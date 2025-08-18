FOTO Zabranjen joj je ulazak u Srbiju, njezin hit i danas pjevaju sve generacije, a sada je privukla poglede

Crveni tepih Sarajevo Film Festivala i ove je godine okupio brojna poznata lica, no jedno je izdanje privuklo apsolutno svu pozornost. U moru glamuroznih haljina, bosanskohercegovačka pjevačica Selma Bajrami, poznata po energiji i hitovima poput "Kakvo tijelo Selma ima", pojavila se u kreaciji o kojoj se priča i dokazala da s pravom nosi titulu jedne od najatraktivnijih pjevačica na regionalnoj sceni.

Naime, za ovu posebnu priliku, Selma je odabrala dugu, raskošnu crnu haljinu koja je savršeno pratila liniju tijela. Kreacija je bila prekrivena sitnim crnim šljokicama koje su se presijavale pod svjetlima reflektora. Ipak, ono što je haljinu činilo pamtljivom bio je njezin kroj s prozirnim detaljima. Iznad svega, dubok i odvažan dekolte naglasio je njezine zanosne obline i zavidnu figuru, pokazavši zašto stihovi njezine najpoznatije pjesme i danas vrijede.

Cjelokupni izgled bio je pomno osmišljen. Elegantni stajling upotpunila je profinjenim modnim dodacima, uključujući crnu torbicu i sandale s visokom potpeticom. Kosu je zalizala u glatku, nisku punđu, frizuru koja je dodatno istaknula njezino lice i dodala notu sofisticiranosti. Diskretan make-up s naglašenim očima i neutralnim usnama savršeno se uklopio u glamurozno izdanje.

S osmijehom koji nije skidala s lica, Selma je samouvjereno pozirala okupljenim fotografima. Nije trebalo dugo da njezine fotografije preplave društvene mreže. Obožavatelji su je obasuli komplimentima, hvaleći njezin hrabar, ali istovremeno elegantan modni odabir.

Inače, Bajrami dijeli sličnu neugodnost s našom pjevačicom Severinom. Naime, i nju su prošle godine zaustavili na granici sa Srbijom, gdje je objavještena da joj je ulazak u zemlju zabranjen. Kako piše Nova.rs, na društvenim mrežama pojavila se snimka s jedne proslave u kojoj Selma tijekom izvedbe jedne pjesme rukama pokazuje dvoglavog orla, odnosno simbol Velike Albanije. Taj potez mnogi su osudili i okarakterizirali kao nepoštovanje Srbije, u koju joj je ubrzo zabranjen ulazak.

Tim povodom oglasila se sama pjevačica: - Iz ničega izašlo je na veliko. Ja smatram da nisam ništa pogriješila. Smatram da nikoga nisam uvrijedila, niti išta loše učinila kako bi ugrozila državnu sigurnost Srbije i njenih građana, kako je to pisalo na onom papiru što su mi dali na granici. Po medijima se pričalo da je to bila sporna albanska pjesma, taj neki znak orla koji kao, po njihovim tvrdnjama prikazuje 'Veliku Albaniju', što nije točno. To je po mom mišljenju bio sastavni dio koreografije. Ja nikada nisam vrijeđala Srbiju, niti njene građane niti bilo koju državu. Poznato je da sam apolitična osoba - izjavila je za N1.

Osvrnula se i na Severinin slučaj: - Svaka joj čast, mene su držali pet sati u međuzoni i naređeno mi je da se prvim avionom vratim u Beč, a mislila sam da neće ići tako daleko. Smatram da nam je namješten linč, smatram da nikom ne bi nigdje trebalo zarbanjivati ulazak, glazba i politika se ne bi trebale mješati. Apsurd je ovo što se događa svima nama. Nikada ničim nisam ugrozila Srbiju, imam tamo fanove i prijatelje i smatram da mi je učinjena velika nepravda - zaključila je Bajrami za Klix.ba.