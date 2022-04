Kim Kardashian u suzama zbog onoga što je vidio njezin sin, odmah je nazvala bivšeg supruga

Reality zvijezda Kim Kardashian (41) plakala je pred kamerama nakon što je shvatila da je i dalje progoni njezina eksplicitna snimka iz 2002. godine. U premijernoj epizodi nove serije ove poznate reality obitelji 'The Kardashians' na američkoj mreži Hulu može se vidjeti Kim kako plače jer je snimka došla do njene djece.

Naime, radi se o uratku koji je proslavio beauty zvijezdu, a jedna tvrtka specijalizirana za zabavu za odrasle navodno je platila milijun dolara za tu snimku. Kim je tada bila relativno nepoznata starleta, a njezin tadašnji dečko bio je pjevač Ray J. Ubrzo nakon toga krenuo je reality show ' Keeping Up With The Kardashians' koji se emitirao 20 sezona, a sada je obnovljen pod novim imenom na drugoj mreži.

U prvoj epizodi novog showa, Kimin šestogodišnji sin Saint pokazuje joj svoju igru Roblox, a njeno lice se smrknulo. "Tužit ćemo ih ako je to igra s mojim imenom i mojom slikom", promrmljala je sestri Chloe kad je vidjela. Kasnije je Kim pojasnila da je vidjela sliku svog uplakanog lica s linkom koji vodi na "super neprikladnu dosad neobjavljenu snimku seksa". "Kao majka, zadnje što želim je da se moja prošlost vraća 20 godina kasnije. Ovo je jako neugodno i sad se moram nositi s tim. Da je moj sin malo stariji i da zna čitati, bila bih užasnuta. Umrla sam iznutra", rekla je.

Kasnije u emisiji najpoznatija Kardashianka o svemu razgovarala je sa svojim odvjetnikom Martyjem Singerom. "Menadžer Raya J-a tvrdi da ima snimku seksa iz Santa Barbare", rekla mu je. "Tvrde da je ovo neobjavljena snimka. Ne znam što imaju. To mi 20 godina visi nad glavom. To je bila greška. Ili nije. To mi je bio dečko. Bili smo na odmoru i snimili video",prokomentirala je.

Par je tada bio na odmoru u Meksiku i slavili su njen 23. rođendan. "Neugodno mi je što je to izašlo, ali to nije najskandaloznija stvar ikad i neću se tako osjećati. I ja sam samo čovjek", dodala je.

Potom je nazvala svojeg bivšeg supruga i oca njezine djece Kanyea Westa i briznula u plač dok mu je objašnjavala situaciju. "Skoro sam umrla kad je Saint mislio da je to smiješno", rekla je. "Hvala Bogu da još ne zna čitati. Samo preko mene mrtve će se ovo opet dogoditi. Želim da to nestane. To me neće sjebati", zaključila je.

Inače, Kim i Kanye imaju četvero djece: osim sina Sainta, tu su još kćeri Chicago i North te sin Psalm. Par prolazi težak razvod, a Kanye je javno vrijeđao novog partnera svoje bivše supruge.

