Justin Bieber optužen za sekusalno napastovanje dvije djevojke

Dvije žene optužile su pop zvijezdu Justina Biebera za seksualno napastovanje, a on je sve negirao. Prvo je prije dva dana žena koja se predstavila kao Danielle na Twitteru napisala kako je pjevač 2014. godine nasrnuo na nju i prisilio je na intiman odnos u hotelu Four Seasons u Austinu, u Texasu, nakon svog koncerta koji je održao 9. ožujka.

Prema njenim riječima, tada 20-godišnji Justin pozvao je nju i grupu prijatelja u hotel Four Season, gdje je nju odveo u zasebnu sobu i seksualno je napastovao te joj zaprijetio da nikome ne smije otkriti što se dogodilo jer će 'protiv nje poduzeti pravne korake'.

Nakon što su o tome pisali mediji, objava je ukonjena, a zatim je i nestao profil stanovite Danielle. Bieber se nakon toga oglasio na društvenim mrežama, i rekao kako je nemoguće to što tvrdi Danielle, jer je s njim cijelo vrijeme bila bivša djevojka Selena Gomez.

Biber je zatim na Twitteru priložio cijeli niz dokaza iz kojih je vidljivo kako je te večeri spavao na drugom mjestu.

- Želim biti potpuno jasan. Ova priča nema veze s istinom. Obično se nikada ne oglašavam o neistinama koje se pišu o meni, obzirom da se cijeli život nosim s time, no nakon razgovora sa suprugom i svojim timom odlučio sam javno progovoriti o cijeloj situaciji. Glasine su glasine, ali seksualne optužbe nisu benigna stvar. Regionalni menadžer lanca hotela Four Seasons potvrdio je da nikada nisam kročio na posjed hotela datuma 9. ožujka 2014. te da nisam bio gost hotela toga, kao i narednog dana. Molio bih sve medije da se obrate hotelu ako imaju tu potrebu - napisao je Justin.

Nakon toga još je jedna žena optužila pop-zvijezdu za splno zlostavljanje. Žena po imenu Kadi tvrdila je kako ju je 2015. u New Yorku Biberov tjelohranitelj doveo u Justinovu hotelsku sobu, nakon susreta s fanovima. Kadi se, po njenim riječima, počela ljudbiti s Justinom, no on ju je nakon toga zaključao u kupaonici nasrnuo na nju. No, mediji su pronašli kako je Kadi te iste godine na svom profilu napisala kako nikad nije upoznala Biebera.