Srpski mediji prenose: Novi skandal posrnule pjevačice! Sukobila se s osobljem hotela, prijetila i policijom

Srpski mediji podijelili su uznemirujuću snimku na kojoj se navodno vidi kako osoblje luksuznog hotela u Dubaiju pokušava izbaciti pjevačicu Anu Nikolić iz sobe, dok ona sjedi na krevetu i snima cijeli incident, prenosi Pink.rs. Uznemirujući video ubrzo se proširio društvenim mrežama. Prema navodima medija, drama je nastala jer, kako pišu, hotelski račun nije bio podmiren, a situacija je eskalirala kada su zaposlenici počeli iznositi njezine spakirane stvari. Nikolić je odbijala napustiti sobu, tvrdeći da je upravo ona ta koja je pozvala policiju te da ih se ne boji, što je dodatno pojačalo tenzije.

Na snimci se čuje kako pjevačica, vidno uzrujana, prijeti jednom od zaposlenika hotela. - Ti ćeš moći iz Egipta! Vratit ćeš se u Egipat vrlo, vrlo brzo, vjeruj mi! Halo, ovo nije policijska stanica, znaš li? Ja čekam policiju, ne napuštam sobu! Odj*bi! Čekam policiju! Vidjet ćeš ti! Ti tako pričaš sa mnom? Jesi li ti lud, bre? Ti nisi normalan! - vikala je Nikolić, odbijajući prekinuti snimanje unatoč upozorenjima osoblja. Kada joj je član osoblja zaprijetio pozivom policiji, ironično je odgovorila: - Odbijam platiti, ne znam šta je problem? Ova soba nije plaćena? Ne biste vjerovali koliko sam uplašena. Ne možete zvati policiju, zato što sam ih ja već pozvala - čuje se na snimci koju možete pogledati OVDJE. Skandal se navodno dogodio nakon što je pjevačicu, kako sama kaže, na cjedilu ostavio partner s kojim ima turbulentan odnos. Što je zapravo istina vidjet će se na kraju, kad se oglase obje strane.

Podsjetimo, ovog ljeta javnost je ostala u šoku nakon što su srpski mediji objavili fotografije i snimke pjevačice Ane Nikolić (46) s teškim ozljedama lica. Prizori natečenog lica punog modrica i podljeva brzo su se proširili, a prve informacije koje je podijelio portal Pink.rs govorile su o brutalnom premlaćivanju te da policija već radi na slučaju, iako detalji napada nisu bili poznati. Cijela regija zabrinuto je pratila razvoj događaja, očekujući nove informacije o stanju jedne od najpoznatijih regionalnih glazbenih zvijezda.

Međutim, ubrzo je uslijedio potpuni preokret. Kako piše srpski Kurir, pjevačica uopće nije pretučena, a sporne snimke stare su čak dvije godine. Navodno je Nikolić tada bila na kozmetičkom tretmanu nakon kojeg je svoje otečeno lice snimila i video poslala bliskom prijatelju. Isti taj prijatelj, tvrdi se, nedavno se posvađao s pjevačicom i odlučio joj se osvetiti tako što je stari video pustio u javnost, lažno ga predstavljajući kao dokaz nedavnog fizičkog napada.

Ubrzo se oglasila i sama Ana Nikolić kako bi demantirala napise. Naime, Kuriru je poslala video u kojem opušteno uživa pokraj bazena sa svojim partnerom, skladateljem Goranom Ratkovićem Raletom. U šaljivom tonu, Rale u kameru govori: "Evo, Ana je pretučena!", na što se pjevačica kroz smijeh nadovezuje: "Pa da, donekle. Moja majka je rekla: 'Malo sam je tukla', sramota!". Time su pokušali na duhovit način stati na kraj glasinama, a na snimci se vidi Anino lice bez ikakvih ozljeda. Da je s njom sve u najboljem redu, pjevačica je potvrdila i objavom na društvenim mrežama, gdje je pjevala i najavila svoj nastup na otoku Krku.