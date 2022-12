Harry i Meghan u Netflixovom serijalu su ispričali detalje o početku njihove veze, a koje dosad nisu mogli iznositi u javnost

Serija zbog koje se trese britanski dvor - tim riječima predstavlja se dokumentarna serija "Harry i Meghan" čije su premijerno prve tri epizode puštene u četvrtak na Netflixovoj streaming platformi. A s obzirom da je i trailer koji je izašao prošli tjedan izazvalo lavinu reakcija, a kamoli ne epizode u kojima kraljevski par, ili barem bivši, otvoreno priča o preminuloj svima najdražoj princezi, paparazzima i "ukletosti medija", životu unutar palače i slično, možemo reći da će se budno strepiti za odgovorima iz Buckinghamske palače u narednim danima.

- Ovo je priča o Harry i Meghan iz prve ruke, koja sadrži nikad viđene snimke iz njihove privatne arhive - uvodna je rečenica prve epizode u kojoj gledamo, ali i slušamo iz njihovih intervjua, o prvim danima njihove romanse, a Harry se dotakne i problema odrastanja pod povećalom javnosti. Na početku, Harry priznaje kako se boji za sigurnost svoje obitelji. - Dužnost mi je zaštiti moju obitelji. Kad si rođenjem predodređen za ovu ulogu, zbog količine mržnje prema njoj, pogotovo prema mojoj supruzi zabrinut sam za sigurnost svoje obitelji. Kao članu ove obitelji, dužnost mi je razotkriti eksploataciju i korupciju u našim medijima - kazao je vojvoda od Sussexa nakon što je prikazano na desetke naslovnica medija koje izvještavaju o njihovoj konačnoj odluci da napuste London i kraljevske titule. - Ovo nije samo naša priča. Ovo je oduvijek bilo veće od nas. Nitko ne zna cijelu istinu. Mi je znamo. Institucija je zna, kao i naši mediji, jer su pratili priču. I mislim da bi svatko na mome mjestu postupio jednako - objasnio je. Vojvoda je u intervjuu rekao kako je zahvalan Meghan jer je prvo ona žrtvovala svoj život kako bi se priključila njemu u njegovome svijetu, a potom je i on žrtvovao svoj kako bi se priključio njezinom svijetu. A zašto su uopće htjeli snimiti ovaj dokumentarac?

- Kad se osjećaš da ljudi toliko dugo zapravo ne znaju tko si, lijepo je dobiti priliku da im se pruži nešto bolji uvid u sve što se dogodilo i tko smo mi uistinu - kazao je Harry koji je na nagovor prijatelja snimio određene periode svog života. - Htjeli smo zaštiti našu djecu i razumjeti njihovu ulogu u ovoj povijesnoj obitelji - dodala je Meghan. Kako kažu, njihova ljubavna priča tek počinje. Iako je zapravo počela još 2016. godine kada su se upoznali ni više ni manje nego preko Instagrama. Njemu se svidio neki njezin video, a ona je samo htjela uživati u popularnosti koju joj je donijela serija "Suits", putovati i biti solo. Na prvi spoj koji je trajao samo sat vremena Harry je i zakasnio, a iako ništa nije izgledalo obećavajuće, Harry se prijatelju odmah povjerio kako je ona "ona" prava. Na prvi spoj je kasnio, a kada je došao u restoran u kojem su dogovorili sastanak dlanovi su mu bili znojni i bio je crven u licu.

- Postoji razlika između donošenja odluke glavom i srcem. A moja je majka većinu odluka, ako ne i sve, donosila srcem. A ja sam ipak sin svoje majke - kazao je i potom progovorio o svojoj majci i djetinjstvu. Ne sjeća se puno iz djetinjstva, ali sjeća se njezina osmijeha, kao i da mu je djetinjstvo bilo ispunjeno smijehom, pustolovinama i igrama. Međutim, sve to uvijek bi prekinuli paparazzi jer, kao što znamo, članovi kraljevske obitelji ne smiju pokazivati emocije pred javnosti.

- I kroz obitelj i sustav uvijek nam se savjetovalo da ne reagiramo i da im ne potičemo znatiželju. Uvijek je bio prisutan pritisak javnosti, što je bio uzrok mnogih drama, stresova i suza. A te su suze, uvijek bile majčine - pojasnio je Harry i dotaknuo se kontroverznog "Panorama" intervjua za BBC u kojemu je Diana otkrila sve o Charlesovoj nevjeri. - Mislim da danas svi znamo kako je taj intervju dobiven na prevaru, no ipak je ispričala istinu o svom iskustvu. Mamu su uznemiravali dok je bila u braku s mojim ocem. Ali nakon njihove rastave to se pretvorilo u čisto maltretiranje. Onog trenutka kad se rastala i napustila instituciju, bila je prepuštena sama sebi. Svašta sam vidio, iskusio i naučio. Bol i patnju žena koje su se udavale u ovu instituciju - kazao je. Njezina smrt teško mu je pala, kao i bratu Williamu, ponajviše jer izvanka nisu smjeli pokazivati žalost. Epizoda završava detaljima iz prvih dana veze Harryja i Meghan. Viđali su se tajno mjesecima, policijskom gardom bi je dovodio u Kensingtonsku palaču, satima bi pričali telefonom dok je ona bila u Americi, a on ju je polako pripremao na njegov život.

Druga epizoda govori o danima 2016. godine kada svi doznaju za njihovu vezu, Meghanino upoznavanje kraljice koje je ona opisala da je bilo "kao u srednjem dobu", ali i povratak u njezinu prošlost - pred kamerama se pokazuje prvi put njezina majka Doria Ragland koja kaže da je posljednjih pet godina bilo "uznemirujuće". Možda najviše šokantno iz ove epizode bilo je priznanje Meghan kako nikada nije osjećala da je njezina mješovita rasa problem dok nije postala dio kraljevske obitelji. Nakon što je upoznala sve u Buckinghamskoj palači, sve je krenulo dobro i oni su je prihvatili, no čim su se mediji okomili na nju, nitko nije htio stati na njenu stranu, ni unutar palače ni van. To je jako smetalo princu, a najviše je strahovao da se povijest ne ponovi.

- Nakon što su naše prve zajedničke fotografije objavljene i priča, odmah iza njih dolazi uznemiravanje na društvenim mrežama. Vidjeti još jednu ženu u svom životu koju volim kako prolazi kroz ovo ludilo, teško je. To je zapravo igra lovca protiv plijena - zaključio je Harry. U trećoj epizodi pričaju o svojim zarukama, što potakne cinizam. Cijelu objavu zaruka par je opisao kao "orkestrirani reality show". Nadalje, u seriji su prikazani stručnjaci, prijatelji i razni autori, kako komentiraju kontroverznu britansku "rasističku prošlost", kao i onu vezanu za naciste. Primjerice, kako je princeza Michaela od Kenta 2017. godine nosila rasistički broš, za koji se naknadno i ispričala. Na posljetku, pričaju i o problemima tabloida i paparazza koji su ih konstantno pratili, izmišljali priče i "gurali" se u njihovu obitelj, a što je na kraju i dovelo, u nedostatku zaštite unutar Buckinghamske palače, do želje za odlaskom.

Inače, nove tri epizode izaći će već idući četvrtak, a to bi trebao biti i kraj ovoj dokuseriji jer je Netflix najavio šest epizoda. U prvoj epizodi, na prvoj sceni, napisano je i kako su svi intervjui bili napravljeni prije kolovoza 2022. godine, odnosno prije smrti kraljice Elizabete II. u rujnu. Vjerojatno želeći sebe odreći odgovornosti s obzirom da su naišli na osudu javnosti jer su najavili dokumentarnu seriju nedugo nakon sprovoda. Isto tako, naglašeno je kako su članovi kraljevske obitelji odbili komentirati sadržaje u ovoj seriji.

