Kandidate posjetila vidovnjakinja Vera Čudina, nije im se svidjelo što je otkrila!

U dnevnoj sobi djevojkama se pridružila vidovnjakinja Vera Čudina koja je s njima željela popričati o vezama, braku, odnosima…

„Odmah mi to nije pasalo, ne volim pričati o tome“, rekla je Tina, a Vera je odmah istaknula kako vidi da je ona posebna i drukčija, piše RTL.

„Jeste li vi svjesni svoje posebnosti?“ zanimalo je Veru, a Tinu je to baš jako dirnulo. Priznala je kako joj nedostaje samopouzdanja i da sebe krivi za to te da ima osjećaj kako je manje vrijedna.

Kad je o Matei riječ, Vera je, među ostalim, željela znati je li ljubomorna te razmišlja li o majčinstvu, a Jani je spomenula kako može biti sretna zbog odabira svog partnera, no i da je Miroslav posesivan. Kad je otišla, Vera je otkrila kako Tina ima „natprirodne sposobnosti“, no da to nije osvijestila, a nakon tog zanimljivog druženja, Čabranka je samo željela baciti se svom suprugu u zagrljaj.