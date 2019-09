Kći mi je govorila 'odlazi, čudovište, odlazi!' Tada sam shvatila da moram početi uzimati lijekove

Glumica Lake Bell (40) nakon traumatičnog poroda kod kuće otkrila je da je počela koristiti lijekove, prenosi People.

I kćer Nova i sin Ozzi rođeni su sa pupčanom vrpcom omotanom oko vrata zbog čega su ostali bez kisika. Nova se uspjela brzo oporaviti, no sin je imao većih poteškoća te je mora pod hitno u bolnicu, gdje je ostao 11 dana. Nakon drugog traumatičnog poroda glumica je otkrila da se nije osjećala kao ona opisujući to riječima da "ne zna kako biti osoba".

Foto: O'Connor/Press Association/PIXSELL

- Srce me boli zbog onih koji to osjećaju svakodnevno u mukama svog života. Znam što je to i čudovište je. To je demon. - objasnila je glumica.

Njezina tada dvogodišnja kćer osjetila je da nešto nije u redu.

- Sjećam se da je moja kćer u jednom trenutku rekla "Odlazi, čudovište, odlazi", na što sam rekla: "Šta? Jesi li dobro? Ima li čudovišta ovdje". Ona je rekla," Još je ovdje. Odlazi čudovište. Ne možeš se igrati ovdje!", ispričala je u showu.

Zbog sebe i obitelji upravo tada odlučila je da je vrijeme da se okrene lijekovima koji bi joj mogli pomoći. Isprva se borila protiv toga zbog svojih vjerskih pogleda, a Advil bi uzela samo ako je u potpunosti nepotreban.

Foto: Dennis Van Tine/DPA/PIXSELL

- Uzela sam lijek Zoloft, vrlo nisku doza, a to je opet bila osoba koja se bojala Advila, i ja sam molila i molila sam za svoje dobro i za dobrobit moje obitelji ... i odvelo me na mjesto gdje sam mogala biti. Mogla sam samo biti - ispričala je.

- Bilo je racionalno. Trebala sam biti Lake i konačno sam se osjećala da mogu udahnuti zrak koji Lake diše, a ne kao neka druga osoba koju ne prepoznajem - dodala je Lake.

Svoju tužnu priču odlučila je iznijeti u javnost jer je htjela ukazati da nema ništa loše u korištenju lijekova i traženju stručne pomoći. Smatra da su svi roditelji u tome zajedno.

Bell je Ozza (Ozgoda) rodila u svibnju 2017., a Novu 2014. godine. Za Scotta Campbella, tattoo artista udala se 2013. godine. Poznata je po ulogama u filmovima 'Samo seks', 'Dok nas jackpot ne rastavi', 'Samo preko nje mrtve' i mnogih drugih.