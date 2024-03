Klaudija Čular: 'Amerikanci žive u budućnosti koja će tek doći kod nas'

Kalifornija je mnogim Hrvatima obećana zemlja. U toj američkoj saveznoj državi danas živi puno ljudi s ovih prostora, a u to se uvjerila i Klaudija Čular, PR menadžerica Croatia Recordsa, koja je nedavno posjetila te krajeve i vratila se puna dojmova.

- Kalifornija je već dugo bila na mojoj listi želja, pogotovo Hollywood, jer sam oduvijek bila fascinirana filmskom industrijom. Ukidanje vize za nas Hrvate bio je znak da mi je put do željene destinacije malo brži, ali moram priznati da je i moj rođak već bio nestrpljiv u želji da mi pokaže zašto je baš San Francisco grad u kojem je odlučio živjeti. Iako je viza ukinuta morala sam ispuniti ESTA putnu dozvolu koja se nalazi na službenim stranicama https://esta.cbp.dhs.gov/. Odobrenje sam dobila u roku od 24 sata, a kartu sam kupila dva mjeseca prije odlaska. Kako sam odabrala popularno vrijeme prije Božića, karta me došla oko 1200 eura, a vjerujem da se u manje atraktivnom razdoblju karta može naći i po nižoj cijeni - ispričala nam je Klaudija koja je najviše boravila u San Franciscu i Los Angelesu.

- U San Franciscu sam ipak više boravila pa ću mu i dati prednost zbog cjelokupnog dojma. Iako sam u dva tjedna imala svega par kišnih dana, u San Franicscu je zimi ugodnih 16 stupnjeva, a prosinac i siječanj su mjeseci s najviše kiše. Međutim, San Francisco je poznat po mikroklimi tako da na jednom kraju grada može biti sunce i toplo, a na drugom magla i možete se smrznuti, pogotovo ako vjetar puše. Zato je prva preporuka da se uvijek slojevito obučete. San Francisco je veliki grad u kojem nema toliko visokih nebodera, osim u srcu grada, financijskom dijelu gdje su smještene banke, sjedišta velikih kompanija, butici, velika zgrada Applea, ukratko mjestu gdje se stvara i troši novac. Taj centralni dio okružen je Sjevernom plažom, Ruskim brdom i jednim od najpopularnijih turističkih dijelova, Fisherman's Wharfom. Najprepoznatljiviji simbol San Francisca je crveni Golden Gate most koji je i najveća turistička atrakcija grada preko kojeg možete prijeći unajmljenim biciklima, možete ga prepješačiti, a s jedne i druge strane mosta postoje atraktivna mjesta za fotografiranje na koja možete čekati i satima u koloni ako je sunčan dan. Osim ovog mosta, postoji još jedan bijeli most, Bay Bridge, koji spaja San Francisco s Oaklandom i okolnim mjestima koje često većina stanovnika bira za mjesto stanovanja zbog manjih stanarina. Okružen slojevitim brdima i Pacifikom, San Francisco me oduševio već pogledom iz aviona. To je grad u kojem mi sasvim odgovara klima jer je toplo i sunčano zimi, palme su u to vrijeme bile božićno okićene i kad prolazite kroz najpoznatije dijelove tog grada, ne možete ne zamijetiti da se u njemu vrti sve oko filma jer su sa svih strana ulice jumbo plakati na kojima se reklamiraju najnoviji filmovi, show programi, serije... Kako sam došla uoči svečane dodijele Golden Globe nagrada i priprema za najvažniju filmsku nagradu, dodjelu Oscara, najviše jumbo plakata je bilo za filmove "Maestro", "Poor Things" i ostalih koje su ove godine u konkurenciji za najbolja filmska ostvarenja - rekla nam je Klaudija Čular i izdvojila što se sve treba vidjeti.

- Uvijek postoje neka turistička mjesta koja su najpopularnija, nekih top 10 stvari koje morate vidjeti, no to ovisi i o vama, vašim željama, jer nisu svi zainteresirani za muzeje niti su svi gastronomi. U San Franciscu svakako treba vidjeti Golden Gate, posjetiti Alcatraz, (jer gdje na ovom svijetu možete vidjeti unutrašnjost najpoznatijeg zatvora?), posjetiti Fisherman's Wharf i Pier 39 jer ovaj trgovački centar na doku je gastronomski raznovrsan, a osim brojnih restorana tu su i trgovine koje privlače turiste, suvenirnice, igraonice, ulične predstave te morski lavovi koji se sunčaju na doku. Poseban šarm San Franciscu daju viktorijanske kućice čije obojane fasade daju živopisnost ulicama, povijesni tramvaji, strme ulice kakve sam najviše zapamtila iz Eastwoodovih filmova "Prljavi Harry". Još jedna od turističkih atrakcija je svakako Lombard Street, najzavojitija ulica u San Franciscu po kojoj turisti vole voziti, ali i fotografirati se. Posebno je lijepa u proljeće kad sve procvjeta. Sedam obojanih kućica u nizu poznatih kao Painted Ladies još je jedno omiljeno turističko mjesto za fotografiranje, a kućice su postale poznate i po jednoj od najpopularnijih serija 80-ih "Puna kuća". Zapravo, slične kuće možete vidjeti po cijelom San Franciscu pa ukoliko želite jedinstvenu sliku, a ne onu koju svi imaju, otiđite radije u neki drugi kvart npr. posjetite Haight-Ashbury ulicu koja je zahvaljujući hipijevskom pokretu 1960-ih bila dom revolucionara te slavnih pjevača poput Janis Joplin. Pored ovih "must see" mjesta svakako bih izdvojila Twin Peaks (na 920 m) jer s tih zapanjujuća brda pruža se spektakularan pogled na grad i cijeli zaljev. Preporučila bih i posjet dolini Nape, najpoznatije vinske regije na kojoj se nalaze stotine vinograda. Udaljena sjeverno od San Francisca na nešto malo više od sat vremena vožnje ova je dolina doslovno okupana suncem i odlično mjesto za posjet čak i ako niste ljubitelj vina jer pruža vrhunski, doživljaj npr. vožnju starim vlakom u kojem je putujući restoran. Jedna od stanica ovog vlaka, ali i moja prva stanica, bila je Grgich Hils Estate, vinarija Miljenka Mike Grgicha, hrvatsko-američkog vinara i osnivača vinarije čije je vino Chateau Montelena Chardonnay iz 1973. godine pobijedilo na natjecanju bijelih vina u Parizu 1976. godine. Miljenko Mike Grgich umro je u 101. godini života par tjedana prije mog posjeta pa su američka i hrvatska zastava na imanju bile na pola koplja. Posebno me se dojimo i Berkley, grad na istočnoj strani zaljeva San Francisco, domu Kalifornijskog sveučilišta Berkley po nekima jednom od ljepših mjesta za život u Californiji, a i jeftinijih. Dosta je gradova blizu San Franciscsa koji zaista svojim stanovnicima pružaju sve potrebno. Ipak, treba računati da ako živite u tim mjestima, a radite u San Francsicu, svaki prelazak preko Bay Bridgea će vas koštati sedam dolara, a računajte i da će vam svaki dan trebati barem dva sata vožnje od kuće do posla i obrnuto. Najgore vrijeme za naći se na cesti je od 15 do 18 sati.

L. A. nisam previše istraživala jer sam jedan cijeli dan provela u Universal Studios Hollywood koji me oduševio. Bez obzira na godine, ići na lude vožnje s Transformersima, Harryjem Potterom, provesti se filmskim setovima, doživjeti poplavu kao na filmu, iznenadni pljusak, vidjeti gdje su snimljeni kultni "Ralje", "Psiho" i "Povratak u budućnost", za mene je bilo ispunjene davnog sna. Karte su relativno skupe, doživljaj je jedinstven, samo se treba naoružati strpljenjem jer se na svaku vožnju, na svaku sliku s omiljenim filmskim likom čeka se i po sat vremena. Doručak na Sunset Boulevardu, ručak u jednoj od najskupljih ulica na svijetu, Rodeo Driveu i šetnja Beverly Hillsom te Walk of Fame ulicom popločanom zvijezdama najvažnijih ljudi iz svijeta filma, glazbe i zabave, bio je moj prvi odabir za posjet gradu anđela - kazala je Klaudija i otkrila kako su San Francisco i Los Angeles dva najskuplja grada u Americi. Na cijenu koju vidite u dućanima dodajte 10 posto takse, a na cijenu u restoranima 20 posto napojnice - ispričala je naša sugovornica.

U Fisherman's Wharfu je probala Clam Chowder Bread Bowl koji je okusom podsjeća na rastopljeni krem sir koji jedete u izdubljenoj kori kruha, ali je to zapravo gusta juha od školjki. Najpoznatija pekarnica kroz čiji izlog možete i vidjeti kako mijese tijesto je Boudin Bakery jedna, od najstarijih tvrtki koja posluje još od 19. stoljeća.

- Od Amerike sam očekivala da je sve veliko, pa čak i ogromno, a zaključila sam da oni žive u budućnosti koja će tek doći kod nas. Na ulicama je većina električnih automobila, mnogi voze na autopilotu, nemaju više ključeva niti za auto niti za kuće. Vidjela sam i taxi bez vozača. Rezervacije u restoranima su obavezne pa čak i za doručak, a većinu stvari obavljaju preko aplikacija. Vrlo rijetko će netko platiti gotovinom - priča Čular koju su iznenadili Amerikanci.

- Kad putujete po Aziji, naviknete da su ljudi jako ljubazni i nasmijani, ali od Amerikanaca sam očekivala zatvorenost. I tu sam se iznenadila. Blagajnice koje pitaju kako ste, žene koje su mi znale dobaciti koje im se cipele više sviđaju jer su možda vidjele moju neodlučnost. Ukratko, imaju jednu otvorenost koja me ugodno iznenadila. Ne znam samo jesu li upravo Azijati kojih je najviše upravo u San Franciscu utjecali na tu ljubaznost. Ono što kvari sliku su beskućnici kojih je sve više u L.A.-u i San Franciscu te ovisnici jer je droga lako dostupna. Znala sam vidjeti mlade ljude koji izgledaju ko zombiji, pričaju izgubljeno sami sa sobom nasred ulice. Kalifornija je legalizirala marihuanu prije nekoliko godina i eto baš ti dućani su bili jedini otvoreni prvi dan nove godine. Stopa kriminala im je porasla pa sam izbjegavala šetnju i razgledavanje po noći - rekla je Klaudija kojoj su iznimno važna putovanja.

- Kako bi rekla jedna moja prijateljica, putovanja su mi nasušna potreba. Jednostavno uživam od početka planiranja putovanja do povratka. Onda sam još neko vrijeme pod dojmovima i vrlo brzo krećem na planiranje novog putovanja. Najviše volim putovati na mjesta koja su drugačija od onih koja su u Europi, učiti o drugim kulturama, načinu života i običajima, stvaranje vlastitog iskustva i doživljaja me najviše obogaćuje. Putovanja mi zaista puno znače, napunim se nekom pozitivnom energijom, a čini mi se da na njima učim i o sebi - zaključila je Klaudija Čular.

