Jelena Perčin iskreno: Na sapunicama sam najviše ispekla glumački zanat

U kazalištu KNAP 10. listopada premijerno bit će izvedena predstava “Nuspojave”. Predstava je scenska adaptacija humoreski Woodyja Allena i prva je profesionalna izvedba (dramatizacija) Allenova romana na kazališnim daskama u Hrvatskoj. U predstavi glavne uloge igraju Ivan Đuričić, Jelena Perčin, Iskra Jirsak i Filip Riđički, a s Jelenom smo popričali o predstavi, njezinu braku s crnogorskim glumcem Momčilom Otaševićem i o njihovoj obiteljskoj dinamici. Jelena je velika obožavateljica Woddyja Allena, ali i redatelja te predstave Marija Kovača, pa je sa zadovoljstvom prihvatila angažman.

– Prije nekoliko godina, radila sam predstavu u HNK Osijek s Kovačem i to je bila naša prva suradnja i divno iskustvo. Kad me nazvao i ponudio mi tekst kratkih priča Woodyja Allena, bila je to ponuda koja se ne može odbiti. Četvero glumaca je u podjeli i nas četvero izmjenjujemo se u raznim ulogama. Igramo po četiri-pet različitih karaktera, to nas veseli i puno je humora, mašte i kreativnosti, a svakoga od nas moći će se vidjeti u jednom dijapazonu uloga – kaže Jelena.

Voli Allenove uratke, a na molbu da nam otkrije njoj najdraži Allenov film, bez razmišljanja je rekla: – Moram priznati da mi je “Annie Hall” među 15 najboljih filmova, a što se tiče komedija, taj mi je film broj jedan. Jelena je članica ansambla zagrebačkog HNK i ta predstava joj je zanimljiv mali odmak od repertoara matične kuće.

– Dobar je to i lijep odmak od onoga što radim na daskama HNK, premda mogu reći da sam i u HNK radila predstave koje također u sebi nose jedan životni crni humor kojeg ima i kod Woodyja Allena pa to i nije tako velika razlika u iskustvu rada.

U svibnju prošle godine Jelena se u Crnoj Gori udala za glumca Momčila Otaševića. Par je u kolovozu prošle godine dobio kćer Mašu, a Jelena iz prvog braka ima i kćer Lotu. Šest mjeseci nakon poroda 38-godišnja glumica vratila se na posao. – U veljači sam se vratila na posao nakon šest mjeseci rodiljskog. Bilo je zahtjevno i izazovno, ali su životne okolnosti jednostavno bile takve i najbolje je tada situaciji pristupiti s motom – što se mora, nije teško – s osmijehom kaže Jelena. Njezin suprug trenutačno je zauzet snimanjem serije “Drugo ime ljubavi” koja se prikazuje na Novoj TV, a u kojoj glumi jednog od glavnih likova. I Jelena ima iskustva sa snimanjem takvih serija jer je i sama glumila u serijalima “Kud puklo da puklo”, “Zora dubrovačka”, “Dobre namjere”...

Foto: Sanjin Strukić/Pixsell

– Sada se ne bih mogla upustiti u tempo snimanja kakav ima moj suprug Momčilo u seriji “Drugo ime ljubavi”. To mi je sada prerano jer kći Maša ima tek godinu dana. No kad počne samostalno jesti i hodati, moći ću ući u neki takav projekt – napominje Jelena i dodaje da bi rado prihvatila ulogu u sapunici kad bi joj je ponudili.

– Nikada nisam imala problema sa snimanjem sapunica i mogu reći da sam najviše zanat ispekla upravo na sapunicama. To je fantastična škola, a gluma je zapravo zanat i jako je bitno dobro svladati taj zanat. Uostalom, u Hrvatskoj ne znam nikoga tko ima tu privilegiju da radi samo ono što želi. Ja sam inače stava da je ta raznolikost dobrodošla za glumački razvoj i usavršavanje.

Pitali smo je i kakva joj je obiteljska svakodnevica s obzirom na užurbani poslovni raspored.

Foto: Jurica Galoić/PIXSELL/ilustracija

– To vam je rock’n’roll. Kako tko što stigne, tako radi, to je stalna jurnjava, izmjenjujemo se u obvezama i poslovima. Kad može, Momčilo mi pomaže u kućanskim poslovima, ali ja nisam tip koji inzistira na toj vrsti pomoći. To volim obavljati sama jer sam jednostavno perfekcionist i imam svoj razrađeni sistem. Ali zato on ima zadatke u kojima ja nisam baš vješta i spretna, a to je unošenje i iznošenje teških predmeta, nabava namirnica... Tako se nadopunjujemo – kaže glumica.

Momčilo je nedavno izjavio da bi volio još jednu prinovu u obitelji, a Jelena na to kaže:

– Ne bismo imali ništa protiv još jedne prinove, ali to što će biti u Božjim je rukama.