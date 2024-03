Jelena Pajić ispričala nam je zašto se vratila na HRT i na čijoj je zabavi upoznala supruga Petra

Pozitivne reakcije pristizale su sa svih strana voditeljici Jeleni Ćulibrk Pajić nakon vođenja prve emisije "Kod nas doma". S velikim veseljem HRT-ovi gledatelji dočekali su njezin povratak na ekrane televizijske kuće u kojoj je i počela svoju radijsku i televizijsku karijeru. Jelena nam je ispričala zašto je otišla s RTL-a, prisjetila se svoje prve izgovorene rečenice u radijskom eteru Hrvatskog radija na kojem i dalje slušamo njezin ugodan glas, prisjetila se i brojnih anegdota iz razdoblja dok je bila dio redakcije "Dobro jutro, Hrvatska" i otkrila nam je kako je upoznala supruga Petra.

Gledatelji su oduševljeni vašim povratkom na ekrane HRT-a. Nakon što ste vodili prvu emisiju "Kod nas doma", među komentarima sam pročitala: "Sjajna Jelena! Divne, tople energije, čarobnog glasa i izvrsne dikcije." Kakve su bile ostale reakcije, je li vas iznenadilo toliko lijepih poruka gledatelja?

Jako su me razveselile reakcije gledatelja. Uvijek je lijepo čuti pozitivne komentare i komplimente. Halo, tko to ne voli čuti?! Tako da me baš razveselilo ono što sam vidjela i čula. Čak mi je i u garderobi jedne trgovine prišla gospođa i prokomentirala nešto u stilu: "Ma što god obukli, mi ćemo vas pratiti." Sve je to baš slatko. Hvala od srca svima na pozitivi.

Kako ste se snašli u redakciji "Kod nas doma" i koliko vam kao voditeljici odgovara ovaj mozaični sadržaj emisije?

Rekla bih da sam se snašla dobro, iako bi najpametnije bilo pitati kolege. Mislim da mi ovakav tip emisije leži. Uostalom, emisija "Dobro jutro, Hrvatska", koju sam radila otprilike pet godina, nešto je slično. Razlika je što emisiju "Kod nas doma" vodim sama, ali drago mi je da se mogu okušati i u tome.

Kada ste otišli s RTL-a, rekli ste da ste se zasitili informativnog sadržaja. Što vas je najviše zasitilo u vezi s novostima?

Informativni program počeo me sve više opterećivati – depresija, beznađe, samo loše vijesti. Ne znam, baš sam se osjećala loše. Daleko od toga da je naša stvarnost sada drukčija, ali nemam obvezu baš toliko pozorno pratiti tu negativu, afere, skandale, crnu kroniku. Svaka čast kolegama koji za to žive, meni je sve to postalo previše.

Prošlo je više od 18 godina otkako ste počeli svoju karijeru, a start vam je bio na radiju. Sjećate li se svog prvog javljanja u eter i svojih prvih zadataka na radiju?

Prvi zadaci su bili oko studija – pomoćničke šihte koje su se sastojale od primanja poziva slušatelja izvan etera, prikupljanja informacija, zivkanja određenih službi i dobivanja određenih podataka, odlazaka po kavu, vodu i slično. To je bio početak, a onda se polako na to počelo nadograđivati pisanje vijesti, izvještaja, slaganje nekih rubrika za određene emisije. Prvo što sam ikada izgovorila u radijskom eteru jest: "Deset je sati." Smiješno mi je kad se sjetim koliko mi je to strašno tada bilo.

Tko su vam bili mentori na tom početku, od koga ste dobili savjete zlata vrijedne i primjenjujete li ih i danas?

Radio Sljeme tada je bio izvrstan početak. Odlična redakcija za učenje – gomila odličnih novinara i voditelja, spremnih podijeliti znanje i iskustva na radiju. Cijela redakcija bila je tu – neki su me učili kako napisati vijest, druge sam promatrala kako rade u smjenama, treće slušala s terena. Prvi učitelj govora bio mi je legendarni spiker Vladimir Mahovlić – Lama. Njega pamtim kao da je sad tu: "Nemoj čitati, govori!" Bio je divan mentor. Imala sam sreću da sam radila s njim.

Je li nakon početaka na radiju bio logičan i dolazak pred televizijske kamere? Kako je izgledao vaš prvi dan u emisiji "Dobro jutro, Hrvatska"?

Mnogima djeluje kao neki logičan slijed ili nadogradnja, ali meni televizija nije bila ni u peti. No u to sam vrijeme kao honorarac radila isključivo vikendom i kad me tadašnja šefica nazvala i rekla da u "Dobro jutro, Hrvatska" trebaju ekstra reportera, jedino što sam mogla jest zahvaliti na prilici. Prvo pojavljivanje ikada bilo je u jednu srijedu, mislim da sam se javila s Trga bana Jelačića u Zagrebu, uz hrpu ljudi koji su buljili u cijelu TV ekipu prolazeći pokraj nas. Stres samo takav. No naučila sam putem što i kako, gledala sam druge kako rade i s vremenom je postalo sve puno prirodnije.

Vjerujem da je bilo zanimljivih terena tijekom godina koje ste proveli u "Dobro jutro, Hrvatska". Sjećate li se nekih upečatljivih izvještavanja i gostiju?

Uf, svega je bilo – bili smo vani i po kiši i po snijegu, javljali se u vrijeme poplava. Jednom prilikom gotovo sam pala s tribina odakle smo se javljali. Snimali smo reportažu u adrenalinskom parku, učili veslati s braćom Sinković pa smo kolega Frano Ridjan i ja završili u Jarunu. Samo ću dodati da je bio listopad. Zahvaljujući poslu upoznala sam Tommyja Emanuela. Bio je tu i jedan gost iz Kine koji ne govori engleski i prevoditeljica koja je usred prevođenja odlučila otići. Ma čudesa, bilo je svega… Loše pamtim pa sam vjerojatno hrpu toga putem i zaboravila.

Kako je počela vaša priča s novinarstvom? Imate diplomu iz kroatistike i fonetike, kako ste skrenuli s toga puta na novinarski?

Htjela sam studirati novinarstvo, samo što te godine nisam dobro napisala prijamni i bila sam ispod crte. Filozofski fakultet bio je rezerva i planirala sam, ako uspijem na njega upasti, upisati nešto na godinu dana i ponovno pokušati na novinarstvu. Filozofski sam upisala, no onda su mi se kroatistika i fonetika svidjele, društvo na faksu bilo je odlično i jednostavno više nisam razmišljala o novinarstvu. A kako sam već na drugoj godini počela prvo volontirati, a onda i raditi na Radio Sljemenu, nisam više imala potrebe prebacivati se. I mislim da je baš trebalo ispasti ovako kako je ispalo.

Na RTL-u ste radili projekt "Zeleno" u kojem je bilo korisnih i zanimljivih savjeta o ekologiji. Imate li želju i na HRT-u pokrenuti neki sličan projekt i koliko je vama bilo zanimljivo i poučno obrađivati teme iz područja ekologije?

Drago mi je što na Drugom programu Hrvatskog radija imam prilike i dalje baviti se ekologijom. Srijedom od 10 sati uređujem i vodim emisiju "Zeleni element" koja se bavi istim temama – ekologijom, okolišem, prirodom, zaštitom tog zelenog svijeta koji nas okružuje. I privatno me to zanima, tako da uživam u poslu.

Kako ste kao stanovnica Zagreba zadovoljni time kako gradska vlast brine o ekologiji grada, vidite li pomaka zadnjih godina?

Uh, mučna i smrdljiva tema, da se tako izrazim. Problema na svakom koraku – (ne)razdvajanje otpada, problem Jakuševca, sortirnice ili spalionice u Resniku, tvrtki koje rade na svoju ruku, a na štetu okoliša u kojem obitavaju, nerazumijevanje građana i stav "to će riješiti netko drugi", prljav grad prepun smeća… Vjerojatno bih mogla retke i retke ispuniti žalopojkama. Grad je u problemima pa je ovaj "zeleni" dio priče samo kap u moru. Moglo bi se više, ali za to treba novca, ljudi, vremena, a toga uvijek i svuda kronično nedostaje. Začarani krug.

Kada biste dobili priliku raditi svoj televizijski projekt onako kako ga zamišljate, koji bi to tip emisije bio?

Zatekli ste me. Ne znam. Nemam neki autorski TV projekt koji sam osmislila. Uživam gledajući Grahama Nortona – odličan je s gostima, duhovit, zabavan. Volim i ono što radi ekipa emisije Jimmyja Fallona – različite izazove ili igre s gostima, neka nadmetanja, pjevanja, plesanja – to je vrlo zabavno. No bih li i ja radila nešto takvo? Ne znam.

Hoćete li i dalje istodobno s voditeljskim angažmanom u "Kod nas doma" nastaviti raditi i na radiju, gdje ste na Drugom programu pokrenuli emisiju "Faca s placa"?

Da, nastavljam radijsko-televizijsku kombinaciju. Tako sam i radila prije odlaska u informativni program. Malo televizije, malo više radija – bombon.

Kako se uopće rodila ideja za ovu radijsku emisiju, koje ste sve tajne o uspješnom šopingu na placu naučili i kakve ste kulinarske trikove naučili uz svoje goste u ovoj emisiji?

Ideja za ovu emisiju nije moja, no mogu si pripisati zasluge. Idejni začetnik glavna je urednica Hrvatskog radija Eliana Čandrlić. Predložila mi je emisiju i otprilike smjer u kojem bi trebala ići, a onda sam osmislila kako bi to moglo izgledati na terenu. Inače nisam često na tržnici, ali divno je upoznavati te ljude – sad smo se već udomaćili na Dolcu u Zagrebu. Naučila sam kako prepoznati svježu hobotnicu, što provjeriti kad kupuješ cvjetaču pa da budeš siguran da je svježa. Imamo već hrpu recepata – samo treba naći vremena isprobati ih.

Tko je u vašem domaćinstvu zadužen za kuhanje, vi ili suprug? I koja su jela vaše uspješnice pa znate da s njima nikada nećete pogriješiti?

Zadužen je onaj tko ima više vremena taj dan ili tjedan. Oboje imamo dosta guste rasporede pa onda ovisi o tome tko ima manje obveza. Petar je odličan s ribom i hobotnicom, ipak su njegovi korijeni na jugu, uz more. I priprema odličan roštilj. Ja sam dobra s varivima. Znam pripremiti svašta, ali uvijek ovisim o vremenu – ako ga imam, ispast će odlično. Ako sam u gužvi, bolje da i ne kuham.

Je li vas glazba spojila sa suprugom Petrom koji je glazbenik? Čime vas je najviše osvojio?

Pa, možda i jest glazba budući da smo se upoznali na druženju kod zajedničkog prijatelja, pijanista Zvjezdana Ružića, a kod njega su palačinka partyji uvijek uključivali svirku i pjevanje. Osvojio me predivnom energijom, bio je sav sladak, rado se sjetim te večeri.

Je li vas Petar uveo u svijet jazza ili ste ga i prije voljeli i koliko vam se poklapa glazbeni ukus?

Petar me i dalje uvodi i vodi kroz svijet jazza. Ne poznajem jazz, puno je stilova, glazbenika, detalja… Skupljam koliko mogu, on je u tome dugo. Volimo puno toga u glazbi, ali ukusi su nam različiti. Obožavamo filmsku i glazbu iz animiranih filmova, ali on će sebi uvijek pustiti neki jazz, ja ću se radije odlučiti za neki latino, salsu, R'n'B, pop…

Velika strast vam je i ples. Kada ste se zadnji put dobro isplesali i kada vas glazba najviše ponese?

Prošlo je previše od toga. Nažalost, zadnja godina ili dvije bile su dosta turbulentne privatno i poslovno, nekako nisam puno plesala. Ali vjerojatno se najbolje isplešem dok sam sama doma. Mjuza na najjače i mačka koja se čudi što radim. Dnevni boravak najbolji je plesni podij.

Vaša mama plesala je u ansamblu Lado, je li ona na vas prenijela tu strast prema plesu? Koje su vam vrijednosti roditelji usadili, koje ste najvažnije životne lekcije naučili od njih?

Iako me nikad nije gurala u folklor, sigurno je dio te ljubavi prema plesu, pjesmi i glazbi prešao na mene. Nema sumnje. Iskusiti takav život – kao profesionalni plesač/pjevač – zaista je posebno iskustvo. I dandanas vezana sam uz Ansambl Lado, s vremena na vrijeme surađujemo. To je dio mene koji će, nadam se, uvijek biti tu. Što se životnih lekcija tiče – mislim da sam od obitelji naučila truditi se, raditi, biti vrijedna, pristojna prema drugima. Nisu to nikada bile lekcije oblikovane u neke upute ili pravila. Jednostavno su mi svojim primjerom pokazali što i kako.

Imate li neke posebne želje koje biste voljeli ostvariti u ovoj godini?

Želim prije svega zdravlje sebi i svojim bližnjima. Nadam se da ću zahvaljujući emisijama koje radim upoznati još mnogo dragih i strastvenih ljudi, one koji uživaju u onome čime se bave. Priželjkujem si pokoje putovanje, puno druženja s prijateljima, da se vratim plesu… Ostalo ću putem, kako dođe.

