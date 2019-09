Zavodnik s malih ekrana progovorio o najvažnijij ulozi i braku s 9 godina starijom glumicom

Saša Krpan je markantni i zgodni pilot, kojeg krasi dobra narav, plemeniti duh i hrabrost, pa nimalo ne čudi što je nakon prvog tjedna prikazivanja serija “Drugo ime ljubavi” ovaj glavni muški lik, kojeg tumači Momčilo Otašević, pridobio simpatije publike i što je seriju pratilo više od 523 tisuće gledatelja, odnosno prve dvije epizode ostvarile su udio u gledanosti od 36,1 posto.

Momčilo je tako nakon uspjeha sa serijom “Na granici” uplovio u još jedan uspješan projekt Nove TV, a paralelno s radom na seriji ovaj 29-godišnji glumac odrađuje i prije zakazane predstave u Crnogorskom narodnom pozorištu. Ništa mu od toga ne predstavlja problem jer, kako nam s osmijehom kaže, on glumu jednostavno obožava. Publika je talentiranog crnogorskog glumca zavoljela još kada se prije šest godina pojavio u seriji “Zora dubrovačka”, a njemu je posao u Zagrebu donio i ljubavnu sreću s kolegicom Jelenom Perčin. U razgovoru koji smo vodili nakon predstavljanja serije “Drugo ime ljubavi” Momčilo nam je otkrio kako uspijeva uskladiti sve poslovne obveze s obiteljskim, kako se slaže s ostalim glumcima iz serije i kako provodi vrijeme s obitelji.

– Između dvije serije radio sam predstavu, “Hamleta”, i onda se malo umorio, malo glumački osvježio i nastavio sa serijom “Drugo ime ljubavi” – kaže nam na početku razgovora Momčilo, a mi ga pitamo koliko se razlikuje njegov lik Kreše iz “Na granici” u odnosu na Sašu iz “Druge ime ljubavi”.

– Gušt mi je i izazov raditi na ovoj seriji, oba su lika pozitivci, s tim što je Krešo bio pozitivac, a švercer, a Saša je skroz fer igrač koji poput tragičnih heroja ni kriv ni dužan nadrlja. Nije kriv, neka viša sila uvijek ga zadesi i sve je protiv njega, on se sa svim tim mora boriti. Žanrovski je “Drugo ime ljubavi” u odnosu na “Na granici” potpuno drugačiji način rada i sve mi je to olakšavajuća okolnost. Da sam, recimo, iz neke komedije ušao u drugu komediju, malo bih se više plašio kako iznijeti taj lik, ovako sam miran jer je ovo potpuno drugačije. Trudim se uvijek napraviti drugi lik i ne ponavljati se. Nakon što sam vidio par scena prvih epizoda, mogu reći da sam zadovoljan i vidi se da mijenjam likove i nisam ušao u neki kalup – zadovoljan je Momčilo.

Uloge u humorističnim serijama malo su mu više po guštu jer dopuštaju više improvizacije, a i smijeha na takvim snimanjima ne nedostaje.

– Kao glumac više volim raditi serije tipa “Kud puklo da puklo” i “Na granici”, nijanse su u pitanju. Uvijek, naime, postoji i mini natjecanje među glumcima u smislu tko će smisliti bolju foru da se svi zajedno smijemo. Ovo je malo drugačije jer je u pitanju drama, ljubavna priča, a to zahtijeva druga sredstva. Ali na kraju je to sve gluma, samo se prilagodiš novom žanru, novom partneru i daješ sve od sebe – objašnjava Otašević.

Dio scena za novu seriju sniman je u Bakru i Opatiji i Momčilu je taj dio snimanja ostao u posebnom sjećanju jer se odvijao van studija, a bilo je i zanimljivih anegdota.

– Kad su me u Bakru polili vodom, ležao sam na stijenama i u roku od pola minute ja isparavam, a svi viču: “Momo se dimi!” Naime, voda je bila jako hladna, a vani toliko vruće da se sve počelo dimiti oko mene. To je uvijek gušt kod snimanja vani, a ja to više i preferiram i definitivno sam lokacijski tip – veli.

Glavni ženski lik serije Lolu glumi mlada Elizabeta Brodić, a glavnog Momčilova suparnika u seriji igra Slavko Sobin. Otašević za njih ima samo riječi hvale i dodaje kako je zbog te dobre i pozitivne atmosfere na setu i posao lakše raditi.

– Raditi s Elizabetom Brodić i Slavkom Sobinom je odlično. Sa Slavkom sam već radio jedan film, iako se tada nismo baš sreli na setu, a s Elizabetom prvi put radim i postali smo i super prijatelji. Jako je talentirana, brzo uči, draga je i milina je raditi s njom. Sve se dogovorimo i sve probamo, kad shvatimo da je neka scena lošije ispala, zajedno kažemo kako bi to trebalo promijeniti. Najbolje je od svega što se najčešće u glumačkom smislu složimo i onda je milijun puta lakše. Kažemo jedno drugome kad malo padnemo da se dignemo u idućoj sceni i jedno drugome potpuno otvoreno dajemo savjet bez ikakvih sujeta i zadrški. Otvoreno pričamo o svemu i lako je raditi s njom, što je na ovakvom projektu zbilja važno i olakšava posao – kaže nam Otašević.

Glumac rođen u Cetinju, u kojem je završio osnovnu i srednju školu te kasnije i Fakultet dramske umjetnosti, i dalje je poslom vezan za rodnu Crnu Goru jer je član Crnogorskog narodnog kazališta pa mu se zadnjih godina život odvija na relaciji Zagreb – Podgorica, ali gluma je njegov posao iz snova i ništa vezano uz taj posao nije mu teško.

– Moram moći i stići uskladiti kazališne obveze sa snimanjima, tako je kako je. Glumac sam i moram to sve stići, sve predstave koje sam ranije dogovorio sada se igraju i ne želim izlaziti iz predstava zbog bilo čega, ako sam preuzeo obavezu i potpisao ugovor, onda ću to držati do kraja, igrat ću i biti dosljedan. Ponekad je to malo fizički naporno, kad ću spavati, kad ću uloviti koji zrakoplov... U principu gluma je gluma i ja glumu volim pa mi je sve zbilja lako – govori glumac kojem je Zagreb postao drugi dom i tu je zasnovao obitelj, ali zadnjih mjeseci, kaže, prije ćete ga sresti u Jastrebarskom, u Samoboru ili nekoj drugoj lokaciji snimanja serije, a najmanje se stigne šetati zagrebačkim ulicama.

Čim završi s poslom, Momčilo se žuri kući svojoj obitelji, supruzi Jeleni, kćeri Maši i Jeleninoj kćeri Loti iz prvog braka. Za njih je rezervirano sve Momčilovo slobodno vrijeme kojeg najviše ima navečer iza 18-19 sati i vikendima. Kad ima neku pauzu između snimanja, odjuri doma kako bi bio s Mašom, a kad Jelena priprema predstave, onda je Momčilo s Mašom. Velika mu je sreća, kaže, što je u braku s glumicom.

– Naravno da je olakšavajuća činjenica što je Jelena glumica i razumije zašto me nema toliko doma. Oženio sam se ženom koja mi je najprije bila prijateljica i mi smo sad i prijatelji, i muž i žena, i kolege, i sve u jednom, i to je divna stvar jer se možemo međusobno savjetovati i reći jedno drugome i ohrabriti jedno drugo, olakšati jedno drugome – ne skrivajući koliko je sretan, govori nam Momčilo.

Jelena i Momčilo vjenčali su se prošle godine u Crnoj Gori nakon dvije i pol godine veze. Bilo je to malo intimno vjenčanje za prijatelje i obitelj, a glumica nije imala klasičnu vjenčanicu, već se odlučila za svijetlozelenu haljinu modne kuće Nebo. Svu organizaciju vjenčanja na sebe je preuzeo Momčilo jer je Jelena tada bila u visokom stupnju trudnoće, a što je to magično kod Momčila što ju je privuklo, Jelena je uoči vjenčanja opisala ovako:

– Ako bih mogla reći zašto nekog voliš ili se zaljubiš u njega, to je taj njegov nevjerojatni karakter. Toliko je pozitivan, nema u sebi agresije, čovjek ne može doći s njim u konflikt, ja se s njim ne mogu posvađati. To je divno. Čak i kad me iznervira, ta njegova vedrina toliko je zarazna da se ne mogu ljutiti na njega. Mi se nikada nismo posvađali.

U kolovozu prošle godine Jelena i Momčilo postali su roditelji male Maše, a očinstvo je, ne skriva glumac, promijenilo njegov fokus.

– Fokus mi se promijenio otkako sam tata, promijenili su mi se prioriteti, vidim da sam pažljiviji i obazriviji, vidim da promislim više o nekim situacijama, ne upuštam se više u rizik. Na snimanjima ima situacija u kojima, recimo, moram skočiti u more s pet metara visine i sad u tim situacijama kažem: “Čekaj, čekaj, hajdemo mi provjeriti je li to sigurno.” Svašta se nešto promijenilo, ali čini mi se da me sve to promijenilo nabolje. Očinstvo me čini odgovornijim, sretnijim, zadovoljnijim i super mi je i baš mi je dobro u životu. Ovaj tempo posla zna biti iscrpljujući, a sad dodatnu energiju pronalazim u braku, kćeri Maši i obitelji i tom suživotu, svemu lijepom što mi se dogodilo, sve mi je lakše sada otkako sam u braku – ozareno nam govori glumac Momčilo Otašević.