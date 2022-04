Danijela Dvornik nakon velikog gubitka: 'Znao je da je to kraj. Treba mi neko vrijeme da njegovo nedostajanje procesuiram'

Danijela Dvornik (55), udovica pjevača Dine Dvornika i majka influencerice Elle Dvornik, prije tjedan dana zauvijek se oprostila od svog oca Ive. Da su izgubili voljenog člana obitelji javnosti je otkrila upravo Ella koja je svom djedu posvetila emotivnu pjesmu i rasplakala mnoge među kojima je bila i njezina majka Danijela koja se također dirljivim riječima javno oprostila od oca, a sada je svojim pratiteljima otkrila kako izgleda njezin život nakon velikog gubitka.

- Vraćam se u život ili barem pokušavam. Znam da je tata negdje gdje mu je lakše nego što mu je bilo. Živjeti u mraku je prestrašno i mislim da je samo on znao koliki je to stres za tijelo i psihu. Zbog svega toga, dođu i druge bolesti, u njegovom slučaju to je bio multipli mijelom, vrsta leukemije i u konačnici korona koja je prošla bez većih simptoma, ali ga je poprilično neurološki izneredila. Znao je da je to kraj. Treba mi neko vrijeme da njegovo nedostajanje isprocesuiram, ali život ide dalje. Mnogo obaveza me čeka i veselim se -poručila je Danijela.

Podsjetimo, još krajem 2019. godine Danijela je progovorila o zdravstvenim problemima svog oca, a tada je pratiteljima otkrila da je njezin otac oslijepio, a tom prilikom pokazala je video kako ga Balie Dee vodi za ruku do kauča. "Moj otac je oslijepio, ali Ona ga vodi i pokazuje put po kući, voli se s njim družiti, a njemu je ona sreća velika", napisala je pored videa Danijela te istodobno rastužila i oduševila mnoge obožavatelje.

VIDEO Ivana Kindl progovorila o bolesti i otkrila da ide na operaciju