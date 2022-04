Snima se film o 'treneru svih trenera': Ćiro je naš najveći medijski talent i zato ga ljudi toliko vole

Život legendarnog trenera svih trenera Miroslava Ćire Blaževića (87) poput je prave filmske priče, pa nije čudno da ćemo ove godine vidjeti još jedan dokumentarac o njegovu životu. Autorica i redateljica dokumentarca je Irena Škorić (41), koja ideju o malo drukčijem filmu o Ćiri razrađuje već pet godina.

– Film o Ćiri prva je epizoda budućega dokumentarnog serijala "Legende hrvatskog sporta: najuspješniji hrvatski sportaši i treneri – nepoznato o poznatima". Ovaj serijal će zagrepsti ispod površine i odmaknuti se od svakodnevnog načina obrađivanja sportskih tema, tj. uvriježenih priča o poznatim sportašima, a moći će se gledati na Sportskoj televiziji – ispričala nam je redateljica koja je o Ćiri pročitala sve što se moglo pročitati, no o njemu je najviše saznala ispred zagrebačkog kafića "Charlie", koji je njegov dnevni boravak.

– Ondje Ćiro svakodnevno dokazuje da je prava "raja", spremno sasluša svakog obožavatelja i slika se s njim. Nedavno je jedan cijeli razred prolazio s učiteljicom, i zaista, kada su prepoznali Ćiru, nastao je pravi show. Nakon što je učiteljica zamolila Ćiru za zajedničku razrednu fotografiju, svako je dijete poslije toga poželjelo imati i svoj selfie s Ćirom, tako da je fotografiranje potrajalo... A Ćiro je strpljivo uživao – kaže Irena koja je imala ideju predstaviti Ćiru u svjetlu u kakvom ga šira javnost ne zna.

– Ovdje se govori o najzanimljivijim detaljima njegova života, putu do uspjeha, strahovima, strastima, hobijima, neuspjesima, ljudima koji su iza kulisa pridonijeli njegovu uspjehu. Snimili smo i članove njegove najuže obitelji. Naposljetku, ovaj film namjerava otkriti Ćirine životne mudrosti, filozofiju života i savjete. Cilj našega serijala koji počinje s Ćirom jest promocija hrvatskoga sporta i upoznavanje šire javnosti sa životom u sportu i za sport, pri čemu je Ćiro broj 1, istinska legenda. O njemu smo saznali puno novoga i do sada nepoznatoga, ali to sada neću otkrivati i kako bi premijera filma koja se planira ujesen, bljesnula u punome sjaju. Naše snimanje se poklopilo i s Ćirinim pisanjem njegovih prisjećanja na Dinamovu šampionsku '82.g, što će objaviti najvjerojatnije u suradnji s Dinamom. Ćiro će uskoro biti proglašen i počasnim građaninom Travnika, gdje će mu postaviti i kip. Ako kip može imati Bruce Lee u Mostaru, tim više Ćiro zaslužuje kip kao trajni spomen u rodnome Travniku – ističe redateljica. Snimalo se u Kraljevici, Travniku i Zagrebu. Sada još predstoji najzahtjevniji dio izrade filma, a to je montaža filma i cjelokupna postprodukcija.

– Iznenadila me Ćirina apsolutna posvećenost poslu i to što je on vjerojatno najveći medijski talent u Hrvatskoj. On je prirodan i spontan, pristupačan, jednostavan i duhovit, i to je zapravo i odgovor zašto ga ljudi toliko vole, i zašto je odmah osvojio cijelu našu filmsku ekipu.

Anegdota je s njime bilo podosta, ali najemotivnije je bilo kada smo mu priredili rođendanski tulum iznenađenja u Charlieju, u veljači, za njegov 87. rođendan. Sve je bilo u nogometnom stilu, pa čak i rođendanska čokoladna torta koju mu je donio prijatelj Željko. Njegov najbolji prijatelj Miro Par bio je zadužen za logistiku, a mi svi zaplesali smo uz taktove Abbine pjesme "Money, Money, Money", naravno i Ćiro s nama – rekla nam je redateljica koja je uvjerena kako će ovaj dokumentarac biti zanimljiv i strancima.

– Budući da, otkad sam ga upoznala, stalno govorim da je njegov život čista filmska priča, u pripremi je i igrani film o Ćiri – otkrila nam je Irena Škorić.

VIDEO: Maja Šuput javila se nakon 'incidenta s haljinom'