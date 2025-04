Stankica iz 'Gospodina Savršenog' otkrila koje je sve zahvate imala na licu: 'Radili smo transplantaciju'

Pobjednica treće sezone popularnog reality showa 'Gospodin Savršeni', Stankica, otvoreno je progovorila o svom oporavku nakon komplikacija s filerima, svojim budućim poslovnim planovima te trenutnom odnosu s 'Gospodinom Savršenim' Tonijem. Nakon izazovnog perioda, Stankica je podijelila detalje o tretmanima kojima je podvrgnula svoje lice kako bi riješila probleme uzrokovane filerima.

''Dobro sam sada, sve ide na bolje. Što se tiče mojeg lica, jedina opcija je bila da se povade ostaci filera, a budući da je lice u pitanju, bilo je najbolje napraviti facelifting da se ono zategne i da se izbaci što više filera jer su sitni kao pijesak'', rekla je Stankica za RTL.hr i objasnila što je točno radila na licu. ''Uz facelifting, radili smo transplantaciju masti jer je ona zdrava i ubrzava razgradnju filera te potiče da ga organizam što brže izbaci'', objasnila je Stankica, a taj postupak oporavka još nije niti blizu završetku. ''Još sam u fazi oporavka, ali jako dobro napreduje. Sad ćemo još pričekati nekoliko mjeseci pa vidjeti je li potrebno ponoviti postupak, s obzirom na to da se ne smije odjednom staviti previše masti, već malo po malo'', rekla je, a njoj su liječnici mast uzeli s trbuha te se šest mjeseci nakon zahvata treba strpjeti kako bi zaista vidjela krajnji rezultat.

Stankičin povratak na društvene mreže izazvao je val pozitivnih reakcija među njezinim pratiteljima, koji su je obasuli komplimentima. Osvrnuvši se na svoje iskustvo, Stankica je iskreno progovorila o utjecaju koji su zdravstveni problemi imali na njezino psihičko stanje i samopouzdanje.

''Svaka žena gleda što je lijepo, u jednom trenutku sam bila jako izmorena i u strahu zbog upala, ne samo nezadovoljna fizičkim izgledom, već je sve jako utjecalo i na moje psihičko zdravlje. U tom sam periodu bila s toliko problema i jako nezadovoljna, a okolina me stalno podsjećala na to jer nisam mogla popiti kavu u miru, a da me netko nije ispitivao što mi se to dogodilo... Sad sam prilično sretna jer sam zadovoljna. Smatram da sam mnogo zdravija nego kad su ti ostaci bili u meni pa drugačije zračiš, sretniji si, zadovoljniji sa sobom pa hoću da to ljudi primijete i vide'', ispričala je Stankica i otkrila ima li novosti u njezinom životu po pitanju ljubavi.

Što se tiče ljubavnog života, Stankica je izjavila da trenutno nije u potrazi za novom vezom, fokusirajući se umjesto toga na svoj oporavak i osobni razvoj. Osvrnula se i na svoj odnos s Tonijem, s kojim je bila u vezi nakon showa 'Gospodin Savršeni'.

''Prije svega smatram da je Toni zaista najsavršeniji gospodin savršeni koji je bio, i s druge strane kao svom bivšem partneru nemam mu što zamjeriti, nema nikakve zle krvi između nas. Ipak, itekako si poštujemo granice, možda on ima djevojku, ne znam, on poštuje moju privatnost pa ne ulazimo jedno drugom previše u život'', rekla je Stankica i rekla da su oni uvijek tu jedno za drugo ako im zatreba. ''Ako se pojavi u Banjoj Luci ili mu nešto zatreba, ja sam tu i obrnuto, ali to ne zloupotrebljavamo. On je daleko najkvalitetnija i najkompletnija ličnost, imala sam kvalitetnog partnera i prijatelja. Ne sviđa mi se kada ljudi nakon završetka veze iznose gluposti u javnost, sami su sebi birali...'', komentirala je, a trenutno joj se cijeli život vrti oko posla.

Zaključujući razgovor, Stankica je otkrila svoje ambiciozne poslovne planove, naglašavajući svoju predanost razvoju vlastitog brenda. ''U poslu sam si maksimalno dala zadatak da brend dobije potpuno priču. Cilj mi je podići ga na višu razinu, imati bolji dizajn, napokon mi se vratila kreativnost. Tu sam sad sto posto posvećena, da je moj brend prvi, a sve ostalo usputno'', zaključila je Stankica.

