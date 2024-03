Kate Middleton ima rak: Otkrila dijagnozu, oglasio se kralj Charles i pružio joj podršku

* Britanska princeza Kate u petak je objavila da boluje od raka i liječi se kemoterapijom

* Bolest je otkrivena tijekom operacije u siječnju, no za sada iz Kraljevske obitelji nisu otkrili više detalja o samome karcinomu

* Oglasio se kralj Charles III., koji je pružio podršku princezi od Walesa

Tijek događaja pratite iz minute u minutu:

20:10 Britanski premijer Rishi Sunak oglasio se na društvenim mrežama. Poručio je da Kate ima "ljubav i podršku cijele zemlje", dok je kritizirao, kako je rekao, "intenzivno ispitivanje" i nepravedno postupanje prema njoj od strane "određenih dijelova medija diljem svijeta i na društvenim mrežama".

