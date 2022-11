Kolinda Grabar-Kitarović pokazala je već da će Vatrene bodriti u narodnoj nošnji, a sada je objasnila ovaj svoj modni odabir

Bivša predsjednica Kolinda Grabar–Kitarović (54) bodrit će naše vatrene u Kataru, a prije nekoliko dana otkrila je koju je modnu kombinaciju odabrala za tu prigodu. Na Instagramu je objavljena fotografija na kojoj bivša predsjednica pozira u zagrebačkoj Posudionici i radionici nošnji u narodnoj nošnji iz Posavine na kojoj prevladavaju bijela i crvena boja, baš kao i na našoj šahovnici.

Grabar-Kitarović sada je objasnila kako to da će nositi nošnju.

- Dress code na svečanoj platformi dopušta svečano odijelo ili traditional attire, odnosno narodnu nošnju. Inače, takvo je pravilo i u diplomaciji. Narodna nošnja je jako prihvaćen način odijevanja u svečanim prigodama. Tako da ćete me vidjeti u tipičnim hrvatskim i crveno-bijelim kombinacijama odijela i nošnji ili njenim kombinacijama, što je i izvrsna promocija Hrvatske. Uostalom, why blend in when you can stand out? Ovo ide i za države i za pojedince – rekla je za Dnevnik.hr te objasnila kako će se istaknuti.

Inače, mnogi su našu tadašnju predsjednicu zamijetili na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine kada je itekako navijala za Vatrene. U finalu predsjednica je na tribinama bila u dresu, a reprezentativcima je kasnije i čestitala.

- Htjela sam biti čovjek, pokazati kako svi volimo svoju domovinu i reprezentaciju, koliko smo ponosni na njih i koliki je to bio trenutak za Hrvatsku, državu koja nije velika brojem ljudi i prostorom državnim, ali je ogromna u srcu i koja je napravila ogroman uspjeh - rekla je tad i dodala da je u Moskvi bila i predsjednica i navijačica.

- Predsjednik FIFA-e Infantino rekao je da nema problema da nosim nacionalne boje, nisam kršila dress-code za one koji se toga boje, nije to bio problem ni za Putina ni za Macrona – objasnile je tada svoj modni odabir.

Dodajmo kako Grabar-Kitarović u Dohu putuje 26. studenog, a naša reprezentacija prvu utakmicu igra tri dana ranije.

