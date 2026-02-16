Kada pomislimo na suvremenu hrvatsku glazbenu scenu, ime Jelene Rozge nezaobilazno je - ona je simbol upornosti, talenta i autentične ženske snage. No put do statusa kraljice estrade za ovu Splićanku bio je sve samo ne jednostavan.

Rođena 23. kolovoza 1977. u Splitu, Jelena Rozga od malih je nogu pokazivala neobičnu energiju i talent. Majka Marija i otac Ante prepoznali su njezinu strast prema plesu pa su je već sa sedam godina upisali u baletnu školu. Godine provedene u KUD-u Mozaik i pod okriljem legendarne Lepe Smoje oblikovale su njezinu disciplinu, gracioznost i predanost. Bila je toliko talentirana da je s 13 godina dobila poziv za prestižnu milansku Scalu - no financijske prilike obitelji nisu dopuštale taj veliki korak.

Nakon osnovne škole, Jelena seli u Zagreb gdje upisuje srednju baletnu školu, a ubrzo postaje članica baletnog ansambla Hrvatskog narodnog kazališta. Nastupala je u klasičnim predstavama poput Orašara, Labuđeg jezera i Trnoružice, sanjajući o velikoj karijeri balerine. No, sudbina je imala drukčije planove.

Iako je balet bio njezina prva ljubav, Jelena je istovremeno gajila i veliku strast prema glazbi. Već kao djevojčica pjevala je pjesme grupe Magazin, a 1992. pobjeđuje na natjecanju s pjesmom "Uvenut će ružmarin". Dvije godine kasnije, na festivalu Zvuci Jadrana, za interpretaciju pjesme "Ti si želja mog života" osvaja Zlatnu Gospu.

Pravi preokret dolazi 1996. godine. Nakon što je Danijela Martinović napustila Magazin, Tonči Huljić traži novo lice. Jelenina majka dogovara audiciju, a Jelena u zagrebačkom restoranu pjeva "Opusti se" i "Zlato ljubavi". Impresionirani, članovi Magazina joj nude mjesto glavne pjevačice. S nepunih 19 godina, Jelena Rozga postaje novo lice grupe Magazin, a njezina karijera kreće uzlaznom putanjom.

S Magazinom snima pet albuma i niz hitova: "Suze biserne", "Minut srca tvog", "Nebo boje moje ljubavi", "Ginem", "Opijum", "Na svijetu sve"... Njezina pojava i vokal donose svježinu i popularnost bendu, a Magazin s Jelenom puni dvorane diljem regije - od beogradskog Sava Centra do sarajevske Skenderije. Deset godina s Magazinom postat će jedno od najplodnijih razdoblja hrvatske pop glazbe.

Godine 2006. Jelena napušta Magazin i započinje samostalni put. Debitantski album "Oprosti mala" donosi hitove poput "Gospe moja", "Ne zovi me Marija" i "Roba s greškom". Već tada je jasno - Rozga je spremna za nešto veće.

Pravi proboj dolazi 2010. s pjesmom "Bižuterija", koja postaje fenomen. Refren "žena, majka, kraljica" postaje slogan generacija, a Rozga prva žena koja puni splitsku Spaladium arenu i zagrebačku Cibonu. Album "Bižuterija" prodaje se u više od 15.000 primjeraka, a Jelena osvaja Porin za hit godine. Slijede hitovi "Razmažena", "Dalmatinka", "Rodit ću ti 'ćer i sina", "Ona ili ja", "Tsunami", "Kraljica" i "Nirvana" - svaki od njih nosi osobnu priču i energiju koja osvaja publiku.

Jelena je poznata po energičnim nastupima, ali i po tome što je uvijek bila svoja. Uspješno balansira između popa, dalmatinskog melosa i modernih glazbenih trendova, a njezina suradnja s Tončijem i Vjekoslavom Huljićem daje joj prepoznatljiv zvuk.

Nije sve bilo bajka - 2006. dijagnosticirana joj je hipertireoza, a 2018. i tahikardija. Unatoč zdravstvenim izazovima, Jelena nikada nije posustala. Otvoreno govori o svojim borbama, potiče žene na brigu o zdravlju i podržava brojne humanitarne inicijative, od podrške LGBT zajednici do pomoći romskoj manjini i djeci s Downovim sindromom.

Privatni život je, kako sama kaže, čuva kao najveću dragocjenost. Najpoznatija je bila veza sa Stjepanom Hauserom iz 2Cellos, a od 2025. javno potvrđuje vezu s Ivanom Huljićem. Iako nije sklona braku, često ističe želju za majčinstvom i obiteljskoj toplini.

Album "Moderna žena" iz 2016. potvrđuje njezin status - 17 tjedana na vrhu ljestvica, zlatna ploča, priznanje za najprodavaniji album godine. Pjesme "Pismo-glava", "Ne pijem, ne pušim", "Žileti" i naslovna "Moderna žena" slave žensku snagu i neovisnost. Jelena postaje modna ikona, zaštitno lice brojnih brendova i inspiracija mladim ženama.

U posljednjim godinama, Jelena se okreće akustičnim verzijama svojih hitova, objavljuje album "Minut srca mog" i kreće na veliku regionalnu turneju. Nastupa pred desecima tisuća obožavatelja, puni arene u Zagrebu, Beogradu, Sarajevu, Skoplju... U prosincu 2024. postaje prva osoba koja je rasprodala sedam koncerata u Sava Centru u jednoj sezoni.

Jelena Rozga nije samo pjevačica - ona je fenomen. Njezine pjesme su soundtrack života mnogih, a stihovi poput "žena, majka, kraljica" ušli su u svakodnevni jezik. Mnoge mlade pjevačice navode je kao uzor, a njezina energija, stil i iskrenost čine je jedinstvenom pojavom na sceni.

Iza glamura i reflektora krije se djevojka iz Splita, koja nikada nije zaboravila svoje korijene, obitelj i prijatelje. Jelena Rozga ostaje kraljica estrade, ali i primjer kako se upornošću, radom i ljubavlju mogu ostvariti i najluđi snovi. Njezina priča je nadahnuće za sve koji vjeruju da je moguće biti žena, majka, kraljica... i ostati svoja.