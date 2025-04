Jolina kći Iva (18) hit je na društvenim mrežama, u jednom videu je i zaplesala s ocem na poznatu pjesmu

Mlada Splićanka Iva Čagalj (18) u posljednje je vrijeme postala prava senzacija na društvenim mrežama, gdje je prati gotovo 90 tisuća ljudi na TikToku i više od 20 tisuća na Instagramu. Iako je široj javnosti poznata kao kći popularnog pjevača Joška Čaglja Jole, Iva uspješno gradi vlastiti identitet i karijeru. Javnost je Ivu upoznala još kao djevojčicu na naslovnicama časopisa uz svog oca, no danas je prepoznatljiva po vlastitim postignućima. Maturantica prestižne splitske V. gimnazije Vladimir Nazor ističe kako ne želi biti samo "klasična nepo baby", već gradi vlastiti put.

"Za sve ovo ti je zaslužna moja mama. Ona je moja stilistica i jedina osoba koju pitam za mišljenje," otkriva Iva, koja često nosi odjeću iz majčinog ormara. Njezine modne kombinacije redovito privlače pažnju na zagrebačkoj špici. Osim što je uzorna učenica, Iva tečno govori engleski, njemački i talijanski jezik. Najesen planira upisati Global Business Management na RIT Croatia, što pokazuje njezinu ambicioznost i jasnu viziju budućnosti.

Iva je u vezi s Davidom iz Zagreba, s kojim se upoznala prošlog ljeta u Bolu na Braču. "Prošli smo već obiteljske ručkove i najbitniju stvar - temu Dinamo-Hajduk. Čak je preživio i odlazak na Poljud na derbi," kroz smijeh je rekla Iva.

"Mogu iskreno reći, momak je stvarno odličan, predivan. Imao sam priliku dobro ga upoznati, ali oni su još mladi, neka žive svoje živote, školuju se, putuju... no, zadovoljan sam njezinim odabirom, a nadam se da je i on. Lijepo je gledati ih izdaleka, znam da će doći taj dan, i evo, došao je", otkrio je nedavno Jole za In Magazin.

Iako rjeđe objavljuje zajedničke trenutke s ocem, njihova povezanost je posebna. Dijele glazbeni ukus, emotivnu prirodu i sposobnost da budu glavni zabavljači u društvu. Nedavno su zajedno snimili viralni video plešući na hit "Azul" J Balvina, koji je oduševio pratitelje.

Iva je postala prava digitalna influencerica, objavljujući sadržaj koji uključuje modne kombinacije, putovanja i lifestyle trenutke. Njezin autentičan pristup i prirodnost pred kamerom osvojili su brojne pratitelje, a posebno je popularna među mladom publikom.

Joško Čagalj Jole i Ana Čagalj slove za jedan od najskladnijih domaćih parova, a u lipnju prošle godine proslavili su 18. godišnjicu braka. U braku su dobili četvero djece: kćeri Ivu, Emu, Tiju i sina Ivana Luku s kojima uživaju u obiteljskom životu.

Iako je kći jednog od najpopularnijih hrvatskih pjevača, Iva Čagalj uspješno gradi vlastiti put i identitet, dokazujući da je mnogo više od "poznate kćeri".

