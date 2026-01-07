Kao od majke rođena: Slavna glumica na naslovnici osvanula bez komadića odjeće

Sydney Sweeney (28) ponovno je dokazala svoju sposobnost da privuče pažnju, podigavši društvene mreže na noge svojom dosad najsmjelijom modnom izjavom. Glumica je pozirala potpuno gola za W Magazine koji je objavljen 6. siječnja. Upečatljive fotografije brzo su postale viralne, označivši jedno od najodvažnijih i najkomentiranijih snimanja u njezinoj karijeri. Za naslovnicu, Sweeney je odbacila svu odjeću te se odlučila za jedini dodatak, raskošnu ogrlicu iz kolekcije Chopard Haute Joaillerie. Njezin izgled dodatno je naglašen elegantnom plavom bob frizurom oblikovanom u vintage pin-up kovrče, koje prizivaju bezvremenski glamur Marilyn Monroe.

Fotografiranje djeluje kao promišljena posveta ikonama klasične kinematografije, savršeno usklađena s njezinim nedavnim pojavljivanjima na crvenom tepihu. Na premijeri filma "The Housemaid" u prosincu, Sweeney je privukla poglede u lepršavoj bijeloj haljini Galia Lahav s voluminoznom suknjom, inspiriranoj nezaboravnim trenutkom Marilyn Monroe iz filma "Sedam godina vjernosti". Osim vizualnog dojma, Sweeney je ovu priliku iskoristila i za razmišljanje o razvoju svog glumačkog zanata. U razgovoru za W Magazine, glumica nominirana za Emmy otvoreno je govorila o tome kako se nosi s emocionalno zahtjevnim ulogama. Govoreći o svom utjelovljenju legendarne boksačice Christy Martin u nadolazećem biografskom filmu, Sweeney je objasnila svoj disciplinirani pristup glumi.

„Uvijek sam se trudila što je više moguće odvojiti sebe od svojih likova“, podijelila je. „To mi omogućuje da znam da je lik taj koji proživljava te trenutke — a ne ja. Kada kažu ‘Rez’, mogu se odmah vratiti u to da budem Syd.“ Ipak, priznala je da je utjelovljenje Christy Martin bilo posebno izazovno. Fizička i emocionalna transformacija potrebna za tu ulogu otežala joj je potpuno distanciranje. „Imala sam osjećaj kao da se i dalje kući vraćam kao Christy“, otkrila je, napominjući kako je svjesno nastojala ne prenijeti traumu lika u svoj privatni život. Sweeney se osvrnula i na uporne glasine o plastičnim operacijama i odlučno je odbacila nagađanja, izjavivši da nikada nije bila podvrgnuta estetskim zahvatima. „Strašno se bojim igala“, rekla je, stavivši time glasine točku na i.