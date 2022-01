Na tri godine zatvora osuđen je vozač koji je skrivio nesreću u kojoj je život izgubio Šaban Šaulić

U njemačkom Güterslohu Alsin Levant osuđen je na tri godine zatvora za prometnu nesreću koju je skrivio prije tri godine, a u kojoj je preminuo Šaban Šaulić. Teška prometna nesreća dogodila se kod Bielefelda 17. veljače 2019. godine i Šaban Šaulić izgubio je život pri povratku s nastupa. Vozač Mazde vozio je pod utjecajem alkohola i bez vozačke dozvole. Policija je istragom utvrdila kako je za nesreću kriv 34-godišnjak koji je svojom Mazdom 6 udario u vozilo marke Seat Ibiza i oba vozila su sasvim uništena, a popularni pjevač preminuo je u bolnici.

Na suđenju je danas bila cijela obitelj Šaulić, a odvjetnik optuženog Levanta pred sudom i obitelji preminulog rekao je kako njegov štićenik nema opravdanja za ono što se dogodilo, a obratio se i sam Alsin.

Skoro 3 godine nakon tragedije u kojoj su poginuli Šaban Šaulić i Mirsad Kerić, u njemačkom Güterslohu počelo sudjenje Leventu A. kojeg optužnica tereti za dvostruko ubojstvo iz nehata. Veliki medijski interes u DE, suđenje bi danas moglo biti okončano. Familija ŠŠ je u sudnici. pic.twitter.com/2BbCN3vUir — Srećko Matić (@srecko_matic) January 20, 2022



– Žao mi je, ne mogu nikome pogledati u oči – kazao je Alsin. Udovici pjevača Šaulića ovo je bio jako težak i stresan dan. – Ne znam kako će mi biti kada vidim tog čovjeka u sudnici. Sve to za mene je veliki šok. Odvratno se osjećam i sve to mi je stresno – izjavila je za Blic uoči suđenja Gordana Šaulić. U sudnicu jer Alsin ušao s kapuljačom preko glave i cijelo vrijeme suđenja sjedio je nasuprot obitelji pokojnog Šaulića, ali nijednom nije podigao glavu ni pogledao prema njima.

– Ne postoji kazna koja mi može vratiti muža, oca moje djece i djeda mojih unuka. Ali neko mora odgovarati za to što su dvije obitelji unesrećene i dva života ugašena. I za to što je naš kum Slobodan Stojadinović ostao invalid. Ništa mi ne znači hoće li krivac dobiti pet godina robije ili doživotnu kaznu, ali mora snositi odgovornost za to što je učinio – rekla je nedavno Gordana Šaulić.