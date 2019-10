Jedna kandidatkinja završila u bolnici, a Domino otkrio tko je osvojio njegovo srce!

Nakon nekoliko dana boravka u Jackovoj kući, djevojke su s nestrpljenjem čekale da vide njegov apartman na obali. Obećane su im palme, sunce, plaža i more, a farmer se posebno potrudio i uredio apartman. No kada su stigle, djevojke baš i nisu bile oduševljene.

''Kad smo ušle, osjetila sam miris farbe, ali to je valjda zato što je rekao da su farbali, ali ne smrdi jako, može se spavati'', komentirale su cure. Jack je djevojkama pokazao sobicu u kojoj je krevet na kat. ''Dvije će spavati ovdje, a jedna na kauču'', rekao im je farmer. ''Mislim da nije u redu da jedna spava na kauč, i mislim da sve tri možemo spavati u sobi'', komentirala je Ana. Jack je rekao da će spavati u najvećem krevetu sam, što je cure naljutilo.

Daniel je u Ekvadoru odlučio zapaliti krijes na plaži, a poveo i Ivanu, Tanju te Maju. ''Radim ovaj krijes da vidim možemo li sjesti i razmisliti o svemu što se događa'', kazao je Daniel te zamolio Tanju i Maju da se bar večeras ne svađaju, što su obje prihvatile. Tanja je čak priznala i da je pretjerala. ''Smatram da sam pretjerala u mnogim slučajevima, baš jesam, ali ja to radim s namjerom. Žao mi je njega što je pretrpio neke ženske teme koje nije trebao slušati, ali s druge strane nije mi žao jer sam ja dobila što sam htjela – jednu razboritu situaciju u kojoj sam htjela vidjeti kako će se snaći njih dvije i iz koje sam ja izašla kao pobjednik'', objasnila je Tanja. ''Bio sam iznenađen Tanjom jer je prihvatila sve što sam rekao, a to je bio i cilj ovog krijesa'', rekao je farmer te ih pozvao na kupanje u moru.

Tijekom noći Martina je zbog slabosti ponovno završila u bolnici i određena joj je izolacija pa će propustiti aktivnosti na farmi, ali Srećko se nije bojao ni virusa pa joj je odnio hranu koju je poslala njegova mama. ''Mislim da je došao reda radi, ali O.K.'', rekla je Martina. ''Sve što sam učinio bilo je iskreno i autentično, to sam sto posto ja, a one odlučuju hoće li to prihvatiti ili ne'', priznao je Srećko te odveo Antoniju i Marijanu da se okušaju u bacanju sjekire u drvo, što slovi kao novi kanadski popularni sport.

Osvajanje Darinke u Čileu ide sporo i teško, ali Ivi to nije smetalo – zaplivao je u starom bazenu, a onda je Pepo odlučio gurnuti Darka u bazen, što je njega naljutilo. ''Sram me što su činili. To nisu djeca koju ne možeš razumjeti, bez veze. Pokazali su kakvi su iznutra!'' komentirala je Darinka, a Darko se u tom trenutku odlučio osvetiti Pepu te ga je bacio u bazen. ''Ja bih ih najradije sutra već sve poslala doma!'', ljutita je bila Darinka na svoje momke.

Za to vrijeme u Berlinu Goga i Domino odlučili su porazgovarati o Sonji i Barbari, ali i o Dominovim osjećajima prema njoj. ''Čuj, Goga, ja ti moram priznati da si do sada ti jedina koja je moje srce osvojila'', rekao je Domino Gogi. Za to vrijeme Sonja i Barbara razgovarale su o farmeru. ''Malo sam uznemirena svaki put kad se netko pravi bolji nego što jest. I ne volim kad se nešto imputira što nije. Kao što je rekao da me spasio kao ranjenu pticu, ali to je napravio zbog sebe jer me htio poseksati'', zaključila je Barbara, a Sonja se složila s njezinom konstatacijom.

''Ja vas doživljavam da si ti Pepeljuga, a one podle polusestre,. Po karakteru si ti jedina koja je osvojila moje srce'', otkrio je Domino Gogi. ''Ma on je vidio da nema šanse kod njih dvije pa je odlučio prijeći na mene, ja sam kao dobrica pa eto..'', smatrala je Goga. ''Možeš li se zamisliti da živiš sa mnom?'', upitao ju je Domino. ''Mislim da ne bih mogla živjeti u tvojoj kući'', rekla mu je Goga, no Domino je rekao da bi on mogao živjeti bilo gdje s njom, no Goga je rekla da o tome nije ni razmišljala, ali bi voljela ostati u Zagrebu. ''Zašto? Ja sam dosta fleksibilan, drugi su još gori! Ne bi mogla živjeti s bilo kojim muškarcem ili samo sa mnom?'', upitao joj je Domino. ''S tobom!'', nasmijala se Goga. ''Ja sam mislio da sam sretnik, imam tri žene, ali sad vidim da sam ja taj koji najviše pati zbog svih. Želim biti dobar prema svakoj, ali one meni ništa ne pružaju'', rekao je Domino te dodao da ga je jedino Goga osvojila svojom osobnošću i iskrenošću.

Tanja, Ivana i Maja posjetile su pravu džunglu u koju ih je odveo Daniel. Djevojke su bile fascinirane prirodom, ali su komentirale da ima previše kukaca. Ivana i Maja priznale su da su se tenzije s Tanjom smanjile, ali da to neće biti dugog vijeka, a i Tanja je priznala da nije uvijek bila u pravu.

Japan u Kanadi moguć je samo uz Srećka! Farmer je svoje dame odveo u japanski vrt, gdje su iskusili čari Japana i njihovih običaja.

U Čileu je Darinka dečke odvela u posjet rudniku salitre, objašnjavajući im povijest gradića u kojem je nekoć živjelo četiri tisuće ljudi. Farmerica je ponovno bila ljutita na momke jer nisu pozorno slušali što je govorila.

Domino je damama odlučio ispeći palačinke, no one su kasnile sat i pol vremena jer su spavale. Domino je morao donijeti odluku koja će dama otići kući, što je djevojke iznenadilo jer su zaboravile da jedna mora otići. Domino je odlučio izbaciti Sonju. ''Ona je najmanje zadovoljavala sve moje predodžbe o zdravoj vezi između muškarca i žene'', objasnio je Domino, a Sonja je rekla da je kod njega došla prijateljski i da mogu ostati prijatelji. ''Meni je ovo bogatstvo što smo se svi zbližili, ali idem punog srca doma'', rekla je Sonja te dodala da je Domino vidio da s njom ne može upravljati.

U Australiji je došlo do svađe u tramvaju između Jacka i Ane zbog šuma u komunikaciji jer je Jack shvatio da su Ana i Karolina napale Tinu, no djevojke su se samo međusobno zezale. Farmer ih je odveo na utakmicu kriketa, no hodao je 20 metara ispred njih pa su cure komentirale da je situacija nelagodna. Utakmicu nisu shvatile jer im Jack nije objasnio pravila, no bilo im je na kraju drago jer je pobijedio njegov klub.