Koncert Rogera Watersa u Zagrebu gotovo rasprodan

Za četiri dana zagrebačku će Arenu preplaviti tisuće rock entuzijasta i ljubitelja kreativnog stvaralaštva Rogera Watersa. Ulaznice za fan pit razgrabljene su već u prvim minutama nakon objave događaja, parter je službeno rasprodan, a i tribine će uskoro obilježiti ista sudbina.

Foto: Kate Izor

Još otkako su mediji domaću publiku obavijestili o tome kako Watersova Us + Them turneja stiže i do nas, uzbuđenje raste svakom viješću o rasprodanim koncertima diljem svijeta. Ako je ikada bilo upitno, sada je neporecivo da i Hrvati znaju prepoznati vrijednost ovakvog jedinstvenog glazbenog dragulja. Us + Them publici donosi mješavinu uvijek aktualnih hitova iz Watersovih slavnih dana s Pink Floydom i velikih uspješnica njegove solo karijere. U nizu svojih umjetničkih, humanitarnih i društveno revolucionarnih podviga, izvedbama brojeva s najnovijeg, istoimenog albuma, omiljeni će kreativni vizionar svijetu postaviti ključno pitanje koje svi moramo čuti: Is This The Life We Really Want? (Je li ovo život kakav stvarno želimo?).

Foto: Kate Izor

Turneja slavi ideju o jednakosti i zajedništvu svih ljudi, a posjetitelji u Areni Zagreb svjedočit će svemirskom audiovizualnom spektaklu, eksplozivnom srastanju zvuka i slike te besprijekornom nastupu koji će Hrvatsku još dugo nakon koncerta držati pod dojmom. Dobro je poznato kako je svaki njegov show veličanstveniji od onog prethodnog, a ova je turneja, nastala u produkciji vrijednoj čak četiri milijuna dolara, navodno je posljednja na kojoj će poznati glazbenik izvoditi repertoar svog bivšeg benda. Uhvatite posljednji vlak za doživljajno putovanje u svijet u kojem su pacifističke vizije idealnog društva opjevane bezvremenskim hitovima.

Foto: Kate Izor

Stiže nam glas koji ruši zidove, bori se za ljudska prava, ostavlja bez daha i osvaja srca publike iz generacije u generaciju. Kada ste počeli čitati ovaj tekst, preostalih ulaznica na www.eventim.hr već je bilo vrlo malo… Netko je vjerojatno počeo čitati prije vas, stoga, požurite i vidimo se 6.5. u Areni Zagreb!