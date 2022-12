Jelena Rozga ovaj posao prepušta drugima: Ne znam kuhati, ne volim to i nikako nisam za kuhinju

Jelena Rozga u završnim je pripremama za veliki koncert koji će 17. prosinca održati u Areni Zagreb. Svaki detalj pomno se priprema, a dio priprema odvija se u Ljubljani zbog čega se Jeleni zadnjih mjeseci promijenio ritam.

- Posljednjih mjesec dana rano se budim, što je jako netipično za mene. Odradim pripreme u Ljubljani, vratim se u stan i već oko 22 sata odem u krevet. Totalno sam promijenila bioritam. Tijelo i um odmaram u tišini. Ugasim sve i gledam u jednu točku. Isključim se u potpunosti - otkrila je u razgovoru za Story. U intervju koji je nedavno dala za Večernji list osvrnula se na koncert koji je njezina publika dugo čekala.

- Svaki koncert meni je jednako važan, na svakom dam sve od sebe i ne mjerim uspjeh na takav način. Osim toga, što je uopće uspjeh, i o tome bi se dalo raspravljati. Ne mislim da je glazbenik neuspješan ako nije održao koncert u Areni i svatko ima svoje parametre uspjeha. Međutim, nemate na svakom koncertu produkcijske i logističke mogućnosti koje imate u Areni. Nemate mogućnost pozvati toliki broj ljudi, na pozornicu dovesti glazbenike i plesače… napraviti ono, što bi se reklo, show za pamćenje. Mislim da moja publika, nakon tolikih godina vjernosti i ljubavi, zaslužuje show za pamćenje, a to ih i očekuje. - rekla nam je. Zbog rada na albumu i priprema za ovaj veliki nastup nije ove godine provela u Splitu onoliko vremena koliko je htjela pa se veseli odlasku u rodni grad za božićne blagdane. Pripremu jela za blagdanski stol prepustit će drugima, jer priznaje, ona nije vrsna kuharica.

- Ne znam kuhati, ne volim to i nikako nisam za kuhinju. Nećakinja me uvijek upozorava da budem što dalje od pećnice. No, nikad nisam ništa zapalila - iskreno je priznala za Story.

