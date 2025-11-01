Kontroverzni TV psiholog doživio fijasko! Ostat će bez svega, a evo kako su ga uhvatili

Poznati TV voditelj i psiholog, Phil Mcgraw, 2023. je objavio ukidanje njegove emisije "Dr. Phil" nakon 21 godine emitiranja. U međuvremenu je najavio nove projekte s novim partnerima kroz produkcijsku kuću Merit Street Media, no nakon samo 18 mjeseci stvari su krenule po zlu pokretanjem stečaja medijskog carstva, spomenuta kuća je ugašena, a Phil se okrenuo pravno-poslovnim bravurama kako bi spasio što se spasiti da. Kako prenosi The Hollywood Reporter, sada je američki stečajni sudac Scott W. Everett odbio zahtjev Dr. Phila da njegova medijska kuća prođe kroz stečajnu reorganizaciju prema Poglavlju 11, čime bi bio omogućen proces restrukturiranja kuće s ciljem da nastavi s radom i postane solventna. Naime, u slučaju pozitivne presude Phil bi zadržao kontrolu nad poslom, kao i imidž 'žrtve', istodobno se riješivši loših poslovnih odluka i financijskih obveza.

Umjesto toga, sudac je naložio likvidaciju prema Poglavlju 7, čime se McGrawu oduzima svaka kontrola nad procesom. U oštrom obrazloženju, Everett je naglasio McGrawov "nedostatak iskrenosti prema sudu", navodeći dokaze o brisanju inkriminirajućih tekstualnih poruka. Suca je posebno zabrinula poruka u kojoj je Dr. Phil opisao svoj plan da se riješi nepoželjnih vjerovnika, a cijeli je slučaj nazvao iznimkom kakvu nikada nije vidio, ustvrdivši da je posao tvrtke bio "mrtav" i prije pokretanja stečaja.

dr. phil

Propala medijska kuća Merit Street Media pokrenuta je kao zajednički pothvat između McGrawove produkcijske kuće Peteski Productions i kršćanske televizijske mreže Trinity Broadcasting Network (TBN). Nakon što je tvrtka u srpnju podnijela zahtjev za stečajnu zaštitu, navodeći financijske probleme, TBN je uzvratio protutužbom, optužujući McGrawa za prijevaru i loše upravljanje u sklopu ugovora vrijednog 500 milijuna dolara. Odlukom suda, umjesto da McGraw vodi reorganizaciju, neovisni stečajni upravitelj sada će preuzeti kontrolu nad imovinom tvrtke, uključujući medijsku arhivu, te će je prodati kako bi se namirili vjerovnici.

Ključni dokaz koji je prelomio slučaj bio je upravo McGrawov "gangsterski potez", kako ga je sam nazvao u privatnoj poruci. Sudski dokumenti otkrili su da je planirao stečajem svesti TBN na "pasivnog manjinskog investitora" te eliminirati potraživanja TBN-a i drugog velikog vjerovnika, organizacije Professional Bull Riders (PBR), koja okuplja profesionalne jahače bikova iz SAD-a i još pet zemalja. Izbrisana poruka, koju je sud dobio putem telefona druge osobe uključene u razgovor, otkrila je namjeru da se isplate "povlašteni vjerovnici", uglavnom prijatelji i suradnici, dok bi se ostali ostavili bez ičega. Sudac Everett je zaključio da bi dopuštanje reorganizacije pod McGrawovim vodstvom bilo nepravedno prema vjerovnicima.

Sumnje u McGrawove namjere dodatno je potaknula činjenica da je samo dan prije podnošenja zahtjeva za stečaj osnovao novu tvrtku, Envoy Media, koja je trebala preuzeti imovinu i zaposlenike Merit Streeta. PBR, koji od Merit Streeta potražuje 181 milijun dolara zbog nepoštivanja ugovora o emitiranju, pridružio se TBN-u u tvrdnjama da je stečaj pokrenut "u lošoj vjeri" i da je bio samo shema za izbjegavanje plaćanja dugova. TBN je naveo da su u projekt uložili više od 100 milijuna dolara, no da McGraw nije ispunio obećanja o gledanosti i produkciji.

Unatoč oštroj presudi, Dr. Phil McGraw i njegova produkcijska kuća Peteski Productions ne odustaju. U službenoj izjavi najavili su hitnu žalbu, oštro se usprotivivši "neprimjerenim tvrdnjama suda o navodnom uništavanju dokaza", tvrdeći da se to nije dogodilo. Tijekom svjedočenja, McGraw je odbacio teoriju da je cijeli stečaj bio samo paravan za pokretanje nove tvrtke Envoy Media, nazivajući takve tvrdnje apsurdnima.

Podsjetimo, emisija "Dr. Phil" poznata je po šokantnim priznanjima, teškim obiteljskim situacijama, razgovorima sa žrtvama brutalnih zločina, no tu se mogu sretni i neki poznati koji su se našli u vrelu ovisnosti. Mcgraw je u svojoj emisiji pokušavao pomoći trudnim maloljetnicama, zlostavljanim ženama, ljudima ovisnima o raznim supstancama, a uključuje i one malo opuštenije teme poput prevare na internetu te bračnih razmirica. Format emisije sastojao se od toga da su svakoj emisiji sudjeluju dva gosta, a McGraw predstavlja oba sudionika publici kratkim isječkom snimljenim u njihovu domu, u kojem oni traže pomoć. Phil potom brzo identificira problem i pokušava gostu ponuditi rješenje, što obično uključuje pokušaj promjene načina na koji gost razmišlja.

Pratile su ju i brojne kontroverze. Naime, McGrew svoju liječnički licencu nije obnovio od 2006. godine, a čest slučaj je i da je svojim pacijentima samo po nekim odgovorima davao dijagnoze. Psiholozi i laici slažu se da su njegovi savjeti pretjerano pojednostavljeni. Oni misle da nije pametno da netko tko nema licencu daje savjete ljudima koji su često u vrlo teškim situacijama te ih uz to često i osuđuje. Phil je svoje goste često stavljao u neugodne situacije, a njegovi bivši zaposlenici jednom prilikom su kazali da su im producenti zapovjedili da gostima ne dopuste da piju svoje lijekove prije emisije kako bi ispali “ludi”.

Dodajmo i da je kontroverzni voditelj i liječnik poznat i Hrvatima iz emisije Oprah Show. Oprah je Phila pozvala u emisiju kao stalnog gosta, stručnjaka za ljudsko ponašanje tijekom 90-ih.