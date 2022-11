Poprilično je neshvatljiv potez HRT-a kada je u pitanju prijenos iz Vukovara, njihova ideja nema nikakvog smisla

Zlatna liga // HRT 1 - ČETIRI RUŽE

Istina je da na mladima svijet ostaje, no što s onima koji su nam svijet ostavili? U naletu modernizacije sadržaja te pomlađivanja televizijskih lica za koje se ponekad može dobiti tužni dojam da imaju rok trajanja, i to puno kraći nego što bi objektivno bilo u redu, lako je zaboraviti na želje i potrebe publike u zlatnim godinama. Kao da se za tu ciljanu skupinu nije potrebno potruditi te napraviti neki novi i zanimljivi sadržaj već su dovoljne reprize. I zato moram reći da na televiziji već dugo nisam pogledala nešto toliko dobro osmišljeno, zanimljivo i inovativno kao što je "Zlatna liga". Riječ je o relativno novoj razgovorno-zabavnoj emisiji koja se prvi put na HRT-u počela emitirati od ove jeseni. Ideja je da je radi "zlatna generacija" HRT-ovih voditelja te da iste takve goste dovode u studio. Generalno, u emisiji nitko nije mlađi od 65 godina, a među dosadašnjim gostima bila su imena poput Otokara Levaja, Alfija Kabilja, Lele Margitić, Tihane i Saše Zalepugin, Antona Samovojske… Razgovore pritom vode Ivana Prohić, Vladimir Rončević, Mirjana Rakić, Božo Sušec, Ljiljana Saucha, Ksenija Erker, Drago Celizić, Nada Šurjak… Pa genijalno! I možda su voditelji i gosti u zlatnim godinama, ali ovo je definitivno emisija u kojoj mogu uživati i mlađe generacije pa ponešto i naučiti od iskusnijih.

Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje // HRT 4

Ono što definitivno nije inovativno i dobro osmišljeno je prijenos iz Vukovara koji se u isto vrijeme s potpuno identičnim sadržajem prenosio i na Prvom i na Četvrtom programu HRT-a. Da se razumijemo, ova kritika nije usmjerena na sam prijenos koji je bio izrazito dobro odrađen. Štoviše, treba pohvaliti i to što je u više navrata veoma dostojanstveno samo puštena snimka uživo uz tihu glazbu, bez nepotrebnih riječi. Također, prijenos je bio kombiniran s javljanjima reportera, izjavama i pričama. Bravo za HRT zbog prijenosa, ali koliko god dobar da je bio, i dalje nema nikakvog smisla da bude pušten u isto vrijeme na dva programa. Jedina je razlika što je na jednom programu bila prikazana, a na drugome nije, prevoditeljica znakovnog jezika. No, to je sve moglo biti zajedno prikazano na Prvom programu, dok je na Četvrtom mogao biti pušten neki drugi sadržaj vezan uz istu tematiku. Barem je HRT kroz godine producirao puno kvalitetnog sadržaja na tu temu pada Vukovara. Tim više neshvatljivo…

Još jedna apsolutno neshvatljiva praksa je RTL-ovo bizarno "sinkroniziranje", odnosno komentiranje još bizarnijih emisija. Jedan od primjera je show "Ludi Guinnessovi rekordi", a bilo je to već ranije viđeno u jednako suludim formatima kao što su bili "Ninja ratnici". Uvijek jedan te isti glas na RTL-u komentira i "sinkronizira" emisije, ali kao da je to namjerno nekvalitetno učinjeno i uz dozu lošeg humora. I onda komentator piskutavim glasom zaključi: "Ovaj zamorac je oborio svjetski rekord u skoku u vis među zamorcima." Zapravo, nadam se da to uistinu jest namjerno i da je riječ o neshvatljivom humoru, jer je u suprotnom zaista katastrofalno loše.

Iako je ovo televizijska, a ne radijska kritika, svi oni kojima su putem pružatelja TV usluga dostupni televizijski programi radijskih postaja (uglavnom isključivo sa spotovima) ovih su dana na popisu programa umjesto narodnog mogli pronaći bravo! TV program. Pa ću iskoristiti priliku da zaključim kako je ova promjena televizijskog, jednako kao i radijskog sadržaja, jedna od najgorih viđenih u zadnje vrijeme u medijskom prostoru. Dakle, za sve koji su propustili informaciju, narodni radio se "rebrendirao". I u ovom slučaju to uključuje promjenu imena, kompletnog vizualnog identiteta, slogana, sadržaja, dijela voditelja… Zapravo, čini se kao da to znači gašenje jednog i pokretanje drugog radija i potpuni gubitak dosadašnjeg identiteta, pri čemu novi identitet uključuje ime inspirirano teen magazinom iz 90-ih, ubacivanje stranih pjesama u do sada sto posto domaći sadržaj, kao i ubacivanje riječi "mjuza", "feeling" i "approved" u vokabular. Čini se, zapravo, kao da je narodni postao lik iz lošeg američkog sitcoma koji je ušao u krizu srednjih godina pa se počeo neobično oblačiti i koristiti izraze za koje misli da su kul kako bi se svidio mladima, a zapravo je samo čudan. U televizijskom smislu, promijenjeno je ime, logo i uz domaće spotove može se uloviti i "Shape of you" Eda Sheerana. Jer to se do sad zbilja nije imalo gdje čuti otprilike 438 puta u danu. Oh, kako inovativno!

