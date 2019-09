Dvije djevojke farmera se razboljele, oni im ne vjeruju!

Novi dan na imanju farmera Daniela u Ekvadoru nije započeo dobro. Tanja je završila u bolnici. ''Osjetila sam težak osjećaj u želucu, povraćala sam i morala sam u bolnicu'', otkrila je Tanja.

''Mislim da Tanja radi scenu. Rekla je da povraća, otišao sam u kupaonicu, ništa joj nije bilo. Samo je pljuvala'', rekao je Daniel. Tanja se bojala jer je mislila da ju je ugrizao neki kukac, a Daniel je zaključio da je samo mamurna od sinoć te naglasio da ga zanima što će joj reći u bolnici.

Za to vrijeme Daniel je s Ivanom i Majom otišao zagnojiti stabla avokada. ''Dok Tanje nema, lakše se diše'', otkrila je Maja. Daniel je s djevojkama komentirao Tanjino zdravstveno stanje, a zaključili su da je samo željela privući pozornost te da im je bez nje ugodnije i opuštenije. ''Mislim da bi naši odnosi išli u drugom smjeru i produbili se da Tanja nije s nama'', konstatirala je Maja.

U Australiji su djevojke gunđale otkako su ustale jer im Jack nije pripremio ni doručak, a komentirale su i da su se smrzle. ''On je samo rekao da se ovdje nismo došle grijati nego raditi, tako da nam je sve bilo jasno'', rekla je Karolina. Ana se naljutila na Jacka jer joj noć prije nije želio pomoći kada ga je tražila tabletu za glavu, no on se pravdao da nije razumio što ga je tražila, a potom se ispričao. ''Vidjet ću je li bio ozbiljan kad je rekao da mu je žao'', rekla je Ana.

Domino je svoje dame odveo u Muzej špijunaže, gdje su se dobro zabavili i prerušili u agente. ''Meni je to sve bilo malo djetinjasto, ali bitno je da smo se svi dobro nasmijali'', rekao je poslije farmer.

Darinka je shvatila da je dosta turističkog razgledavanja za neko vrijeme te je odlučila svoja tri muškarca ozbiljno uposliti. Naime, Darinki se začepila cijev u kuhinji pa su se momci latili vodoinstalaterskog posla, a najvještiji su se iskazali Ivo i Pepo, iako su se svi trudili koliko su mogli. ''Darinka misli da bolje zna od nas, iako vidim da nema pojma o dovodima i odvodima'', rekao je Pepo, a Darinka je dodala da joj ne smeta što misle o njoj jer je takva.

Martinin kašalj u Kanadi se pojačao pa je morala posjetiti liječnika. Nakon prvih pretraga Martina je poslana kući, a Srećko je komentirao da se želi s njom zbližiti jer u njoj vidi potencijal. Čim je došla kod njega doma, Srećko ju je posjetio u sobi, a Martina mu je rekla da će sutra dobiti rezultate pretraga. ''Sumnjaju na virusnu infekciju, ali ne znam još ništa…'', rekla je Martina farmeru. ''Ja bih išla s vama u muzej, ma nije mi ništa, samo kašljem!'', tužno je ispričala Martina te dodala da sumnja da ju je Srećko došao posjetiti jer je to želio. ''Mislim da je to odradio reda radi, a ne zato jer mu je stalo'', kazala je Martina.

Jackove djevojke imale su pune ruke posla s čupanjem korova iz njegova vrta, a svako malo su mu predbacivale da su promrzle i da bi se rado ugrijale.

Domino je djevojke odveo na ranč s konjima, a iako se Goga jako bojala, na kraju je uz Dominovu pomoć zajahala jednog. ''Ovo je bilo jedno predivno iskustvo!'', zaključila je na kraju. Domino je želio pokazati da je vrsni jahač, no kad se krenuo penjati na konja, pao je, ali nije se ozlijedio, što je preplašilo, ali i nasmijalo njegove djevojke.

Srećko je Antoniju i Marijanu odlučio odvesti u muzej, a komentirao je da su se među stokom i gnojivom snašle bolje nego što je mislio. Curama se svidio muzej, a Srećko ih je poslije odveo i u grad na piće, dok je za to vrijeme Martina ležala u krevetu i tugovala što ne može biti s njima.

Tanja se vratila iz bolnice u Ekvadoru, a rekla im je da je bila na infuziji te da su joj doktori rekli da je vjerojatno bilo loše zbog vode te da ima gastrobakteriju. ''Ma mislim da preuveličava, jer inače ne bi tako izašla iz auta kao ptičica!'', komentirala je Maja, a i Ivana se s njom složila. ''Ma nije ona bolesna, to ništa nije istina što je ona ispričala'', zaključio je Daniel.

U oazi pustinje Atacama, Darinka je dečke odvela u kokošinjac gdje su tražili jaja, a Ivo se želio iskazati pa je popio čak dva sirova! Hoće li to impresionirati Darinku koja je već komentirala da postoje i uzbudljivije stvari od ispijanja jaja, gledatelji će doznati već sutra od 21.15 sati na RTL-u.