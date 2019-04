Kontroverzna pjevačica do 33. rođendana uspjela u svemu što je zacrtala

Koliko sve katkada uspije šokirati, toliko joj se i dalje dive. Lady Gaga, pravim imenom Stefani Joanne Angelina Germanotta, pjevačica koja je prije četiri dana proslavila 33. rođendan, uspjela je u svemu što si je zacrtala.

Danas je među najprodavanijim glazbenicima, sa zaradom od koncerata procijenjenom na više od 512 milijuna dolara, što ju je dovelo do petog mjesta na Billboardu, ljestvici zarade za prihode koji prelaze pola milijarde dolara. Možemo je mrziti i ne podnositi, ali uspjeh joj ne možemo oduzeti. Njezina pjesma s Bradleyjem Cooperom “Shallow”, iz filma “Zvijezda je rođena”, za koju je u siječnju dobila Oscara, dosad je u Americi prodana u više od milijun primjeraka.



Beskompromisni proboj

Osvajačica je čak devet Grammyja, a od 2019. jedina je osoba koja je u istoj godini osvojila Oscara, Grammyja, BAFTA-u i Zlatni globus i to sve zbog filma “Zvijezda je rođena”. Uistinu, 33-godišnja pjevačica i glumica može se s mnogo toga pohvaliti, pa tako i nizom kontroverzija i svađa koje je izazvala tijekom svoje karijere. Od ranih izjava o svojoj biseksualnosti, o čemu pjeva u svom bezvremenskom hitu “Poker Face”, do blasfemičnog spota za pjesmu “Judas”, u kojoj izjavljuje ljubav prema apostolu koji je izdao Isusa, Gaga je pokazala svoj beskompromisni proboj. Ne bi to bilo toliko škakljivo da pjevačica eksplicitni spot nije objavila samo nekoliko dana prije Uskrsa 2011. godine.

Nastupi su često sadržavali elemente sado-mazo fetiša, nasilja i krvi, a ni njezine odjevne kombinacije na crvenom tepihu nisu bile manje ekstravagantne. Tako se 2010. godine na dodjeli MTV-ovih glazbenih nagrada prošetala u haljini od goveđeg mesa, zbog čega su mediji nagađali je li riječ o pothvatu suvremene umjetnosti ili svojevrsnoj izjavi. Kako priliči Gagi – bilo je oboje. Haljinom je nastojala izraziti stav o neukusu “ne-pitaj-ne-govori” politici koja je tada bila predmet rasprave u Americi. Zbog velike popularnosti koju je dosegla nakon toga, haljinu je odlučila predati Kući slavnih rock and rolla (Rock and Roll Hall of Fame, op.a. ).

Tijekom karijere postala je fenomen rastuće popularnosti kakva se nije zabilježila od doba Beatlesa. Kao pop i modna ikona bila je dovoljno mistična za nastavak proučavanja pa su tako na sveučilištu u Južnoj Karolini osnovali kolegij “Lady Gaga i sociologija slave”. Iako je tijekom prve godine studija odlučila napustiti fakultet kako bi se usmjerila na svoju glazbenu karijeru, već tada je bila na meti pojedinim kolegama koji su na Facebooku osnovali grupu “Stefani Germanotta, nikada nećeš biti slavna”.



Sukobi u Hollywoodu

U samom početku karijere i objavom hita “Just dance” 2008. godine uslijedile su brojne primjedbe kako Gaga želi biti i zvučati poput Christine Aguilere. Jednom prilikom Gaga se ispričala Christini. – Žao mi je zbog svega što ti je itko ikada rekao u vezi s mojim postojanjem – izjavila je pet godina poslije na showu “Watch What Happens Live”. Nakon što je objavila pjesmu “Born this way” 2011. godine, Madonna ju je prozvala za kopiranje zbog sličnosti s njenom pjesmom “Express yourself” iz 1998.

– Mi smo sasvim drukčije. Ne želim raditi usporedbe uopće i ne mislim ne poštovati Madonnu. Ona je draga dama i ima fantastičnu karijeru kao najveća pop-zvijezda svih vremena. Ali ja sviram mnogo instrumenata. Pišem svu svoju glazbu i sate provodim u studiju. Ja sam producentica i autorica. To što ja radim drukčije je – rekla je Gaga.

