Nakon vikenda s Majom, Šime Elez objavio vijest koja je sve iznenadila: 'Krajnje je vrijeme'

Navodna romansa Maje Šuput i Šime Eleza ne prestaje intrigirati javnost, a dvojac se, po svemu sudeći, ovo ljeto ne razdvaja. Nakon vikenda provedenog u luksuznom resortu na Pašmanu, Gospodin Savršeni je na Instagramu objavio veliku novost. - Odlučio sam svake godine sebi priuštiti iskustvo za pamćenje, a s obzirom da je ovo ljeto prošlo poprilično mirno (možeš mislit), krajnje je vrijeme za upustiti se u novu avanturu. Ovaj put u malo drugačijem tonu. 9 dana, 6 država, 3000 kilometara, motor i ja - otkrio je Šime, najavivši svoju solo avanturu na Balkan moto rallyju.

Putovanje će ga voditi kroz Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Grčku, Albaniju i Crnu Goru, a cijela priča dobiva na težini kada se uzme u obzir da je Šime tek nedavno položio vozački ispit A kategorije. Ovaj hrabar potez izazvao je lavinu reakcija, a objavu je lajkom podržala i sama Šuput, što dodatno potiče nagađanja o prirodi njihovog odnosa, koji još uvijek nisu službeno definirali unatoč čestim zajedničkim pojavljivanjima, od glazbenih spotova do restorana.

Šimini pratitelji ostali su zatečeni, ali i oduševljeni njegovom odlukom. Podrška mu je stigla u stotinama komentara, a mnogi su mu poželjeli sreću i oprez. - Položio prije 2 tjedna i ideš na toliki put? Sretnoo!", "Sretno, pametno, oprezno, ali sve s ciljem da uživaš ko’ nikad u životu" - samo su neke od poruka. Šime je obećao da će redovito obavještavati o svojoj avanturi, za koju tvrdi da je "sve samo ne dosadna".

Podsjetimo, sredinom srpnja u medijima su osvanule fotografije pjevačice Maje Šuput i Gospodina Savršenog, Šime Eleza, s jahte nedaleko od otoka Brača. U prvim reakcijama neki su pomislili kako je riječ o ljubavi, drugi o spretnom marketinškom triku zbog novog spota, a istina će se i onako vidjeti vremenom. Prizore su objavili iz 24sata.

Prema svjedočanstvima očevidaca, par je uživao u suncu, razmjenjujući nježnosti bez obzira na znatiželjne poglede prolaznika. Maja je ležala na Šimi, dok su se navodno mazili i ljubili. Jedna čitateljica, koja se slučajno našla u blizini, otkrila je da je Maja u jednom trenutku ustala kako bi donijela voće Šimi, pokazujući pritom pažnju i nježnost. Njihov odnos, međutim, nije nešto o čemu Maja želi javno govoriti. - Ja uopće ne znam o čemu vi pričate. Stvarno nemam pojma o čemu pričate - izjavila je za 24sata na upit.

Zanimljivo je da je Elez prethodno bio glavni muški lik u Majinom spotu za pjesmu "Nisam ja za male stvari". Njihova suradnja bila je iznimno uspješna, a Maja nije krila svoje oduševljenje Šiminim izgledom i karizmom. Kako je istaknula, Šime se savršeno uklopio u vizualni koncept spota, a njihova kemija bila je očigledna i pred kamerom.

Ovako je Šime komentirao situaciju: - Oduvijek sam bio transparentan, pa ću tako i sada. U objavljenom tekstu najviše su me pogodile pogrešne informacije da je Maja meni donijela voće, jer si takav propust nikad ne bih dopustio. Naime, ja sam voće donio njoj. Osim toga, želim vam svima ugodan ostatak ljeta i da vam svima bude kao meni. Od srca. Pozdrav uz stihove pjesme "Sutra mi sude", legendarnog Miše Kovača - rekao je za RTL.