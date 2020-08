I poznati iznajmljuju apartmane: Unatoč krizi neki za noćenje traže i više od 3000 kuna

Ljetni mjeseci na Jadranu ove godine slabije prolaze u znaku turizma, koji su mnogima jedini izvor prihoda. Među vlasnicima hotela i iznajmljivačima apartmana ima i onih koji su dobro poznati široj javnosti. Od nogometaša, pjevača, glumaca pa do kuhara – svi oni su se bacili u biznis iznajmljivanja objekata, a nas je zanimalo kako se kod njih ponašaju cijene tijekom ove sezone s obzirom na pad turizma zbog koronavirusa.

– Treba razmišljati o životu nakon nogometa – rekao je vatreni Dejan Lovren u jednom intervjuu kada su ga pitali kako to da se odlučio na gradnju hotela vrijednog tri milijuna eura na otoku Pagu. Čini se da je taj pothvat bio prava odluka jer je njegov hotel Joel u Novalji, koji je nazvao prema početnim slovima imena svoje djece Josipa i Elene, u prosjeku tijekom proteklih godina bio rezerviran 94 posto u tjednima sezone, prema Booking.com. Objekt s četiri zvjezdice broji ukupno 16 luksuznih apartmana i može primiti 56 gostiju. Ima bazen dug 12 metara i dopušta boravak kućnih ljubimaca. Ako kod Lovrena želite unajmiti jednosobni apartman u prizemlju, za jednu noć prošle ste godine u srpnju morali izdvojiti 1605 kuna, a ako biste se odlučili za isti koji uključuje pogled na more, tada vas je to koštalo 1960 kuna za jednu noć, kaže Airbnb. U ovom trenutku cijena za isti apartman je 3156 kuna za dvije osobe koje bi provele noć u Lovrenovu luksuzu, a ovakva cifra ne iznenađuje jer se ipak radi o udarnom kolovoškom terminu. Noćenje za dvije osobe u nešto komfornijem deluxe apartmanu s pogledom na more prošle je godine iznosilo 2225 kuna s uključenim doručkom, a sada stoji 3605 kuna po noćenju, što je gotovo petsto kuna više nego u srpnju ove godine. No, nisu samo nogometaši nadareni za hotelijerske pothvate.

Davne 2006. godine tast jednog od najboljih hrvatskih tenisača Ivana Ljubičića kupio je hotel Mozart u Opatiji koji se danas nalazi u zajedničkom vlasništvu tenisača i gastronomskog stručnjaka i književnika Veljka Barbierija. Prvi je to boutique hotel s pet zvjezdica u regiji koji na raspolaganju ima 26 prostranih dvokrevetnih soba i tri hotelska apartmana. Kad biste se ondje našli u ovom trenutku, noćenje za dvije osobe u standardnoj sobi za dvoje platili biste 1386 kuna, što je za razliku od prošlog mjeseca povoljnije za 100 kuna. Cifra noćenja u najskupljem predsjedničkom, apartmanu prošle godine u srpnju iznosila je 4880 kuna te je do današnjeg datuma zadržala približnu cijenu, iako je u srpnju iznosila čak 5680 kuna, a u tu cijenu za obje vrste smještaja uključeni su doručak i večera, stoji na Bookingu. Pjevač i glumac kazališta Komedija Đani Stipaničev svoj apartman u Tribunju iznajmljuje godinama, a isti se nalazi u obiteljskoj kući, rekao nam je Đani prošle godine dodavši kako ga iznajmljuju već više od 30 godina. – Kuća nam je na 20 metara od plaže Zamalin pa apartman i reklamiram kao “Just On The Beach (točno na plaži)” – kaže pjevač. Obiteljski biznis naslijedio je Siniša Škarica, nekadašnji diskograf, a sada publicist i basist najdugovječnijeg domaćeg benda Mi.

– Imamo dva apartmana koja smo naslijedili od roditelja moje supruge Jasne. Riječ je o Vili Eva, koja se nalazi blizu Vele Luke, a ispred kuće nam puca prekrasan pogled na Sušac pa možemo pjevati Banovu pjesmu “Sušac Blues” – sa smiješkom će Škarica, ističući da svake godine imaju dosta gostiju koji se rado vraćaju. – Jedan od njih je Nijemac Matthias koji dolazi svako ljeto i već je naučio hrvatski – dodaje Škarica. U biznis s iznajmljivanjem turističkih objekata nedavno se bacila i pjevačica Indira Levak koja ima pet apartmana u Fažani o kojima se brine uz pomoć supruga. Zbog pandemije koronavirusa posljednjih mjeseci otkazani su joj nastupi, a umjesto na pozornici vrijeme je provodila upravo u Istri čisteći apartmane i dočekujući goste.

– Tri dana nisam dizala glavu, polizala sve podove, usisala, peglala sama. Počela sam pričati sa zavjesama – otkrila je pjevačica uoči početka sezone koja bi za nju unatoč pandemiji koronavirusa mogla završiti jako dobro jer Indira pazi na svaki detalj te poduzima sve mjere kako bi njezine goste dočekali pospremljeni i dezinficirani prostori koje je opremila namještajem s vlastitim potpisom.