom na njezino materijalno stanje i život na ulici, mnoge je začudilo što 42-godišnjakinja na zapešću ima sat brenda Rolex.

Nekadašnja manekenka Loni Willison uhvaćena je objektiv fotoaparata u nedjelju dok je sama šetala ulicama Beverly Hillsa. S obzirom na njezino materijalno stanje i život na ulici, mnoge je začudilo što 42-godišnjakinja na zapešću ima sat brenda Rolex. Uz to, bivša žena Jeremyja Jacksona, zvijezde popularne serije "Baywatch", nosila je dvije torbe s osobnim stvarima dok je prolazila kroz malenu ulicu, izvještava Daily Mail.

Willison je vidno narušenog zdravlja, ekstremno mršava i blijeda. Paparazzi su je uhvatili kako pretura po kontejnerima i konzumira hranu iz otpada, a prošle godine snimljena je kako spava na pločniku, omotana krpama. Nekad uspješna manekenka, čije su fotografije krasile naslovnice modnih časopisa, sada je gotovo neprepoznatljiva. Mnogi spekuliraju da je uzrok njenog propadanja ovisnost o drogama. Fotografi su zabilježili da se Willison jedva drži na nogama.

Njen pad iz svijeta glamura započeo je nakon braka s glumcem Jeremyjem Jacksonom, poznatim po ulozi u seriji "Spasilačka služba". Par se vjenčao 2012. godine i isprva su bili jedan od omiljenih holivudskih parova. Međutim, bračni problemi su brzo eskalirali, često potaknuti alkoholom. Godine 2014. došlo je do incidenta koji je zahtijevao policijsku intervenciju. Willison je kasnije otkrila detalje zlostavljanja, ali nije podnijela prijavu. Uslijedio je razvod, nakon kojeg se Willison povukla iz javnosti i doživjela psihički slom.

– Moj bivši suprug se ženi... ja sam se barem rastavila. On je sve namjestio da mi ovo napravi – kazala je. Dodala je da sada trpi velike bolove u trbuhu. – Sada ne mogu živjeti nigdje unutra, samo vani, jer ne smijem biti izložena struji – ispričala je, a objasnila je da je to zato što ju je netko izložio strujnom udaru. – Mislim da zato što primam elektricitet, primam na sebe i druge stvari, poput određenih kemikalija ili baterija, ili osigurača, poput žice, različitih vrsta metala. Pa mislim da moje tijelo čak i filtrira takve stvari – objasnila je. Dodala je da su joj ljudi nudili pomoć, ali da joj "nitko ne može pomoći jer tu nema pomoći".

– Nisam mogla raditi ni kao model. Nisam izlazila s prijateljima, bila sam jako loše – rekla je u jednom prošlom intervju Loni koja sada živi na ulicama Los Angelesa kao beskućnica jer je nakon 2016. godine upala u ogromne dugove i ostala je bez stana i automobila i završila je na ulici. – Na ulici opstaju samo najjači. Godinu dana se nisam tuširala jer smrad odbija seksualne predatore. Stalno me pljačkaju i oduzimaju mi stvari – rekla je novinarima koji su je prepoznali na ulici. Nedavno je Willison ponovno snimljena kako pretražuje kante za smeće, noseći nekoliko ogrlica oko vrata. Nekadašnja atraktivna plavuša drastično je skratila kosu u pokušaju da izbjegne prepoznavanje na ulici.

Baywatch manekenka Los Angeles beskućnica beskućnik ulica Hollywood milijunašica Loni Willison showbiz

Komentara 1

KU
Kujttim
19:46 18.08.2025.

Još jedan dokaz što u SAD-u može napraviti ovisnost o opijatima i alkoholu. U Hrvatskoj bi sjedila ispred Konzuma i žicala 50 centi. Ili bi bila na Vinogradskoj, ne tretmanima kod dr. Sakomana, kao što je 20 godina živio Rajko Dujmić.

