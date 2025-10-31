Naši Portali
MNOGE JE RAZNJEŽIO

Evo što je Zoran Milanović dobio za rođendan: Otkrio i koliko vrijedi skupocjeni poklon

31.10.2025.
u 14:34

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović proslavio je 59. rođendan, a tim je povodom od prijatelja dobio vrlo osoban i nostalgičan poklon

Predsjednik Republike Hrvatske, Zoran Milanović, boravio je u službenom posjetu Svetoj Stolici gdje se, u pratnji supruge Sanje Musić Milanović, susreo s papom Lavom XIV. Iako je povod posjeta bio diplomatske prirode, tijekom razgovora s novinarima nakon audijencije, predsjednik je otkrio i nekoliko zanimljivih detalja iz privatnog života. Naime, dan ranije, 30. listopada, proslavio je svoj 59. rođendan. Iako, kako kaže, zbog obaveza nije stigao organizirati proslavu, prijatelji su se pobrinuli da ga dar koji je dobio ostavi bez daha i vrati u neka prošla vremena.

- Zadnji rođendan s odličnim 5, sljedeći je već sa prvom brojkom šest. Nisam nikoga stigao počastiti. Za poklon sam dobio gramofon, sad moram nabaviti ploče, moje ploče iz mladosti. Ostale su u garaži nakon što je otac preminuo, ostalo ih je dosta. Prijatelji su mi poklonili gramofon, udružili su se, to je nekih 400 eura ili možda malo manje. Nisam uključio gramofon nekih 35-40 godina - prenosi predsjednikovu izjavu novinarima Danas.hr.

Ovaj poklon za Milanovića ima i dublju emocionalnu vrijednost jer ga je potaknuo da krene u potragu za svojom davno izgubljenom kolekcijom ploča. Prisjetio se kako je u mladosti imao više od stotinu vinila koji su nakon smrti njegova oca završili zaboravljeni u garaži. - Bilo ih je dosta čak i nakon što su me prijatelji pokrali, posudili su i nisu vratili. Ono što je ostalo je posebna emocija - našalio se predsjednik uz dozu nostalgije i sjete. 

Predsjednikova strast prema glazbi nije nepoznanica, a poznato je i njegovo prijateljstvo s poduzetnikom Emilom Tedeschijem, velikim zaljubljenikom u glazbu koji se u slobodno vrijeme bavi i DJ-iranjem. Njihovo druženje uz glazbu zabilježeno je 2014. godine, a ovaj rođendanski poklon zasigurno će oživjeti stare strasti. Sada je pred predsjednikom, kako je sam zaključio, misija pronalaska starih ploča kako bi gramofon napokon zasvirao nakon 35 godina tišine, vraćajući zvukove i sjećanja na neka druga vremena.

