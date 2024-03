'Kako te uopće djeca prepoznaju?!' Reality zvijezda zaprepastila svoje obožavatelje

Khloe Kardashian ponovno je izazvala pažnju fanova, ovaj put nakon objavljivanja fotografije na društvenoj mreži Instagram. Zvijezda reality showa Keeping Up With the Kardashians na slici pozira s prijateljicom Erin Paxton, pri čemu je obožavateljima za oko zapeo jedan detalj. Naime, Khloe se prilikom obrađivanja fotografije očigledno zaigrala u Photoshopu i neukusno uredila vlastito lice. Na kritički sud nije trebalo dugo čekati.

- "Khloe, volim te, ali izbriši ovu fotku prije nego se ljudi probude, ovo nije tvoje lice", "Tko bi ovo trebao biti?", "Na trenutak je nisam ni prepoznala", "Molim te, prestani. Ovo ne izgleda dobro", "Ovo nije Khloe" i "Pitam se kako će te vlastita djeca prepoznati" - samo su neki od komentara šokiranih pratitelja.

Podsjetimo, ovo nije prvi gaf Kardashian klana kad je uljepšavanje stvarnosti u pitanju. Slučajevi komičnih digitalnih korekcija čest su predmet diskusije na internetu, a većina se slaže da je u tome najgora Khloe. Jedan od primjera je i onaj iz siječnja 2023. kada se pojavila na fotografijama iz najnovije kampanje snimljene za lifestyle magazin Sorbet u kojem izlazi njezin veliki profil. Odjevena u Pradu od glave do pete, Khloé na svim fotografijama gotovo da ne nalikuje na sebe. Ističu se nekarakteristično duge i premršave noge i stopala, grudi manje nego inače, struk također. Ovo je izdanje fanove potaknulo na usporedbu s Taylor Swift.

- "Mislio sam da je Taylor Swift lol", "Stvarno sam mislio da je ovo Taylor Swift lol", "Njene noge izgledaju preduge", "Ove nikad ne prestaju s fotošopiranjem" - primjetili su tada. Također, svi se još uvijek sjećaju skandala s njezinim dlanovima koje prečesto produži na fotografijama više nego što bi trebalo. - Ovako izgleda ruka čudovišta koju zamišljam kako će me zgrabiti za gležnjeve ispod kreveta - komentirao je jedan korisnik Twittera.

Pored života na društvenim mrežama, obitelj Kardashian najviše pažnje plijeni luksuznim privatnim životom. S ekstravagantnim stilom sestara već su svi upoznati, ali ništa manje raskošno ne žive ni najmlađi potomci. Primjerice, djeca Kardashian klana u posjedu imaju čak pet komada minijaturnog Bentleyja, a cijena jednog je dvije tisuće dolara. Prva ga je dobila 5-godišnja kći Khloe Kardashian, True, a identičan imaju i 5-godišnja kći Kylie Jenner Stormi, i Chicago. Njihova djeca posjeduju i brojne druge dječje automobile na akumulator, a posljednji u kolekciji Chicago West je Mercedes SUV zelene boje, identičan onome kakav vozi njezina majka.

