Jedan od najpopularnijih televizijskih showova prestaje se emitirati nakon 17 godina postojanja

Jedan od najpopularnijih televizijskih talent showova X-Factor prestat će se u Velikoj Britaniji emitirati nakon 17 godina postojanja. Kako piše Daily Mail, glazbeni mogul Simon Cowell odlučio je zaključiti svoj show jer "ne želi da postane šala".

Iako je format u cijelom svijetu još uvijek uspješan, čini se da je Cowell u Velikoj Britaniji prihvatio da je postao malo "ustajao" pa je navodno odlučio odložiti ga na pet godina, no izvori tvrde da je malo vjerojatno da će se ikada vratiti.

– Globalno, to je još uvijek fenomen i svake godine sakuplja milijune. No, u Velikoj Britaniji nema sumnje da je priča postala pomalo ustajala. Simon ostaje na vrhu svoje igre i zna napraviti pogodak. On ima prava na emisiju i to je njegov poziv – ne ITV -ov – bez obzira na to odustaje li od toga ili ne – rekao je izvor za The Sun.

Izvor je objasnio da Simon ima mogućnost da 2023. vrati talent show, no smatra se da je usredotočen na svoj novi show Walk The Line.

Podsjetimo, posljednja sezona X-Factora u Velikoj Britaniji emitirana je 2018. godine, a osim Cowella, u žiriju su bili Louis Tomlinson, Robbie Williams i njegova supruga Ayda Field. u Hrvatskoj smo imali prilike gledati regionalnu verziju ovog popularnog talent showa, a u drugoj sezoni 2015. godine pobijedio je Amel Ćurić.

