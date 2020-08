Kako neugodno: Svi pričaju i smiju se ovom trenutku kada Trump i Melania izlaze iz aviona

Trenutak u kojem Melania Trump ne želi dati ruku svom suprugu Donaldu Trumpu opet je postao hit na internetu. Nije prvi put da prva dama Amerike u javnosti ne želi držati svog supruga za ruku te da diskretno bježi od njegovog zagrljaja. Takva nova situacije dogodila se dok su izlazili iz zrakoplova kojim su se u Washington vratili iz New Jerseyja. Kao i obično Trump je pokušao primiti Melaniju za ruku, a ona se stalno odmiče od njega i ne dopušta da joj dotakne ruku. Video je odmah postao hit na društvenom mrežama.

Hard not to notice Trump repeatedly trying to hold Melania’s hand on their way down the steps and her having none of it https://t.co/SXwkhgUagh