U SARAJEVU

FOTO Zabranjen joj je ulazak u Srbiju, njezin hit i danas pjevaju sve generacije, a sada je privukla poglede

Sarajevo: Drugi crveni tepih trećeg dana 31. Sarajevo Film Festivala
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
1/11
VL
Autor
Vecernji.hr
18.08.2025.
u 14:22

Pjevačica Selma Bajrami pojavila se na crvenom tepihu Sarajevo Film Festivala i svojim odvažnim modnim odabirom privukla pozornost svih prisutnih.

Crveni tepih Sarajevo Film Festivala i ove je godine okupio brojna poznata lica, no jedno je izdanje privuklo apsolutno svu pozornost. U moru glamuroznih haljina, bosanskohercegovačka pjevačica Selma Bajrami, poznata po energiji i hitovima poput "Kakvo tijelo Selma ima", pojavila se u kreaciji o kojoj se priča i dokazala da s pravom nosi titulu jedne od najatraktivnijih pjevačica na regionalnoj sceni.

Naime, za ovu posebnu priliku, Selma je odabrala dugu, raskošnu crnu haljinu koja je savršeno pratila liniju tijela. Kreacija je bila prekrivena sitnim crnim šljokicama koje su se presijavale pod svjetlima reflektora. Ipak, ono što je haljinu činilo pamtljivom bio je njezin kroj s prozirnim detaljima. Iznad svega, dubok i odvažan dekolte naglasio je njezine zanosne obline i zavidnu figuru, pokazavši zašto stihovi njezine najpoznatije pjesme i danas vrijede.

Cjelokupni izgled bio je pomno osmišljen. Elegantni stajling upotpunila je profinjenim modnim dodacima, uključujući crnu torbicu i sandale s visokom potpeticom. Kosu je zalizala u glatku, nisku punđu, frizuru koja je dodatno istaknula njezino lice i dodala notu sofisticiranosti. Diskretan make-up s naglašenim očima i neutralnim usnama savršeno se uklopio u glamurozno izdanje.

S osmijehom koji nije skidala s lica, Selma je samouvjereno pozirala okupljenim fotografima. Nije trebalo dugo da njezine fotografije preplave društvene mreže. Obožavatelji su je obasuli komplimentima, hvaleći njezin hrabar, ali istovremeno elegantan modni odabir. 

FOTO Evo kako se Tina Katanić mijenjala kroz godine: Nekadašnja loto djevojka povukla se iz javnosti
Sarajevo: Drugi crveni tepih trećeg dana 31. Sarajevo Film Festivala
1/102

Inače, Bajrami dijeli sličnu neugodnost s našom pjevačicom Severinom. Naime, i nju su prošle godine zaustavili na granici sa Srbijom, gdje je objavještena da joj je ulazak u zemlju zabranjen. Kako piše Nova.rs, na društvenim mrežama pojavila se snimka s jedne proslave u kojoj Selma tijekom izvedbe jedne pjesme rukama pokazuje dvoglavog orla, odnosno simbol Velike Albanije. Taj potez mnogi su osudili i okarakterizirali kao nepoštovanje Srbije, u koju joj je ubrzo zabranjen ulazak.

Tim povodom oglasila se sama pjevačica: - Iz ničega izašlo je na veliko. Ja smatram da nisam ništa pogriješila. Smatram da nikoga nisam uvrijedila, niti išta loše učinila kako bi ugrozila državnu sigurnost Srbije i njenih građana, kako je to pisalo na onom papiru što su mi dali na granici. Po medijima se pričalo da je to bila sporna albanska pjesma, taj neki znak orla koji kao, po njihovim tvrdnjama prikazuje 'Veliku Albaniju', što nije točno. To je po mom mišljenju bio sastavni dio koreografije. Ja nikada nisam vrijeđala Srbiju, niti njene građane niti bilo koju državu. Poznato je da sam apolitična osoba - izjavila je za N1.

Severina brutalnim komentarom "oplela" po pratiteljici koja ju je prozvala zbog odjeće
Sarajevo: Drugi crveni tepih trećeg dana 31. Sarajevo Film Festivala
1/22

Osvrnula se i na Severinin slučaj: - Svaka joj čast, mene su držali pet sati u međuzoni i naređeno mi je da se prvim avionom vratim u Beč, a mislila sam da neće ići tako daleko. Smatram da nam je namješten linč, smatram da nikom ne bi nigdje trebalo zarbanjivati ulazak, glazba i politika se ne bi trebale mješati. Apsurd je ovo što se događa svima nama. Nikada ničim nisam ugrozila Srbiju, imam tamo fanove i prijatelje i smatram da mi je učinjena velika nepravda - zaključila je Bajrami za Klix.ba.

Prošle su tri godine od iznenadne smrti novinara Mislava Bage

showbiz pjevačica sarajevo film festival Selma Bajrami

Komentara 4

Pogledaj Sve
Matteo1212
Matteo1212
15:51 18.08.2025.

Kako ce jadna preziviti Ako joj nedaju u srbiju, Ako nema di pjevati, ne mora ni tamo; btw, vjecni respekt velikanima Oliveru Dragojevicu i Misi Kovacu jer za nikakav honorar nisu pristali tamo pjevati

Avatar pendreck
pendreck
16:15 18.08.2025.

...mmmh silikon...oziljak se vidi

VK
vk52
21:15 18.08.2025.

O srbiji nemam dobro misljenje a znamo svi i zasto, ali im skidam kapu imaju m**a sto nasim takozvanim Hrvatskim politicarima MUDA fale,oni jos pozovu pjevace koji su krvave bradonje bodrile da bolje kolju nas Hrvate. I onda se cudimomo ko pura dreku a sami ih biramo vec 25 godina, jad i bijeda smo mi od nacije fuj.

