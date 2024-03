Šanse za pobjedu Hrvatske na Eurosongu su sve veće, evo što sad kladionice predviđaju Baby Lasagni

Baby Lasagna pravog imena Marko Purišić (29) i njegova pjesam 'Rim Tim Tagi Dim' opet su glavna tema medija. Ovaj put, zbog kladionica. Hrvatska je i dalje na prvom mjestu eurovizijskih kladionica, od 29. veljače. Od pobjede na Dori šanse su mu porasle s 11 posto na čak 18 posto za pobjedu na prestižnom natjecanju u Švedskoj.

Marko je nedavno objavio na svom Instagram profilu kako je učio valjati tijesto s bakom Olgom za potrebe spota za pjesmu "Rim Tim Tagi Dim". - Toliko je slatka da se nije mogla ni praviti da je ljuta na mene - napisao je u opisu videa.

- Super si, Marko. Brzo uči, super je - govorila je baka, a sa strane su joj dobacivali da mora biti stroga i opasna. - Udari ga po glavi, babo - rekli su, ali baka Olga to nije poslušala. - Moraš vikati na njega - rekli su baki, ali ona je nastavila s pohvalama pa je poslije odlučila poslušati ljude koji su radili na spotu.

- Naravno da sam vesela, kad vidim da super dela - objasnila je baka na kraju zašto nije bila stroga prema našem glazbeniku.

VEZANI ČLANCI:

- Kako je slatka - napisala mu je u komentarima Marcela Oroši koja se također natjecala na ovogodišnjoj Dori s pjesmom "Gasoline". Osim nje i drugi pratitelji su pisali komentari kojima su izrazili oduševljenje bakom Olgom.

Osim toga, glazbenik se pohvalio i novim uspjehom pjesme s kojom će predstavljati Hrvatsku u svibnju na Eurosongu. Naime, objavio je kako je pjesma "Rim Tim Tagi Dim" dosegnula čak dva milijuna slušanja na glazbenoj platformi Spotify.

Podsjetimo, Baby Lasagna je od 29. veljače na prvom mjestu eurovizijskih kladionica i trenutno ima 17 % šansi za pobjedu na Eurosongu. Osim toga, Eurovisionworld.com objavio je anketu na kojoj su upitali obožavatelje tko bi trebao pobijediti u Švedskoj, a više od 11 tisuća pratitelja odgovorilo je Hrvatska.

GALERIJA: ENTER Zagreb uz brojne poznate goste velikim partyjem proslavio 10. rođendan

Baby Lasagna s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim" nastupit će u prvoj polufinalnoj večeri, 7. svibnja. Osim Hrvatske, u prvom polufinalu vidjet ćemo nastupe Ukrajine, Cipra, Poljske, Srbije, Litve, Irske, Slovenije, Islanda, Finske, Portugala, Australije, Azerbajdžana, Moldavije i Luksemburga koji se vratio na Eurosong nakon stanke od 31 godine.

– Bit će novih stvari na pozornici, novih ljudi, malo veći naglasak na mačke, nova koreografija, nova odjeća – rekao je Baby Lasagna u vezi s nastupom na europskoj pozornici.

Prije samog polufinala, Baby Lasagna nastupat će na zabavama uoči Eurosonga. "PrePartyES 2024" održat će se od 28. do 30. ožujka u Madridu, a Baby Lasagna nastupit će u subotu, 30. ožujka. Uz Baby Lasagnu, pjevat će i mnogi drugi ovogodišnji predstavnici, ali i brojni prethodni eurovizijski predstavnici. Warm up show "Eurovision In Concert 2024." u održat će se u dvorani AFAS Live u Amsterdamu 13. travnja, a tamo će također nastupiti umaški glazbenik, javio je HRT.

VIDEO: Dado Topić otvoreno o pjesmi Baby Lasagne: 'Totalni promašaj'