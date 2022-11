Povratak na scenu tri godine nakon što je ostao bez kuće: 'Povukao sam se jer sam morao osigurati novi dom obitelji'

Glazbenik Marko Vukes (32) poslije tri se godine vratio na glazbenu scenu novim singlom "Željan sam je ja ostao". Riječ je o prvoj pjesmi kojom se Vukes, bivši frontmen zagrebačke grupe Joy koji se prije nekoliko godina upustio u solo karijeru, obratio svojoj publici nakon najtežeg životnog razdoblja. Marko i njegova supruga, glumica Nevena Vukes, u razornom zagrebačkom potresu ostali su bez krova nad glavom, a zbog nepredvidivih životnih okolnosti njegov je glazbeni put neko vrijeme bio na čekanju.

Nakon pune tri godine i životnih nedaća koje su vas zadesile samouvjereno ste se vratili na glazbenu scenu s pjesmom 'Željan sam je ja ostao'. Kako se trenutno osjećate? Je li se vaš život konačno posložio?

Osjećam se dobro sve dok me ne muči taština i ne uznemiravaju kompleksi. Pjesma “Željan sam je ja ostao” je nastala prema ideji Nikole Kristića i autora Tonija Eterovića. Prvi put sam ju javno izveo u pratnji tamburaškog orkestra HRT-a, pod dirigentskom palicom Siniše Leopolda na ovogodišnjem festivalu u Pitomači gdje je pjesma osvojila 2.mjesto. Tako je pjesma započela svoj put kroz radijski eter, a kasnije smo snimili i video spot. Radujem se što ju je publika na prvo slušanje prihvatila.

U proteklom periodu svjesno ste pauzirali izdavanje novih singlova jer se, kako ste izjavili, niste osjećali spremno. Što je bio glavni 'okidač' za povratak na scenu?

Nisam mogao misliti o svojim novim pjesmama dok sam bio u razmišljanjima kako osigurati svojoj obitelji dom. Kada smo tu veliku stavku riješili, zaronio sam radosno kao dijete u studio. Naravno, za cijelo ovo vrijeme sam aktivno nastupao na koncertima i svadbama sa svojim pratećim bendom Share Love With Others, ali nije bio momenat za stvaranje novih mojih pjesama. Prije početka pandemije i prije potresa, pune tri godine radio sam na albumu “Žedan tvoje ljubavi” koji je doživio svoju premijeru početkom 2020.godine, izdavač je bila Croatia Records… Bili su tu veliki planovi za tu godinu koji su svi naravno propali. Tako je izgleda trebalo biti… Neke pjesme s tog albuma su same pronašle put do srca publike što me raduje kao što su “Djevojka iz drugog plemena”, “Žedan tvoje ljubavi”, duet sa Nevenom “Jedno drugo imamo”… uspjele su se na HR top ljestvice. Dok sam ja vodio druge borbe, pjesme sa tog albuma su same dolazile do slušatelja koji su mi se povremeno javljali… na trenutke mi je to bila i utjeha jer tako sam osjećao da nisam duhom nestao iz glazbe.

Jesu li vas osobne tragedije osnažile kao autora/pjevača?

Ja se nadam. Sve osjećaje sam sakupljao u srcu, a nadam se da će to i publika osjetiti u mom glasu. Pjesme mnogih autora su za ovo vrijeme došle do mene, a bez žurbe i nekakvog presinga u narednim mjesecima dio po dio ću objavljivati.

Šira publika pamti vas kao frontmena zagrebačke grupe Joy, ali i po ulozi u mjuziklu Jalta, Jalta. Uhvati li vas nostalgija kad se spomenu ti projekti? Biste li voljeli ponoviti nešto od toga?

Grupa Joy je dio mojih početaka i ima posebno mjesto u mom životu. U bend sam ušao kao frontman sa nepunih 19 godina i uz dečke iz benda učio “glazbu na terenu”. Ostali smo u lijepim odnosima, razumjeli su moju potrebu da stvaram dalje sam i na tome sam im zahvalan. A mjuzikl “Jalta, Jalta” pamtim kao jedno neobično iskustvo. Kazališna scena je posebno mjesto za stvaranje, ako se pojavi prilika za nekim novim mjuziklom sigurno bih se rado odazvao.

Proteklih godina novinske stupce punili ste zbog osobne tragedije. U razornom zagrebačkom potresu ostali ste bez doma, a godinu i pol dana sa suprugom Nevenom proveli ste u kontejneru od samo 12 kvadrata. Čemu vas je taj životni period naučio?

Taj period je nas dvoje, suprugu i mene, uputio jedno na drugo… Kroz to vrijeme smo učili kako se međusobno razumjeti.

Najavili ste tada i da gradite kuću u Mariji Bistrici. Jeste li u međuvremenu uspjeli dovršiti radove i preseliti?

Bogu hvala, jesmo. A kao dar na kraju, a zapravo novom početku, dobili smo sina Teodora.

Foto: Zvonimir Ćurić

Sa suprugom Nevenom ne dijelite samo dom već i posao. Upravo ona stoji iza vašeg novog spota, a zajedno ste pokrenuli i dramski studio za djecu 'Vende Tam'. Što vas je motiviralo da krenete u zajedničku suradnju i koliko je izazovno odvojiti privatno od poslovnog?

Poslovi su nam takvi da se prepliću i spajaju u mnogo čemu. Toliko su različiti, a opet povezani… Trebalo nam je vremena naučiti da prepoznajemo trenutke stvaranja i nadahnuća jedno kod drugog i da u tim momentima potičemo jedno drugo, a ne da kočimo. Učili smo i učimo i dalje… Svakako je naš dom nekako uvijek u nekom procesu stvaranja, bilo pjesama bilo predstava, bilo filmova, uvijek su tu razgovori i preispitivanja što je mudro i korisno za dalje napraviti.

Pored teatra za djecu “Vende tam”, u međuvremenu smo uspjeli otvoriti i svoj glazbeni studio i tako zajedno radimo na novim pjesmama meni i pojedinim mojim kolegama. Nevena piše pjesme, ja skladam. Tako je isplivala jedna ugodna suradnja sa mladom pjevačicom Marijom Jelovečki koja sada lagano osvaja top ljestvice sa našim pjesmama i radosni smo zbog toga.

Nedavno je vaša obitelj postala bogatija za još jednog člana - sina Teodora. Kako ste se privikli na ovo novo poglavlje života? Kako sada izgleda vaša svakodnevica? Mijenjate li pelene, radite bočice? Kako se snalazite u tome svemu?

Teodor nam je nakon svega što smo za sada zajedno prošli došao kao dar od Boga. Zato je i dobio to ime. Radujemo mu se. Sigurno da nas je promijenio i upotpunio. I nas i našu svakodnevicu. Trenutno je Nevena ta koja veći dio odgovornosti podnosi sa malenim kao majka, a ja trenutno kao otac dok je ovako malen “uskačem” kad god je potrebno.

U tijeku je natječaj za ovogodišnju Doru. Kakva su vaša razmišljanja kada je u pitanju hrvatski izbor za pjesmu Eurovizije? Ako se ne varam, nikada još niste stali na pozornicu Dore. Koji je razlog tome?

Možda se upravo ove godine to promjeni. Za ovu godinu sam se prvi put prijavio sa pjesmom na Doru koju na žalost sada ne smijem otkrivati kao ni autora jer natječaj još traje. Mogu reći da kada smo snimili pjesmu u studiju, i kada smo ju preslušavali, osjetio sam da je trenutak da se mogu prijaviti i da sam nadam se dovoljno zreo za stati na pozornicu “Dore”, što nisam siguran da sam bio prijašnjih godina. Zato se nisam ni prijavljivao. Predstavljati svoju zemlju bilo gdje je za mene posebna odgovornost.

Što si još priželjkujete na privatnom, a što na profesionalnom planu u narednom periodu?

Samo želim da živim, ljubim i radim glazbu, a ne graditi karijeru.

Foto: Zvonimir Ćurić

